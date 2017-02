כינוי: סאלי א.

מין: נקבה







2/2017

Maybe I'm too busy

being yours to fall for somebody new אני חושבת שאני מבלבלת אותו עם בית. אני חושבת שאני מבלבלת אותו עם משהו שהייתי רוצה להיות מסוגלת לחזור אליו מתי שאני רוצה. גם אם הייתי מסוגלת, גם אם הוא היה פתוח כל הזמן בשבילי, אני לא באמת יודעת אם הייתי רוצה להיות שם כל כך הרבה. בא לי שהוא יחזור כבר רק כדי שהוא יהיה כאן ולא אצטרך לחשוב עליו כל הזמן. נשמע קצת מטומטם אבל כשהוא לא כאן אני חושבת עליו יותר. אני מתגעגעת לנוכחות שלו. לא יודעת למה. לא יודעת. זה לא שכשהוא נמצא אנחנו ביחד, רוב הזמן אנחנו לא. אבל אני מתגעגעת לנוכחות שלו, לדעת שהוא שם. אני חושבת שאני צריכה להראות לו שאני לא שם. שיש לי חיים. שיש לי עיסוקים אחרים, אנשים אחרים שמעניינים אותי חוץ ממנו. רצוי גברים. סעמק, בא לי לגרום לו לקנא, טוב? בא לי שיאכל קצת את הלב. אתמול הצלחתי לשחרר קצת. דיברתי עם מישהו במשך כמה שעות טובות והיה לי כל כך כיף לדבר איתו. באמת. וכל הזמן הזה לא חשבתי על השותף בכלל. הייתי מאוד קלילה וכיפית והיה לי כיף. היום לא דיברתי עם אף אחד ולא עשיתי יותר מדי דברים, אז התפנה לו מקום בראש שלי מחדש. זה כאילו שאם יש לי קצת חלל בראש, הוא הדבר הראשון שנכנס אליו. הכי מהיר שיש. תרתי משמע, למבוכתו הקלה.

נכתב על ידי סאלי א. , 21/2/2017 23:42