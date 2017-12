כינוי:







12/2017

מקשיבה לאסתר

משהו לגבי מערכות יחסים כי פתאום הרגשתי אבודה ואשכרה עשיתי גוגל על איך לדעת אם אתה אוהב מישהו למרות שאתה סובל איתו. הסבל הזה מתערבב לי ומבלבל אותי ואני לא מצליחה להבין האם זאת אהבה, האם אהבה היא אפשרית כשיש כלכך הרבה סבל. אבל הנה מחשבה כי הרי אף אחד לא גורם לי סבל כלומר מישהו יכול לגרום לי סבל אם הוא ירביץ לי או יעשה לי משהו אבל ליאור לא גורם לי סבל אני גורמת לעצמי סבל ליאור הוא הוא, הוא חי את חייו וחושב את המחשבות שהוא חושב ומרגיש את הרגשות שהוא מרגיש ואני מרגישה סבל בתגובה אליו, / + איתו אבל הסבל הוא מתוך מצב רגשי שלי הוא מתוך איזושהי תגובה אליו אמנם אבל התגובה היא מתוכי. אז אשכרה עשיתי גוגל דבר מוזר לעשות. כמו ילדה בת 13 שמנסה להבין האם היא מאוהבת או משהו. טוב. אז אני מקשיבה לאסתר כן ויש וידאו עכשיו ובתחילתו- (בדיוק עצרתי אותו רק כדי לכתוב רגע) היא מספרת על זה שכבר לא נעים לה עם בןזוג שלה ואז אסתר אומרת על - לכתוב לעצמך את כל הדברים שאתה אוהב בבן זוג שלך, כדי להתרכז בהם, כדי לתת להם יותר מקום ומרחב מאשר לבעיות אז זה מה שאני רוצה לכתוב לעצמי עוד מעט רק את הדברים שאני אוהבת בליאור. ואני אעשה זאת עוד מעט. אני אמשיך להקשיב לוידיאו. אני יודעת שרציתי לכתוב על זה שהוא אוהב אותי כמו שאני על זה שהוא נותן לי מקום להיות מי שאני שהוא רגיש וכלכך עמוק ונכון ומצחיק ושאני נמשכת אליו כלכך והמיניות שלנו מדהימה אני חופשייה איתו להיות מינית בצורה שלא הכרתי, (אני מקווה שאני לא רושמת רק דברים על עצמי מולו? זה אומר דברים שאני אוהבת בו או לא? זה בכלל משנה עכשיו שאני עושה את ההבחנה הזאת? כי תכלס זה מאוד חשוב לאהוב את הדברים שהבנאדם מעורר בך עם עצמך) טוב הוא מצחיק בעיניי הוא חכם ואינטיליגנט כלכך הוא מכבד בני אדם הוא מדבר כלכך יפה עם אנשים השפה שלו יפה התפישה שלו יפה איך שהוא מסתכל על בני אדם ונותן להם מקום ונותן לרצונות ומאווים ותחושות של אנשים מקום של קודש וכבוד זה דבר כלכך יפה בעיניי טוב אני אמשיך להקשיב לוידאו הלב שלי לא הפסיק לפעום בחוזקה כל היום והמחשבות שמתרוצצות לי בראש ובלב לגבי הדבר הזה הן עושות לי עצוב נורא ואני לא יודעת איך "לפתור" אותן או מה עליי לעשות אם בכלל אני אמורה פשוט לתת לזה להיות? אבל איך לתת לזה להיות? זה מרגיש לי הרסני שזה יהיה. זה מרגיש לי שזה מגלה לי את האמת . על זה שזה לא טוב. שהקשר הזה לא טוב. אבל האם זה נכון? לא יודעת. נו די אני מתה אני אשים פה לינק לוידאו ואני אמשיך להקשיב עכשיו ואחרכך אשב לכתוב לי דברים בפירוט אני מקווה. https://www.youtube.com/watch?v=vcCuEq-KEhA when you train yourself to selectively sift in that person the spesifics that you love most about that person then these things will come more to expression and to focus היי 17:52 הייתה לי שיחה עם אחי ולא יכלתי להקשיב לו הלב שלי דופק חזק כבר שעות מפחד מלחץ מחרדה אני חושבת שזה קשור לזה שליאור בא מחר ואני מפחדת נורא ואז היה לי מיני התקף חרדה או משהו הייתה לי סחרחורת הלב לא הפסיק לדפוק ובכיתי בכיתי בכיתי ודיברתי קצת עם עצמי לא מספיק אבל הנה כמה דברים לחשוב עליהם: תפישות / אמונות עמוקות לקרוא עליהן תיגר: עם עצמי: אני לא מאמינה שגם אפשר להיות בזוגיות ושגם אפשר להיות חופשייה ולצמוח אני מרגישה שאני כלכך לא יודעת מה אני רוצה גם כשאני לא בזוגיות , שאני לא מצליחה להבין מי אני ומה הרצונות שלי - אבל אפילו לא ברמה כמו שבני אדם נורמליים יגידו - אני לא יודע אם אני רוצה להיות שחקן או פסנתרן או הייטקיסט אני אשכרה לא יודעת לאן אני רוצה ללכת הערב או מה מרגיש לי טוב מרוב שאני לא קשובה לעצמי כשיש מולי בנאדם נוסף עם רצונות אחרים כלומר אני אפילו לא מצליחה להבין את זה כשאני לבד לא יודעת מה אני רוצה לעשות גם בלי רצונות של אחרים שמתנגשים ואז אני מרגישה שאם לבד אני לא מצליחה להבין את זה ולפתור את זה ולהעמיק בזה אז ביחד בכלל לא אין שום סיכוי למרות שעם ליאור הוא כלכך רוצה שאני אעשה מה שאני רוצה ושאני אבין מה אני רוצה אז הוא לא זה שמפריע לי לעשות או לא לעשות להבין או לא להבין להיפך איתו יש לי מקום להבין מה אני רוצה ולנסות ליישם את זה ממש כשם שהייתי לבד כי הוא , כמו החברה הטובה שאני רוצה שתהיה בתוכי , תמיד שואל אותי מה *אני* *רוצה* ואז תמיד מעודד אותי לעשות מה שאני רוצה. אני פשוט צריכה למצוא דרך להאמין ש- או - המסע הזה אפשרי ביחד והגילוי הזה אפשרי ביחד והוא לא מונע ממני לגלות מי אני ומה אני רוצה והרי כל מה שחשוב לי זה לגלות מי אני ומה אני רוצה ואני לא מצליחה להבין אם הרצון להיות לבד זה רצון טהור של להיות לבד עם עצמי או שזה רצון שנובע מהתפישה שזאת תהיה הדרך האחת והיחידה לעבור מסע לגילוי עצמי ולהבין מי אני כי אני רוצה לנסוע רחוק כך אני מרגישה אני רוצה להיות באיזה מנזר או לעשות קורס של חודשים בטבע אי שם בהודו או לא יודעת מה אני ממש רוצה להבין מה קורה בתוכי ומה לעזאזל ואני מרגישה - איך זה למשל, אפשרי לעשות עם עוד בנאדם? או , כשיש עוד בנאדם בחיים שלך? אני לא יודעת אבל אני יודעת שאם אני אהיה חייבת לעשות את זה ליאור יתמוך בי ויגיד לי , אם זה מה שעושה לך טוב , לכי תעשי את זה אז אני צריכה להבין אם אני מאמינה גם אם אני מסוגלת להאמין שהמסע הזה הוא דבר שאפשר לעבור ביחד. ביחד, ולבד. לבד שהוא גם ביחד. דבר נוסף שאני צריכה לקרוא עליו תיגר זה הפחד זה אי היכולת להירגע לתוך הביחד שלנו כשהוא נעים. כשנעים לנו ביחד אני תמיד חושבת שזה זמני. תמיד תמיד תמיד בלי יוצא מן הכלל. אף פעם לא היה לנו נעים ביחד (מאז שהתחילו הקשיים כלומר) שלא חשבתי לעצמי - מעניין מתי זה ייגמר, מעניין מה יהיה הריב שיגמור את זה, או אמרתי לעצמי - יש לנו כמה ימים טובים או אמרתי לעצמי וואו כלכך נעים לנו עכשיו הלוואי שזה לא ייגמר הלוואי שלא יהיה שום דבר שיהרוס בבקשה בבקשה ואז בא משהו שהורס כי אני מכוונת באנרגיה על זה אני מרגישה שכבר שנתיים לא נעים לי כי או שאנחנו רבים או לא מבינים אחד את השנייה ואז אני מרגישה נורא ואיום ואם אנחנו עוברים ימים טובים, אז אני קוראת להם ימים טובים ומגדירה אותם כמשהו זמני והימים האלה מלאים בפחד שזה ייגמר, שעוד מעט לא יהיה נעים, שלא יכול להרגיש טוב ככה לאורך זמן, וגם ה"טוב" הזה שאני מרגישה הוא לא באמת טוב כי הוא מלא בפחד, הוא לא טהור. איך אני מוציאה את הרע מהטוב? איך אני מפסיקה את התפישה הזאת שכשטוב לנו זה זמני? שכל ריב או ויכוח או אי הבנה בהכרח עוצרים את הרצף של הטוב? להיפך אני מרגישה שזה רצף של רע שמדי פעם עוצר את הרצף משהו טוב והמשהו הזה - באונד טו לחלוף. bound to מוכרח לחלוף אבל האם זה נכון? האם אני פשוט מייצרת את זה. על ידי זה שכך אני רואה את המציאות. וכך היא אכן קורית לנגד עיניי כי זה מה שאני מזמנת ומייצרת. אז זה לבינתיים כמה דברים שצריכה לשאול את עצמי ולמצוא דרך להתרכז אנרגטית באפשרות הטובה יותר. באפשרות שאני באמת רוצה להאמין בה. אני כל הזמן מפחדת שיש בתוכי קול פנימי וחברה טובה שיודעת שהדבר הנכון הוא להיות לבד ושהפחד הוא כלכך עצום (יותר מאי פעם) ולכן הקול הזה מושתק. הרבה יותר מאשר עם עומר. עם עומר היה כלכך נעים וטוב אבל הקול בתוכי ידע שזה לא זה, שמתישהו זה ייגמר. הסקס היה טוב אבל המשיכה אחרי כמה זמן דעכה לי ולא הייתה בי תשוקה אמיתית. וזה כנראה היה כי הרגשתי שהוא לא מבין את הנפש שלי. שאלה שני הדברים שהם מרגישים לי כלכך קריטיים ומהותיים והנה זימנתי לעצמי בנזוג בדיוק עם הדברים האלה. משיכה מטורפת ומיניות יפהפייה ומדהימה וסקס נפלא (חוץ מאשר כשהלב שלי התחיל להרגיש רע איתו ואז it's taken its toll) ובנאדם שמבין את הנפש שלי. מבין באמת. שיש לו נפש עמוקה שחוברת עם שלי. שהוא מבין את הכאב שלי, וגם כשהוא לא מבין משהו - כלומר כשהוא לא מרגיש אותו דבר, הוא רואה אותי, הוא רואה מה אני מרגישה, והוא כלכך מכבד את הדברים שאני מרגישה ואת הכאב שלי מכבד בצורה הכי אמיתית ויפה שיש כלומר מכבד כמו שכבוד כמו שהמילה כבוד צריכה להיות כי כבוד נשמע כמו מילה קרה וייצוגית אבל הכבוד של ליאור לרגשות שלי, הוא כבוד רגיש, יפה, עמוק, אנושי, אוהב. אז הוא כנראה משהו אחר מכבוד אבל בכל אופן אני מבינה מה אני אומרת. אז הסקס מדהים אני נמשכת אליו מכל הלב והגוף וחופשייה איתו במיניות וחרמנית עליו באמת ולאורך פאקינג 3 שנים (בשבילי זה המון, כשבד"כ אחרי חצי שנה מקסימום היה עובר לי) - וזה עוד כשהיו פה שנתיים קשות למדי. והוא מבין את הלב שלי. והוא אוהב את הלב שלי. ואז גם חשבתי לעצמי אם היינו נפרדים הרי הייתי מתגעגעת אליו כלכך, נואשות. הייתי מתגעגעת לקול היפה שלו. רק לשמוע את הקול שלו. העמוק, היפה, הרגיש, הגברי, המבין, הקשוב. קול מדהים. שמבטא משהו מדהים. הייתי מתגעגעת לאיך שהוא רוצה לשמוע מה איתי. לאיך שהוא מקשיב. הייתי מתגעגעת כלכך פשוט לדבר איתו לשיחות איתו. הייתי מתגעגעת לעשן איתו ולצחוק על דברים או לדבר על דברים או לאכול ביחד אוכל. בכל אופן. אני לא יודעת. הכל מבולבל לי. אבל מחר הוא מגיע להיות פה איתי בפאקינג חדר קטן באמצע שום מקום לשלושה ימים. ואני יודעת שזה עורר בי המון המון פחדים. ועדיין כנראה. פשוט החרדה הזאת שעלתה בצורה כלכך חזקה היא כנראה הייתה חייבת לעלות כי עד אותו רגע הרגשתי אותה וכל הזמן אמרתי לעצמי טוב אני חייבת לפתור ולהרגיע את זה עד מחר. והיא פשוט ביקשה לצאת בכל הכוח וסיחררה לי את הראש והקשתה לי על הנשימה (והנשמה. היה טייפו של נשמה וזה נכון) ודפקה לי בלב ויצאה לי בדמעות. והיא עדיין שם אבל היא מקבלת מקום מקום ללא התנגדות אני חושבת. כלומר זה שאני כותבת על זה ומנסה להבין את זה או לפתור את זה אבל בלי לפחד מזה פחד מוות. או בלי להצדיק את זה ולהגיד כן אבל הוא יריב איתי והוא ככה וככה. הוא בא להיות איתי כי הוא אוהב אותי אוהב להיות איתי להירגע איתי וזה מה שנעשה ביחד. נישן, נזדיין, נאכל, נראה סרט או שניים, נשכב ביחד במיטה וכל אחד יקרא או יעשה מה שבא לו, נצא לסיבוב. אני אסתכל עליו ואזכור את כל הדברים שאני אוהבת בו. את הלב הפתוח שלו שקיבל ממני השראה להרבה דברים (כי מקודם אמרתי לעצמי אני לא רוצה להידבק בשליליות שלו שאני מרגישה שנדבקתי בה אבל זה לא בהכרח שליליות, זה פשוט הסתכלות על אנשים והוא רואה אנשים אמיתיים או לא אמיתיים.) וזה גרם לי גם לראות הרבה אנשים שלא ראיתי וצורות התנהגות לא אמיתיות שלא שמתי לב אליהן. כי תמיד ניסיתי לבחור לראות את הדברים הטובים בבני אדם. שזו ללא ספק התפישה שאני עדיין דוגלת בה. אבל זה בסדר גם להקשיב לאינטואיציה כי גם יצא לי לראות שהרבה אנשים תופשים את החיים בצורה מאוד מוזרה שאני לא מצליחה להבין , וחיים בזיוף שאני לא אוהבת. המון אנשים. אבל הלב של ליאור פתוח לאנשים שהלב שלהם כן במקום הנכון. וגם הלב שלי. וליאור נדבק ממני באהבה, באנרגיה טובה, בלב פתוח. בפתיחות לאנשים, בפתיחות לחוויות - לטבע, לחתולים. הלב שלו נפתח. זה נשמע כמו דוגמאות מוזרות אבל כמה שהוא אוהב את החתולות, הוא הרי לא רצה חתולים ולא הבין את החיה הזאת. והוא נתן לחתול להיכנס לחיים והוא רואה אותם עכשיו יפה יותר ממה שאני אי פעם הסתכלתי על חתולים. אני פשוט אהבתי אותם ולהיות איתם ולפעמים איך שהוא מתאר את החתולות זה כלכך יפה בעיניי ומראה גם איך הלב נפתח איך דברים משתנים מחשבות משתנות תפישות משתנות. יש בו דברים שהוא עצמו לא אוהב החרדות שלו שלפעמים הוא מלביש אותן עליי כלומר לפעמים הוא חולק אותן איתי ואני מפחדת שהאחריות היא עליי (בעיה מאוד גדולה שלי עוד דבר לקרוא עליו תיגר או פשוט ללמד את החברה הטובה שבתוכי לצאת החוצה יותר בקול רם ולשים לב לדבר הזה: כשאנשים מספרים לי על הרגשות שלהם או על הקשיים שלהם- זה לא כי הם תלויים בי, זה לא כי אני מוכרחה לעזור עכשיו, זה לא כי זו אשמתי, זה לא כי האחריות עליי לפתור את זה) הם פשוט מספרים לי מה הם מרגישים. אני מוכרחה לזכור את זה. אני מוכרחה לזכור את זה כי במקרה הזה, למרות שהוא בעיניי באמת חש כל מיני פחדים ש.. הממ, באתי להגיד שהוא חש הרבה מאוד פחדים אבל גם אני חשה הרבה מאוד פחדים. זה שהפחדים שלו לא זהים לשלי לא הופכים את הפחדים שלו ל"יותר מדי". והפחדים שלי לא יותר מדי? הוא לא מזדהה איתם או מרגיש אותם על בשרו אבל הוא מבין שאלה דברים שקשים לי. ןלמה אני לא יכולה להזכיר לעצמי לעשות את אותו הדבר ? לזכור שהקשיים שלו הם שלו. שלו, משהו עכשיו באמת קשה. זה נוגע לו בנקודות מסויימות. כמו שאני נכנסת לחרדה ולחץ ופחד מטורפים כשאני צריכה להגיד לבנאדם מה אני רוצה או להגיד למישהו (כמו אבא או אפילו ליאור עצמו) - לא אני לא רוצה, אני הולכת עכשיו לחברה אז הוא נכנס ללחץ מדברים אחרים. הוא לא שופט אותי כשאני מפחדת מדברים שבשבילו הם טריוויאליים. אז למה לי לשפוט אותו? אני שופטת אותו כשאני עצמי מלאה בפחד שעכשיו הוא צריך אותי ולא ישחרר אותי עד שאפתור לו את הבעיה או ארגיע אותו. אז ליאור אולי, זה באמת נכון - מבקש ממני לפעמים להרגיע אותו בלי שהוא שם לב. אבל ברגעים האלה זו יכולה להיות האחריות שלי לשים גבול. להגיד לו הכל בסדר ולהגיד לו - זה שלך עכשיו. אני מוכרחה לזכור שכשהוא מספר לי על קושי שלו זה לא קשור אליי. אני יכולה פשוט להקשיב למילים שלו, לחוויה שלו, למה שהוא מרגיש. זה כל מה שזה. שיתוף ברגשות. אז כשליאור מנסח את זה בצורת שאלה או בודק שאני לא חושבת עליו משהו זה באמת קצת מבלבל אותי ומעורר אצלי נורות אדומות. כי זה נשמע כמו הפלת אחריות . אם הוא לא יכול לנסח את הדברים אחרת אני צריכה לזכור ברגעים האלה שזו לא הפלת אחריות. ואם אני יכולה, להגיד לו על זה שהוא מנסח את הדברים בצורה שמעוררת אצלי תחושה שעכשיו הרגש שלו - עליי. כשזה לא נכון. אבל מה שאני צריכה לזכור זה שכשבנאדם מולי מרגיש משהו הוא בסה"כ משתף אותי. חושף את לבו. הוא לא זורק עליי שום דבר. אני רק שם להקשיב. להיות איתו. אני מעתיקה פה משהו שהילה כתבה בפייסבוק שמאוד resonated with me ושאני רוצה לזכור כי זה מאוד נגע בי ומאוד קשור: "

כשאני לא מנסה לעזור,

כשהאנרגיה שלי לא מתרכזת ב-לנסות לעזור,

אלא אני עם עצמי ומקשיבה

ופשוט נמצאת שם,

מקשיבה בקשב רב,

לעצמי, לצד השני,

ולאיך הדברים שלו/ה מהדהדים בתוכי,

זה במובן מסויים עיקר מה שהבן אדם צריך

בשביל תהליך הריפוי שלו.

לתמוך בו להקשיב לעצמו

בתוך

מרחב בטוח ומכיל. " זה יפה וחכם וחשוב מאוד. פעם הבאה שמישהו או בקיצור פעם הבאה שליאור מספר לי על איך הוא מרגיש אני צריכה לזכור: את לא צריכה לעזור. את צריכה להקשיב. את לא צריכה לעזור. את צריכה להקשיב. משהו כזה. טוב נראה לי שזהו לבינתיים כי אני קצת עייפה וגם רוצה לדבר עם אימא וגם עם ליאור וגם להבין מי יאכיל את החתולות שלנו בסופ"ש כי אין כרגע מי שיעשה את זה........ אז זהו לבינתיים. כתבתי הרבה. זה היה חשוב. רגע רוצה להעתיק פה עוד כמה דברים שהילה כתבה כי לפעמים היא כותבת דברים ממש בול שנוגעים במקומות חשובים מאוד: אפילו כמה דברים קטנים. מדביקה פה והולכת. 18:20 _ _ יש לבלבול מוניטין די שלילי.

בעיניי, בלבול ממש רוצה בשבילנו דיוק בתחום כזה או אחר,

אם מקשיבים למסרים שהוא טומן בחובו _ _ הנה משהו שהיא כתבה ונגע לי כי אני לפעמים מתוך כאב, כבר יצא לי כמה פעמים, שהיה בי כעס וכאב מול ליאור והגבתי אליו בעוקצנות: יש מקרים ואנשים מסויימים, שכשבוחרים לדבר בציניות, ובמיוחד כשהיא מופנית כלפיי,

זה ממש מרגיש כמו סכין, וסוגר אותי. עריכה:

ויותר מזה, זה לא רק זה, זה אפילו מזעזע אותי.

מזעזע אותי להסתכל על משהו ככ רגיש ועדין, ובמקום לבוא אליו ברוך, במקום זה- לרדת עליו, "לתת כאפה", לתקוע בו סכין.

גם אם זה נובע מתוך הקושי של האדם והמצוקה שלו.

עדיין.

כואב. _ _ חמוד: "אתם יכולים לחפש בכל רחבי היקום, ולא תמצאו ברייה ראוייה לאהבה יותר מכם"

(!) (ציטוט בודהיסטי שמופיע ב"הלב הנבון", מאת ג'ק קורנפילד) _ _

ככל שאני מכירה טוב יותר את המערכת הפנימית שלי, את המחשבות והתחושות והרגשות שחיים בתוכי,

ככה אני מרגישה שפחות קל לערער אותי ואני מרגישה שלמה יותר. וככל שאני נותנת מקום למחשבות שהן כאילו "לא יפות", או רואות באור שלילי את מה שכאילו "אסור", כי זה עלול לאיים על משהו שמפחיד אותי להפסיד,

כך אני מרגישה חופש גדול יותר. מחשבה כזו או אחרת שלנו, לא אומרת על כל מי שאנחנו. זה פשוט נותן לנו כח ועוצמה לגבי עצמנו, להכיר את מה שקורה בתוכנו.

זה גם מאפשר לנו בחירה.

וגם אפשרות לחקור את מה שקיים בתוכנו בסקרנות. _ _ זה שאת/ה לפעמים בדאון, ומרגיש/ה דברים כואבים בעוצמות חזקות, לא אומר שאת/ה לא גם עם המון שמחת חיים וחיות.

זה לא סותר, ואף משלים. ושווה לשים לב ולא לתת לאנשים להוריד אותך למטה ולבלבל אותך לגבי המהות שלך. (גם, חשוב לגבי היחס שלי לליאור כשהוא מדוכא) יכולה פשוט להיות שם איתו לתת לו להרגיש מה שהוא מרגיש, לתת לזה לעבור בתוכו ודרכו, להיות שם ולתת לו עיניים אוהבות או מרחב, עד שיעבור. _ _ אפשר להסתכל על התודעה שלנו, בתור הדבר הכי חמקמק שיש. בתוך כל זה, יש חוטים, שלא פשוט לגעת בהם. שמירה פנימית על מקומות שמאד מפחיד לגעת בהם. אפשר לבוא לפגוש את התודעה שלנו מתוך המקום הכי מפוזר ולא ממוקד (קצת סותר את האמונה שיש לאנשים לפעמים, שצריך לבוא נורא מרוכזים לעבודת עומק וחקירה פנימית... מנסיון, זה ממש לא ככה, ודברים מדהימים יכולים לקרות גם למי שממש בחווית עירפול וישנוניות, בתנאי שמוכנים לקבל את קיומן ולא להלחם בהן),

דווקא מתוך ההרשאה להיות בדיוק כפי שאנחנו כרגע, נוכל לתפוס עוד ועוד חוטים. וגם לקבל ברכות ובאהבה את זה, שכרגע יש דברים שלא ביכולת שלנו (שוב, כרגע, ברגע הזה, זה יכול להשתנות מחר או בעוד חודש, או אם נביא עוד סבלנות ורכות וגמישות למקום הזה אפילו עכשיו), לגעת בהם. -מצחיק, כל הדברים האלה שיש לי קשיים עם עצמי במערכת היחסים שלי עם עצמי, אני גם מקיימת עם ליאור. כשקשה לו, או למשל - הדברים שהוא לא נוגע בהם ואני אומרת לעצמי הוא מדחיק הוא לא נוגע בהם הוא לא מתמודד - לכל דבר יש זמן ולכל אדם הקצב שלו והתהליך שלו והלמידה שלו וההיכרות שלו עם עצמו. לכל אחד הקשיים שלו והזמן שלו. ומי אני שאגיד שהזמן שלו לא נכון? - חשוב. _ _ אני מחבבת את הדברים שהילה כותבת מאוד. חוץ מזה היא כתבה על איזה משהו שנקרא "התמקדות" ואני עוד מעט אעשה על זה גוגל אבל אני כותבת פה בכל מקרה על שני ספרים שהיא המליצה כדי שאם יום אחד איתקל בפוסט הזה איזכר בספרים האלה, בין אם קראתי אותם עד אז או לא: התמקדות מאת יוג'ין ג'נדלין. וכוחה של התמקדות מאת אן וייזר קורנל. _ _ זה גם מאוד יפה: כל חלק בתוכנו שנראה לנו אפל או "מרושע", או מטומטם, כל חלק שיש בנו ביקורת עליו במלים אחרות - נוצר מאיזושהי סיבה.

זה לא אומר שכדאי או רצוי לפעול מתוכו, להזדהות איתו לחלוטין מבלי לראות חלקים אחרים שקיימים בנו, ובשביל זה כדאי לראות את קיומו בתור התחלה.

ההבנה השכלית ואו החוויתית לכך שזה לא סתם, מרחיבה את הרכות ואת האהבה שלנו לעצמנו, ומאפשרת תהליך ריפוי _ ועכשיו זהו ראיתי שליאור צלצל לפני איזה חצי שעה אז אחזור אליו. להתראות נשיקות. היה חשוב כל זה. גם היה חשוב שהיה לי מקום רגע להתפרק עם עצמי ולבכות בידיעה שאחרי זה אוכל לחזור למרחב שקט לבד בלי להצטרך לשנות את איך שאני מרגישה מול מישהו. לא שאני צריכה בדרך כלל. אבל זה חשוב גם להיות קצת לבד . כי זה נותן לי לתת מקום לתחושות קשות ולהיות איתן בלי להרגיש שאני צריכה עכשיו לשנות אותן מיידית כדי שלא יהיה קשה או כדי שהם לא ייצרו משהו בדינמיקה עם עוד בנאדם (להלן ליאור) אלא פשוט לתת לתחושות האלה מקום. משהו שאני יכולה לנסות ללמוד לעשות תמיד במיוחד אם יש מולי בנאדם אוהב ומכיל ותומך כמו שיש מולי. זהו עכשיו סיימתי. להתראות לבינתיים. 18:34

נכתב על ידי , 6/12/2017 16:27