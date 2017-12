כל מיני משפטים שאני אוספת מלהקשיב לאסתר

12/2017

כשאתה מנסה כל הזמן להיכנס לראש של אנשים אחרים ולהבין מה הם חושבים ומה הם רוצים

אתה מאבד קשר עם עצמך. אתה מאבד את עצמך.

לשחק את התפקיד

החיים שלי - אני שחקנית

אני התפקיד הראשי

ואני יכולה לבחור לשחק את הדמות של הבחורה - ששמחה, מקבלת

you are the lead in your movie

you are the center of your universe

and everyone else is a coaperative components in your scripts that will play the part exactly as you write it by the energy you're submitting

משהו כזה

שתי דקות אחרונות של הוידאו הזה https://www.youtube.com/watch?v=8gHBPNO2-jY

אוקיי לא הייתי בפוקוס מקודם

אכתוב מחר

23:48

מתחילה עכשיו קורס של rachel's english קורס חינמי קצר של עשרה ימים לראות איך זה

ביייי