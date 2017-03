כינוי: סאלי א.

מין: נקבה







מלאו כאן את כתובת האימייל

שלכם ותקבלו עדכון בכל פעם שיעודכן הבלוג שלי:



הצטרף כמנוי

בטל מנוי

שלח



RSS: לתגובות

ארכיון: 3/2017 2/2017 1/2017 12/2016 11/2016 10/2016 9/2016 8/2016 7/2016 6/2016 5/2016 4/2016 3/2016 2/2016 1/2016 12/2015 11/2015 10/2015 9/2015 8/2015 7/2015 6/2015 5/2015 4/2015 2/2015 1/2015 12/2014 11/2014 10/2014 9/2014 8/2014 7/2014 6/2014 5/2014 4/2014 3/2014 2/2014 1/2014 12/2013 10/2013 9/2013 8/2013 7/2013 6/2013 5/2013 4/2013 3/2013 2/2013 1/2013 12/2012 11/2012 10/2012 7/2012 6/2012 5/2012 4/2012 3/2012 2/2012 1/2012 12/2011 11/2011 10/2011 11/2010



סאלי א.נקבהRSS: לקטעים

3/2017

not so fresh

8 פוסטים בחודש אחד. אני חושבת שזה השיא שלי בבלוג, אבל לא באמת בדקתי. מרץ התחיל וזו כביכול הזדמנות נקייה להתחיל מחדש, הזדמנות לחודש יותר רגוע, אבל אני לא בטוחה שזה יעבוד. אני לא מרגישה כל כך רעננה כמו שהייתי רוצה. ראיתי עכשיו "שמש נצחית בראש צלול". כשהייתי בדייט עם הבחור ההוא הוא הזכיר אותו, ואמרתי שראיתי אותו מזמן אבל אני לא זוכרת כלום ממנו. תמיד תפסתי את הסרט הזה כמאוד מדכא ולא רציתי לראות אותו שוב, אפילו שלא זכרתי מה קורה בו. זכרתי שיש שם את קייט ווינסלט עם שיער כחול וזה כבר תמיד עשה לי קצת עצוב. בכל אופן הערב ראיתי אותו שוב, וכצפוי, נכנסתי לדיכאון קל. בדרך כלל כשאני מגיבה רגשית לסרט זו תהיה תגובה נרגשת עם עקצוצים וחום בכל הגוף (כבר כתבתי כאן כמה פעמים כשזה קרה). הפעם זה היה פשוט... אחרת. לא התרגשתי (אולי פעם אחת קטנה בסוף הסרט), בעיקר הייתי עצובה. הייתי ממש עצובה במשך כל הסרט. רק רציתי שזה יגמר כבר. שקלתי להפסיק את הסרט כמה פעמים, אבל רציתי לדעת מה קורה בסוף. כשהסרט נגמר בהיתי בכתוביות עד הסוף. הרגשתי אבודה או מנומנמת או lost in space כזה. כשהכתוביות נגמרו הממיר קפץ חזרה לערוץ האחרון שהייתי בו, והרעש החדש שבקע מהטלוויזיה העיר אותי. כל כך מדכא. אולי זה שוב בגלל המחזור, לא יודעת. אני אמורה לקבל מחזור, לא ברור מה קורה איתו. חשבתי שהוא הגיע ובסוף התברר לי שלא. רק שיגיע כבר, הדבר האחרון שאני צריכה זה ילד. אני קצת מרגישה שאין לי כלום. נשארו עוד יומיים לתחילת הסמסטר, יומיים של כלום לפני שאני חוזרת לשגרת הלימודים הסוערת (לא צינית). אני ממש מקווה שהם יעברו מהר, כי אנחנו כבר יודעים מה קורה בראש שלי כשאין בו כלום.

הצג תגובות הוסף תגובה הוסף הפניה קישור ישיר שתף המלץ הצע ציטוט

<< לקטע הקודם לבלוג המלא לקטע הבא >> נכתב על ידי סאלי א. , 2/3/2017 22:27