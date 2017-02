כינוי: סאלי א.

2/2017

ביקורת

הגעתי למסקנה שקשה לי לקבל ביקורת על דברים שיצרתי שאני מאוד אוהבת. זה די טבעי בסך הכל, וזה לא שכל דבר שאני עושה אני מאוד אוהבת. אבל כשכן קורה שאני מאוד אוהבת משהו שעשיתי, מעצבן אותי לשמוע שמישהו מוצא בה ליקוי כלשהו, שהיא לא מספיק טובה עבורו. היא טובה, דאמט! ואתה בכלל לא מבין שום דבר מהחיים שלך! קרה לי פעמיים היום. פעם אחת בהגשה, כשהמרצה לא לגמרי אהבה את הפריט האהוב עליי מתוך ה-3 שהגשתי. היא לא אמרה שהוא גרוע, היא פשוט אמרה שהאלמנט המרכזי לא לגמרי סגור (הוא הכי סגור שהוא יכול להיות! וחוץ מזה הוא שלי וככה אני רוצה שהוא יהיה וככה אני אוהבת אותו! סעמק). הפעם השניה הייתה בפייסבוק. העליתי תמונה שצילמתי בזמן שעבדתי על ההגשה של היום, אבל לא הייתה חלק מההגשה עצמה. מאוד אהבתי את התמונה הזאת, והנה בא בחור שלמד איתי פעם וזורק ביקורת לא בונה בעליל סטייל "חסר לי אור וצל וקומפוזיציה". מה זה "חסר לי קומפוזיציה"? מה זה אומר? זה בכלל לא משפט הגיוני. אם התכוונת לזה שיש משהו שמפריע לך בקומפוזיציה- תגיד מה מפריע לך. אל תגיד "חסר לי קומפוזיציה", כי אין דבר כזה ש"חסר" קומפוזיציה. תמיד יש קומפוזיציה. תהיה הגיוני למען השם. אם אתה נותן ביקורת, לפחות תדאג שתהיה בונה. סעמק. כמובן שהגבתי לו (באיפוק) והוא הסביר למה התכוון, אבל דאמט למה אנשים לא חושבים יותר לפני שהם פותחים את הפה?! או את המקלדת, for that matter. אז זהו, שיחררתי קצת קיטור ואני מקווה שזה יעזור לי לשכוח מכל עניין הביקורות האלה במהרה. הייתי רוצה להגיד שזו הזדמנות לשפר את היכולת שלי לקבל ביקורות, אבל screw that. אין לי עצבים להיות יפת נפש כשזה מגיע לעבודות שאני גאה בהן. these are my babies, או משהו בסגנון. אם בכלל הייתי רוצה להפסיק לתקוע מילים באנגלית לפעמים. זה נגיד הרגל ששווה לעבוד עליו. יש לי עוד 3 הגשות בשבוע הבא ואז צ'או צ'או סמסטר א'. 2 ההגשות הקרובות ביותר די כבדות לי ואני חייבת להתחיל לעבוד עליהן, אבל קשה לי. אני כבר מרגישה בחופש וקשה לי לשבת לעבוד. בא לי ללכת לקניון, בא לי סתם לשבת עם אמא ולדבר. בא לי ללכת לשתות שוקו במקס ברנר או לראות טלוויזיה. הכל חוץ מהלימודים. ההגשות האלה כל כך לא מעניינות אותי כרגע.

