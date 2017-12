12/2017

https://www.youtube.com/watch?v=4CnzpXP8EtA&list=PLtrqt38ulCqkS0pU5xMCiMooPfQt0wGoD&index=140

את זה אני מחבבת עד כה





יש בזה משהו נחמד





אני רוצה להתחבר לתוך מי שבתוכי

שאני אוהבת

שמגיע לה דברים

למדהימה שבתוכי

שהכל מגיע לה

שדלתות נפתחות כל הזמן

שיודעת שטוב

שיודעת שטוב לה עם האהוב שלה

שיודעת שמגיעים דברים טובים בדרך, סרטים מדהימים, סדרות מדהימות, תאטרון

הם יגיעו כשארגיש בשלה לזה

ואני ארגיש בשלה לזה

אני כבר מתבשלת

אני רוצה להתחבר לאהבה שבתוכי

לאהבה לעצמי

לדעת מי אני וכמה אני אוהבת אותי









להרגיש כאילו זה קיים

להבין שבתחנת רדיו 100 fm יש את מי שאני רוצה להיות, ואת הדברים שאני רוצה לחוות

והתחנה הזאת קיימת

ואני רק צריכה להפסיק לשדר על 70 ומשהו am

אלא לעבור לתחנה שאני רוצה להקשיב לה





זה קיים

להרגיש שזה קיים בתוכי

להרגיש שזה קיים

לשמוח מזה

להתרגש מזה





אני בוחרת מה שאני רוצה

וברגע שאני בוחרת מה שאני רוצה

אני צריכה להתחייב לזה במאה אחוז ולהרגיש שזה קיים ואמיתי.

ולצפות לזה שיבוא לנגד עיניי.





























משפט:

doubt is what you feel like when you are contradicting your own desire.

זה נכון.

הרצונות שלי למשל כשחקנית, והספק שלי - שלא אצליח, שלא מגיע לי, שאני לא טובה מספיק.

it isn't doubt that's preventing you

doubt is the indicator of the thought that's preventing you.

מהדקה ה-6

https://www.youtube.com/watch?v=-0TPB1Atx4U&index=141&list=PLtrqt38ulCqkS0pU5xMCiMooPfQt0wGoD





ללכת למחשבות הכלליות יותר לגבי הדבר שאנחנו רוצים כדי לא ליצור התנגדות כמו הספקות שלנו שנובעים פשוט מאמונות שהכנסנו לעצמנו

ללכת לדברים הטובים שקיימים שאין לנו התנגדות

שעושים לנו טוב.





האינר ביינג שלי (איך אני אקרא לזה בעברית ולא במוזר? ) אולי החברה הטובה שבתוכי

לא, החברה הטובה שבתוכי אני עוד מנסה ללמד אותה דברים

אני רוצה למצוא שם לנפש שבתוכי שיודעת מה אני שווה וכמה אני ראוייה ואוהבת אותי ללא גבולות וללא תנאים ויודעת אילו דברים נפלאים מצפים לי.

אולי אני אקרא לזה באמת, הנפש האוהבת שבתוכי. חח. כן.

your inner being doesnt resent or worry for one moment about resistance that you've got.

your inner being can work around the resistance

you just have to tune it to it

and you have to be ready

sometimes it takes time to be ready