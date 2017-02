2/2017

אתמול ראינו סרט אצלו בחדר. אחרי שהסרט נגמר נשארתי, לא רציתי ללכת. היה לי נחמד להיות קצת ביחד לשם שינוי, במקום להיות לבד בחדר שלי כמו ברוב הזמן. דיברנו ודיברנו ושוב הגענו לשיחה פתוחה שבה הוא סיפר לי על הבחורות שהיו בדירה ולמה זה נגמר איתן (זה מסתכם בערך בזה שהן רצו יותר מיזיזות). הוא גם דיבר על הידידה ההיא שלו שכל הזמן באה לכאן לישון אצלו ולארח לו חברה בסופ"שים. הוא כבר אמר לי בעבר שהם לא שוכבים, אבל קצת התקשיתי להאמין. הבחורה מבלה איתך סופ"שים שלמים, obviously יש לכם קשר טוב- איך בחורה כזאת ישנה איתך ולא קורה כלום?... אבל גם הפעם הוא חזר ואמר שהם לא שוכבים. יותר מזה- הוא אמר משהו שהוא קצת התייבש להגיד, אבל לא הרפתי: הוא אמר שהוא לא נמשך אליה בכלל. I mean, come on! היא בחורה יפה! והוא מעיד על עצמו שהוא מכור לסקס! ויש להם קשר טוב! איך הוא לא נמשך אליה?! בחיי שלא הבנתי את זה. עדיין לא ממש מבינה.

בהמשך, ברגע של כנות יתרה, התוודיתי בפניו שלפני כמה ימים חשבתי להציע לו לישון איתי (לישון!), סתם כדי לא להיות לבד, אבל פחדתי שזה יהיה מוזר מדי. הוא שתק לכמה רגעים ואז אמר "אני חושב שזה היה קשה לי מדי אם זה היה קורה". נו באמת. איתה הוא יכול לישון בלי בעיה ואיתי לא?... שאלתי, לא ויתרתי. שאלתי גם על הבחורות הקודמות. פה הוא כבר נהיה נבוך ממש, אבל בסופו של דבר אמר משהו כמו "איתך זה אחרת... יש לך סקס אפיל כזה". לקחתי כמה רגעים לקבל את המחמאה (ייאי!) ואחרי עוד איזה משפט או שניים, קמתי ואמרתי "אני חושבת שזה ה-cue שלי ללכת". וזהו. כמו תמיד, הלילה נגמר באיזשהו מתח מיני.

במבט לאחור אני תוהה עד כמה זו באמת אני שעושה את זה קשה עבורו. אני לא חושבת שזו אני, אני חושבת שזו פשוט תסמונת הפרי האסור. לא סקס אפיל ולא נעליים. הוא פשוט יודע שזה לא יקרה, שזה אסור, ולכן זה מפתה עבורו. זו הסיבה היחידה ש"קשה" לו איתי. תרתי משמע, או משהו.

עכשיו אחרי שאני יודעת שהוא נמשך אליי ככה (יותר מבחורות אחרות!), הייתי מצפה מעצמי באיזשהו מקום להרגיש שסימנתי וי על הבחור. הרי לא זה הקטע שלי? לכבוש את הבחור שאני רוצה, לנהל קשר מאוהב במשך זמן מה, ואז להחליט שאני כבר לא אוהבת? הנה, כבשתי. אני לא צריכה לנהל קשר בשביל לדעת שזה לא מתאים. בין אם אני אוהב אותו או לא- אני יודעת שאנחנו לא מתאימים. אז בואו נסיים את הסאגה הזאת ונמשיך הלאה. חבל על העצבים, הכעסים והכאבים... זה לא יוביל לשום דבר טוב.