כינוי:







מלאו כאן את כתובת האימייל

שלכם ותקבלו עדכון בכל פעם שיעודכן הבלוג שלי:



הצטרף כמנוי

בטל מנוי

שלח



RSS: לתגובות

ארכיון: 12/2017 10/2017 8/2017 5/2017 4/2017 3/2017 2/2017 1/2017 12/2016 11/2016 9/2016 7/2016 6/2016 5/2016 4/2016 3/2016 2/2016 12/2015 10/2015 9/2015 6/2015 5/2015 3/2015 2/2015 1/2015 12/2014 11/2014 10/2014 9/2014 8/2014 7/2014 6/2014 3/2014 2/2014 1/2014 12/2013 11/2013 10/2013 8/2013 7/2013 6/2013 5/2013 3/2013 2/2013 12/2012 11/2012 10/2012 8/2012 6/2012 5/2012 12/2011 11/2011 7/2011 5/2011 3/2011 2/2011 12/2010 5/2010 3/2010 12/2009 11/2008 9/2008 8/2008 7/2008 6/2008 5/2008 4/2008 3/2008 2/2008 11/2007 10/2007 7/2007 6/2007 5/2007 4/2007 3/2007 2/2007 1/2007 12/2006 11/2006 10/2006 8/2006 7/2006 6/2006



RSS: לקטעים

12/2017

שאלה לעצמי

אילו דברים בחיים שלי כרגע לא מעוררים בי כזאת התנגדות וכזאת סערה רגשית, אילו דברים אני שמחה בהם ורוצה להתרכז בהם? יניב והקשר איתו. ההחלטה לנסוע לחו"ל, ההתבשלות שלה, זה דבר נכון, זה דבר שכולו להחליט משהו בשבילי שיעשה לי טוב. אני לא יודעת מתי איישם ואיך, אבל ההחלטה הזאת היא דואגת לעצמי ולכן אני שמחה בה. טליה. בר. הממ. הנה. עלתה בי ההרגשה ש התחלתי לחשוב על- מה עוד? לא כתבתי את אביגיל ואסתי כי אני מרגישה שיש איתן מורכבות למרות שזה לא נכון המורכבות היא נוצרת משטויות שלנו את אביגיל אני אוהבת כלכך ורוצה פשוט תמיד שהיא תדע את זה וכשהיא לא יודעת או אני מרגישה שהיא מאוכזבת, אני מפחדת ומפסיקה להתנהג באופן טבעי. אסתי אני אוהבת נורא וכשאנחנו מדברות או נפגשות אני נזכרת בזה. לפעמים כשאני רחוקה ממנה אני מפחדת שאני לא רוצה לפגוש אותה ושזה יאכזב אותה. עוד אלמנט של ריצוי. אבל כשאני פוגשת אותה או מדברת איתה, כלכך נעים לי ואני מבינה שכן רציתי לפגוש אותה. פשוט פחדתי מהאפשרות של חוסר החופש. וכשאני אומרת לה שאני לא רוצה, היא תמיד נותנת מקום להכל. אבל מה שעצר אותי לא היה זה אלא היה המחשבה שניסיתי לחשוב אם החתולות משמחות אותי על דברים פשוטים בחיים שלי שנעימים לי אבל הרגשתי שהחתולות קשורות לי אליו וקשורות לי ל-להיות בבית, לריב, להרגיש עצב, להרגיש רע ואז הרגשתי שאפילו החתולות לא מעוררות בי שמחה כי הן כלכך מקושרות לחיים שלי והרגשתי שבעצם זה אופף את כל החיים שלי. אבל זה לא. הדס. תגידי את זה לעצמך. זה לא אופף את כל החיים שלך ומשתלט. זה יכול להרגיש ככה, אבל זאת לא האמת, וזה רק בשליטתך לדבר אל עצמך ולשנות את הרגש. זה לא אופף ומשתלט על החיים שלך. זאת סתם תחושה, אלה רק פחדים. הקשר עם ליאור הוא הקשר עם ליאור. נכון שזה קשור, לבית שלך, לחתולות שלך, ליומיום שלך. אבל הוא משהו ספציפי. הנה, זה גם מפחיד, ההבנה שאני מרגישה שזה צובע הכל באותו צבע רע. אז לא. לא לחשוב על זה. לא להתרכז בזה כרגע. אני מנסה משהו, נו, אני מנסה פשוט , דווקא, *לא* לחשוב על זה. לא להיכנס ללופ של פחד ועצב ומחשבות על זה. אני רוצה לחשוב על דברים טובים. דברים שעושים לי טוב בחיים שלי. ג'אני. הסרט שעשינו ביחד. למרות שגם זה היה לא בלי הסתייגויות. החברות עם ג'אני מדהימה ותמיד מרגשת אותי ועושה לי טוב. העובדה שהבנאדם הזה נכנס לחיים שלי היא בכלל מופלאה. העובדה שהבנאדם הזה נכנס לחיים שלי והכניס את האיטלקית לחיים שלי. ועשה כלכך הרבה. תראו מה זה. הבנאדם הזה נכנס לחיים שלי, ובעקבות הסרט הזה, נכנס עוד מישהו לחיים שלי, שיצר טריגר מאוד רציני לפרידה מעומר, והפרידה מעומר הייתה חשובה. גם אם עצוב לי ומתגעגעת אליו. אני שמחה שהוא בקשר טוב והגיע לו ומגיע לו את כל הטוב והאושר והאהבה שבעולם. והוא נתן לי המון ועד היום נותן לי. וגם הפרידה הזאת נתנה לי המון. אז עכשיו אני בקשר אחר, שמאמת אותי עם מליון דברים והוא קשה לי. אבל זה כנראה שינוי טוב שצריך לבוא בחיים שלי. זה קורא לשינוי. זה זועק. וזה דבר טוב. כי שינוי זה טוב, בייחוד של דפוסים כלכך משוגעים שכלכך משפיעים לי על החיים. אוקיי. אז ג'אני. למדתי איטלקית בזכותו. הכרתי אנשים אדירים בעולם בזכותו. הוא פתח אותי לעולם והוא עד היום פותח אותי לעולם. והוא בנאדם נפלא וחכם ומצחיק כלכך. לימד אותי מה זה להנות באמת ומה זה להרגיש נוח באמת עם אנשים. מה זה אנשים מיוחדים שאתה אוהב באמת ורוצה אותם בחיים שלך, ולא כי יש שם משהו מושך או מיני או מסקרן באופן הזה - אלא נטו חברות ואהבה לבנאדם, ממש חבר טוב, בן חמישים ומשהו, וזה לא משנה הגיל, וזה מה שמדהים, שהוא פשוט בנאדם שהוא חבר כלכך טוב בשבילי ואני אוהבת אותו כלכך. ג'אני הוא דבר נפלא שאני כלכך מאושרת שנכנס לחיי. וזה היה בזכות מקסים , בזכות פליקס ומאירה, כי הייתי שם בונציה, ויכלתי לפגוש אותו לארוחת הצהריים שממנה תתחיל מערכת היחסים שלנו. טירוף. אז ג'אני. יניב. שהוא אח שלי. שאני מרגישה שהרווחתי והכרתי אותו בשנים האחרונות. שתמיד דאג לי באמת. באמת באמת. הקשיב לצרכים שלי. *שלי* הקשיב. זה דבר מדהים. בר, שאני אוהבת אותה מאוד והיא החברה הותיקה שלי. והיא חכמה ונבונה. ואני שמחה שהיא בחיי. והיא תמיד תהיה. אסתילה, יקרה וחכמה, אמיתית, אמיצה, יפה. אוהבת. אני אוהבת אותה מאוד. טליוש המתוקה שגם עוברת עם עצמה דברים, ותמיד היא טובה ונעימה ואכפתית ומקסימה באמת באמת. מגיע לה הכי טוב בעולם. אני ממש שמחה שהיא מצאה את רון ושהיא אשכרה מאושרת איתו. (אשכרה כי פתאום זה לא נראה לי מובן מאליו שזוגיות זה דבר קל ונעים...) הנה אני שוב הולכת למחוזות השליליות והפחד אז לא לא "אשכרה" אלא כן כן זה קיים יש קשרים נפלאים בעולם מחזקים יפים שגדלים בתוכם וצומחים ויש בהם קלילות ואהבה ויופי ודאגה ועשייה משותפת אנשים אוהבים אחד את השנייה לבשל לעצמי, זה דבר שנעים לי אני אוהבת לבשל משהו בריא וטוב להרגיש את העצמאות שלי להרגיש את הדאגה שלי לעצמי - caring לדאוג לעצמי להיות טובה לעצמי ליצור תחושה ביתית איפה שאני לא נמצאת על ידי בישול ושיש ריח נעים וחם של בישול בבית זה עושה לי טוב. לצייר אני אוהבת לצייר זה מרגיע זה נעים. זה להתרכז במשהו. זה לגמריי להיות. בצבע, עם עצמי. לתת לעצמי לעשות משהו לא למען "היצירה" כלומר לא למען יצירת אמנות או לתת לעצמי להשקיע זמן ופשוט להיות במשהו שנעים לי. לקרוא ספרים יפים ומעניינים. זה גורם לי לחשוב על החיים. זה גורם לי להרגיש את החיים. זה גורם לי להרגיש את עצמי. זה מסב לי הנאה. זה שוב משהו שמרגיש לי שזה נחמד שכל מטרתו או כל מטרתי זה באותו רגע להתיישב ולתת לעצמי פשוט להיות במשהו שנחמד לי ומעניין אותי. אוקיי. והנסיעה. הנסיעה היא חשובה. אני עוד לא מאה אחוז בהתכווננות למרות שזה לא נכון. אני כן בהתכווננות בראש שלי. כלומר, בידיעה שלי שהיא מאוד ברורה, שאני חייבת לנסוע אם אני רוצה לעשות את מה שאני אוהבת ורוצה לעשות באמת והרבה וכמו שצריך , ולהתפרנס. הסדנה של ערן. זה עושה לי טוב. לחשוב שאני עושה משהו בשביל להמשיך ללמוד ולהשתפר ולגלות עוד דברים על המקצוע ועל איך לגשת לטקסטים כי זה משהו שמרגש אותי כהדס וזה דבר נהדר. זה טוב. זה דבר לשמוח. לזוז. תנועה. לעבוד. לחשוב. להכיר אנשים. לחשוב על דברים. להבין דברים. לגלות דברים. להתפעל, שוב, להתרגש שוב. מוסיקה.עכשיו יש שיר שנקרא this is the sea של הwaterboys, ולא יודעת למה אבל יש בשיר הזה משהו כלכך מרגש וכלכך של החיים. מוסיקה. פלאים שאנשים יוצרים שנוגעים כלכך עמוק בלב, ממש חודרים הכל. איך הם עושים את זה? איך היופי הזה? בכל אופן. מזל שהוא קיים. ומזל שהוא נוגע לי בלב ומעיר אותו לפעמים. לא. הלב שלי ער תמיד. זה דבר להתמקד בו. הלב שלי ער ער ער. הוא מרגיש וחי. הוא לא מת אף פעם. הוא מתקשה. אני מתקשה. אבל הלב שלי חי ובועט וזה דבר טוב שיש. זה יביא לי את החיים במלוא עצבותם ובמלוא יופיים ושמחתם. אני יודעת את זה. אני מקווה את זה לפחות. אני חושבת. כי נזכרתי.. לא.. בעצם, לא רוצה לכתוב את המחשבה הזאת. או שאולי זה בסדר? נזכרתי במחשבה שהייתה לי לפני כמה ימים, וחשבתי על זה שאולי זה לא תלוי בבנאדם שאיתי, שאולי אני אף פעם לא אהיה מאושרת. אבל זה בסדר. אלה מחשבות שיש לנו. אנחנו בני אדם. אנחנו מתעסקים באושר בלי הפסקה ובחיפוש משמעות. ואני לא יודעת מה המשמעות. אני רואה את עצמי מזדקנת. ראיתי אתמול את הסרט על ג'ואן דידיון (אני רוצה לקרוא את the year of magical thinking הוא מדבר על אבל וזה נראה לי מאוד מעניין) וראיתי את ההבדל בין כמה יפהפייה היא הייתה, והיא עדיין יפה, אבל כמה היא זקנה וכמה הידיים שלה זקנות. וחשבתי על זה שגם אני אסתכל מתישהו על הידיים שלי עצמי, ואראה אותן זקנות. זה הגיוני לי. ובו זמנית. לא ייאמן. החיים והמוות מעסיקים אותי בלי הפסקה. הם העסיקו אותי כנראה מאז ומתמיד. ההסתכלות על סבא וסבתא שלי ולצלצל אליהם עוד בגיל 11-12 מהמחשבה שכל שיחה יכולה להיות השיחה האחרונה. זה דבר די מטורף בשביל ילדה בת 11. ההסתכלות על אימא שלי. ולראות שהיא מזדקנת, כשאני בת 14. והיא, מה הייתה? 40 ומשהו. גיל שלא רחוק ממני. וגם, איכשהו, דווקא הגיל הזה לא מפחיד אותי. כלומר, מאוד הגיוני, כי זה גיל שעוד מרגיש צעיר. או אולי הוא עדיין מרגיש רחוק. אולי אני צריכה להגיע ל-31,32 כדי להרגיש את זה. ליאור בן 34. זה אומר שעוד 6 שנים הוא בן 40. הגיל שאני הסתכלתי על אמא שלי וחשבתי לעצמי אוי לא היא מזדקנת. כנראה שמאז ומתמיד התעסקתי בזה. בחיים. בדיכאון. בשמחה. בדאגה לאנשים סביבי. בתחושת אחריות ואשמה. שאני חייבת לדאוג לכולם. לא חשבתי על הרצונות שלי ולא חשבתי כמה זה פוגע בי, כי לדעתי, בימים ההם הרגשתי שזה לא פוגע בי, הרגשתי שזה עושה לי טוב, לעשות בשביל אחרים, לדאוג להם, הרגשתי שזה הפתרון לתחושה הלא טובה שאני חשה. מעניין. אני רוצה להתמקד במחשבות האלה - על חיים ומוות וחוסר משמעות - כמחשבות טובות. מחשבות טובות שחוקרות את עצמי, את העולם, את החיים ואת החיים שלי בעיקר כמובן, אני רוצה להתייחס אליהן כמשהו חיובי שמביא שינוי ומביא עומק, לא משהו מורבידי ורע. אני יושבת בחוץ עכשיו כבר איזה עשר-עשרים דקות וזו הייתה בחירה מאוד נבונה וטובה. המוסיקה יוצאת אליי מתוך החדר. בשקט. נעימה. אני מרגישה את האוויר. נושמת את האוויר שבחוץ ושומעת את הציפורים והתנהלויות רחוקות של אנשים, כלי עבודה, דיבורים, אבל כלכך מעומעם ומהומהם. השירים שמתנגנים לי הם נפלאים. ממש. עכשיו - richard hawley - cheap spanish whine מקודם היה junk של פול מקארטני וגם השיר עורב של דן תורן שהוא פשוט יפהפה ויש לי את האלבום הזה מכיתה ז בערך (חופשה בעלי) ואף פעם לא הקשבתי לו באמת ולשיר היפה הזה. הריח הוא כלכך טוב כי הוא מין ריח של עץ שרוף ריח שאני כלכך אוהבת. ריח מתוק. והוא מזכיר לי את הודו מאוד. את השקט שהיה בכל מיני מקומות שהיינו בהודו. ציפורים עוברות מעץ לעץ וגם זבובים מקשקשים לי פה ומנסים לאכול לי את המרק. לא נורא. עכשיו מתחיל i believe של סטיבי וונדר. נכנסתי רגע לשים מים על האש כדי להכין תה. לא סיימתי את המרק, לא התחשק לי יותר. ליאור לא רוצה שיהיה לנו רע. הוא לא רוצה שיהיה לי רע. הוא לא רוצה שיהיה לו רע. הוא לא זה שמנסה להביא את הסבל הזה. גם אני לא רוצה שנסבול ולא רוצה שיהיה לנו רע. אני לא רוצה שיהיה לו רע. לא רוצה "להעניש" אותו על שום דבר. גם אם עולה בי כעס ענק, אני לא רוצה לגרום לו לסבול. זה כעס שהוא פשוט, לא יודעת, שורף אותי וגורם לי להרגיש שאני מאבדת את כל כולי ובאותו רגע אני מרגישה שהוא זה שלוקח ממני את עצמי. אבל הוא לא. הדס. אין לו את הכוח לעשות את זה. לאף אחד אין את הכוח לקחת אותי מעצמי. לקחת ממני את החופש שלי. החופש שלי הוא שלי. אף אחד לא יכול לקחת אותו. זו אשליה. רק אני יכולה לגזול אותו מעצמי. ואני רוצה להיות חברה טובה של עצמי. ולכן , לא אגזול אותו ממני. רגע, הנה השיר georgy girl שגם עושה לי תחושות כאלה עמוקות ויפות. של הseekers. מנגינות. לא יודעת. לא יודעת איך מנגינות ומלודיות ומוסיקה- זה כאילו הם פשוט מחוברים ללב שלנו ולפעמים יש שירים שגורמים לך להרגיש את החוט הזה בין המוסיקה ללב. מוסיקה זה פשוט החיים, באמת, זה פשוט לא ניתן להסביר את זה ולפרט ולדבר על זה כי זה פשוט מה שזה. זה החיים. החיים הם מוסיקה. מוסיקה מחוברת לאלמנטים הכי בסיסיים ועמוקים של החיים והעולם. ככה זה מרגיש. לשיר. לשיר זה בטח דבר טוב. מרגש. מחבר. מעניין. אז כבר הבנתי שאני צריכה להיות חברה טובה של עצמי. הבעיה היא שלפעמים החברה הזאת, שמצאתי בתוכי למשל ביום שבת שעבר כשהרגשתי באוטו תסכול עצום. אבל לפעמים החברה הזאת לא קיימת. אוקיי, זה הזמן לזכור שאני רוצה לנצל את הימים האלה כדי להקשיב להקלטות של שיחות עם שיר. השיחה האחרונה הייתה איך להפוך את החברה הזאת לנוכחת יותר בחיים שלי. וגם למשל שיש רגעים בחיים, כמו מול אבא, שהחברה הזאת לא באה לתמוך ולחזק ולהגיד לי משהו שיעזור לי להתגבר על דפוסים וכאבים אלא היא מחזקת את מה שקיים, היא מסכימה עם רגש האשמה והאחריות, והיא מחזקת דווקא משהו לא טוב. כי היא גם מאמינה בזה, לא כי היא רעה. אני רוצה למצוא את החברה הזאת בתוכי אני רוצה שהיא תהיה נוכחת ונשמעת תמיד ואני רוצה שהיא תדע מה אני צריכה ממנה, למשל ברגעים של אשמה, של לא ללכת בעקבות הרצון של הלב שלי, ברגעים האלה אני צריכה שהיא תדע שאני צריכה שהיא תחזק אותי ותגיד לי שזה בסדר, שאני יכולה לעשות מה שאני רוצה, שגם האנשים שאוהבים אותי ירצו שאני אלך בעקבות הלב שלי ולא אעשה משהו שנוגד את הרצון שלי (גם אם "בקטנה" כי בשלב הזה של החיים שלי ושל הנפש שלי, כבר אין לוותר "בקטנה", הכל זה וויתור ענק ועמוק וקשה) שהאנשים שאוהבים אותי תמיד ירצו שהלב שלי ישמח, ואם לא, או לא יבינו, זאת בעיה שלהם. אני צריכה שהיא תדע להגיד לי את הדברים האלה כשאני מרגישה כלכך רע ומרגישה שאני חייבת וגם שאני לא מסוגלת ואין בי את הכוחות והיכולת לעשות משהו אחרת, כשהמשהו הזה , האחרת, הוא בעצם משהו שיעשה לי טוב, שיביא שינוי. שירגיע אותי. כלומר, לטווח הארוך. באותו רגע הדבר הזה יעורר חרדה בלתי נתפשת וקושי גדול וכאב. אבל לאט לאט, זה ייצור שינוי. אז. מה עוד טוב. במה עוד אפשר להתמקד. בשיחות עם שיר. שמביאות כוח ואפשרות לחשוב על שינוי. וליאור. ליאור רוצה שאני אעשה מה שאני רוצה. הוא עוזר לי בתוך הקושי שלי. הוא לא יוצר ריבים. והוא רוצה שאני אגיד לו, אם משהו קשה לי, בהתנהגות שלו , וזה דבר יפה. הוא לא מנסה לייצר כאב בין שנינו. וגם אני לא. אז יש איזו בעיית תקשורת. או משהו. משהו שמתפוצץ. ואני יכולה פשוט לנסות לשים לב. ברגע הראשון. בשנייה הראשונה שמשהו כואב לי. מציק לי, מעצבן אותי, מכעיס אותי. לשים לב איך שזה קורה, ולעצור באותו רגע. לדבר על זה. לנשום. לקחת הפסקה. להגיד לו זה מה שאני מרגישה וזה קורה עכשיו. להגיד משהו יפה. כמו שהוא אמר, להגיד אני אוהב אותך, אני אוהבת אותך. לא ליפול ללופ הזה. הוא מראה נכונות אמיתית ויפה לעבוד על זה ביחד. אז נכון שהוא היום היה עצבני אבל זה כי לפני יומיים צרחתי עליו שאני שונאת אותו. אפשר להבין . בדיוק כמו שאני לא יכלתי להכיל יותר ריבים. הוא לא יכול להכיל יותר ריבים שאני מייצרת. הוא טוב. הוא טוב. ויש לו כוונות טובות. אני רוצה לזכור את זה. לזכור דברים שאני שוכחת בתוך מערבולת לא תיאמן של כעס. להבין שעובר עליי משהו. אולי הנשמה שלי מתפוצצת כבר ודורשת התמודדות. זה קול זו זעקה הרי מעולם לא הייתי ככה. זה הקול שיש בפנים שמבקש התייחסות ומבקש להתחיל לקבל אהבה ולפתור דברים שמקשים עליי שנים. זה טוב. וליאור טוב, הוא רוצה לעזור לי עם זה. הוא רוצה שיהיה לנו טוב תמיד ונעים תמיד. והרבה פעמים נעים לנו. אני פשוט מרגישה ששכחתי שנעים לנו כשתמיד כשנעים אני מפחדת פחד מוות שפתאום יהיה לא נעים. ואז גם הנעים כבר מקבל תחושה פחות נעימה. אבל אני יכולה לשנות את זה. אני יכולה פשוט להנות מהנעים, להתענג עליו, לא לפחד ממה שהיה ומה שיהיה. היום, כשהוא ידבר איתי. והוא יגיד לי , אני חייב שזה יפסיק. את לא יכולה לקרוא לי יותר בשמות. וכו'. (חח וואו נשמע מגוחך.. לקרוא לו בשמות. אבסורד. לא ייאמן שאני אשכרה צרחתי עליו שהוא אפס באחד הריבים) קריקטורה מי היה מאמין שהמציאות יכולה להיות כזאת ועוד בשבילי! חח באמת. וואו. בכל אופן. אני רוצה לשמוע אותו. כי זה מובן. זה מובן לא לרצות שהבנזוג שלך יצרח עליך שהוא שונא אותך. אנחנו אמורים לאהוב ולהיות ביחד בהרמוניה ולצעוד ביחד בחיים בטוב. אני לפעמים מפחדת שאיתו זה בלתי אפשרי. עם עומר זה לא הרגיש בלתי אפשרי. מה ההבדל? הייתה פתיחות עם עומר. אבל הנה, מה זה? לא פתיחות? ועומר היה מחובר לרגשות שלו, ואם כאב לו, הוא מדט, להרגיש את זה, ובגדול, הוא היה סקרן לגבי איך שהוא מרגיש, רע וטוב, גם, אולי, היה יותר קל שהיה איתי בנאדם שלא היה נופל לעצבות ולדיכאון, שלא היה נופל לבאסות עמוקות, שהיה רוב הזמן אופטימי ואקטיבי ושמח. אז מה זה אומר? אני לא יכולה לאהוב בנאדם כשהוא מרגיש דברים מסויימים? הרי ככה ליאור מרגיש. ליאור מרגיש שכשהוא מרגיש רע אין לו מקום כי אני לא מסוגלת לשאת את זה. זו בדיוק התחושה כלומר לא בדיוק אבל בערך שאני הייתי מרגישה אני הרגשתי שכשאני עצובה , עומר לא מסוגל לתת לזה להיות, הוא חייב לעודד אותי. עד שהוא למד כמובן, וזה היה מדהים בעיניי לראות. וזה מה שאני עושה לליאור? מה זימנתי לעצמי כשזימנתי אותו? רציתי מישהו לחקור איתו את העולם ולהרגיש איתו בנוח בעור שלי בכל הסיטואציות ולחוות איתו הכל. זה מה שקיבלתי? אביגיל אמרה לי לא מזמן, כן, קיבלת מישהו לחקור איתו את עצמך עמוק מאוד וזה נכון. אבל זה מרגיש לי כאילו הנה מה שאת לא יכולת להבין שעומר עושה את עושה בעצמך והרבה יותר גרוע כל האישיו הזה עם עצב לכעוס ולהרגיש לא מובנת כשלא מקבלים את העצב שלי לכעוס כשאני רואה אותו עצוב למה אני לא מסוגלת להכיל את הרגש שלו? אז כבר הבנתי עם עצמי שזה מחשש שאני צריכה לטפל בו כשהוא עצוב אבל אני לא בטוחה שזה רק זה זה גם זה אני לא רוצה את האחריות לדאוג לו ולדאוג לשנות את התחושה שלו אבל בעיקר אולי קשה לי גם עם איך שהוא לוקח את זה כי כשאני עצובה אז אני קצת עצובה ואני אומרת, אני עצובה אבל כשהוא עצוב אני מרגישה שהוא שוקע לאיזה משהו והשקיעה הזאת מפחידה אותי נורא אבל למה? שישקע, לא? מה זה קשור אליי? אני יכולה עדיין להיות בשלי? לא, זה בדיוק העניין אני לא חושבת שאני מרגישה כאילו שאני יכולה להמשיך להתנהג רגיל אני מרגישה שהעולם נפסק שהכל נפסק כי הוא בדיכאון והוא עכשיו לא מתקשר ומרגיש חרא ואני מרגישה שאני לא מסוגלת להיות שם איתו בזה למה? כי הייתי בזה עם אמא? או לפחות כך הרגשתי? הרגשתי שאני איתה כשהיא מדוכאת וזה היה לי קשה אבל אימא לא נראה לי שקעה ואמרה לי הכל חרא לא ולא אבל הייתי איתה והרגשתי את זה מאוד נוכח באוויר ולא מדובר והרגשתי שהיא חלשה רק מזה שהיא עצובה? למה עצבות אצל אמא שלי התפרשה לי כחולשה? האם זה תמיד מתפרש לי כחולשה? לא. אז עם אימא היה לי קשה להיות שם ועם ליאור אני מרגישה שאני לא מסוגלת להיות שם כשהוא עצוב אבל למה כי אני מרגישה שאני צריכה לטפל בו אולי אולי זה השורש גם אם זה מרגיש לי עכשיו לא הגיוני ומעורר בי מחשבה כזאת של- לאא, מה פתאום, זה לא זה.. לא נראה לי.. אולי זה דווקא כן זה. זה תמיד אולי חוזר לזה הפחד הזה שאני צריכה להיות אחראית לאנשים סביבי ולתחושות שלהם שאני צריכה להיות איתם עכשיו שאם הם ככה, האושר שלי מתבטל, האושר שלי הוא מושא לקנאה או אולי פשוט למשהו כואב שצריך להסוות עכשיו ואז זה מעורר בי כעס עם ליאור כי אני לא רוצה להסתיר את זה שאני שמחה אבל אני לא צריכה הוא לא מבקש ממני ליפול איתו הוא גם לא חושב שהוא נופל ואולי זו באמת לא נפילה אלא זו רק התפישה שלי של זה כי זה כלכך מאיים עליי ונראה לי כלכך גדול וזה נראה לי כלכך גדול כי זה משפיע עליי הנה עוד נושא כן שכבר עלה שתמיד כשמישהו אחר מרגיש משהו כלומר כשליאור מרגיש משהו ו*אז* אני מרגישה משהו אז זה איזה משהו שקורה אנשים קרובים אליי מרגישים משהו והמשהו הזה כלכך משפיע עליי העובדה שהם מרגישים משהו מעוררת בי דברים למה? למה כלכך הרבה התנגדות מתעוררת בי כשאנשים סביבי מרגישים דברים? אגב זה מעניין כשאני חושבת על זה למשל כשטליה מרגישה דברים כואבים, עצובים, גדולים לא מתעוררת בי שום התנגדות או כעס או כל רגש כזה שנהיה מעורב רגשית כלכך ברגש שלה אולי פעם בתקופת הצבא כשהיה טעון אבל זה לא רלוונטי עכשיו כי מאז שהשתחררנו זה לא קיים וזה כלכך בעבר ובהיסטוריה שלנו פשוט פתאום כשכתבתי את זה חשבתי שאולי שווה לנסות לחקור מה היה שם אז אבל זה לא משנה כי אני גם לא זוכרת את המחשבות המדוייקות שהיו לי אז והרגשות וזה גם היסטוריה לגמריי בקיצור טליה לא מעוררת בי את זה אני פשוט מרגישה איתה מעין תחושת "נפרדות" אבל חיובית, לא משהו רע - אני מרגישה- אוקיי- עובר עליה משהו, זה שלה, אני אקשיב לה, אני אעזור כמה שאוכל, אני אחבק, אני אגיד לה שהיא נפלאה וטובה, אני אשמע מה כואב לה, אני אגיד לה מה אני חושבת אם אני ארגיש שזה יעזור אבל לא מתעורר בי כל הדבר הגדול הזה לא מתעורר בי כעס על זה שהיא מרגישה לא מתעוררת בי התנגדות ולא מתעורר בי פחד של אוי ואבוי עכשיו היא מרגישה ככה מה נעשה מה יהיה למה? מול מי כן מתעורר ? מול ליאור כמובן. ביג טיים. מול אביגיל קצת. למרות שכשהיא כן משתפת אותי, אני דווקא מרגישה- יופי, היא רוצה בקרבתי, אבל אני מפחדת קצת תמיד שאני לא אוכל לעזור באמת. ואני גם מפחדת שיש ציפייה, כלומר, שאם למשל באותו רגע אני רוצה לעשות משהו לעצמי, אני מרגישה שאני לא יכולה לקחת את הסיכון שהיא תיפגע ממני.. זה קורה לפעמים. אולי בתקופות טעונות יותר או מאוד ספציפיות. מול.. אימא קצת. היום פחות. אבל בעבר, כעס גדול, כי הרגשתי שאני צריכה לטפל בזה. ושאני לא צריכה לשאת את זה על כתפיי, כעסתי. מול אבא. מאוד. כי יש ציפייה. שאני אפתור לו את הרגש ואת הבעיות. על ידי זה שאני אהיה שם. זה לא מתעורר לי מול בר כשהיא מרגישה רע. זה לא מתעורר לי מול אסתי. זה לא מתעורר לי מול הרבה אנשים. כעס? כעס ממש? רק מול ליאור ואבא, ובעבר אימא, ואביגיל לפרקים אבל עם אביגיל זה לא כעס. עם אביגיל זה פחד לפעמים. הכעס, נו נו מעניין מאוד תראו מה זה שלום פרויד. ליאור מעורר בי מה שההורים שלי מעוררים בי. או יותר נכון מה שההורים שלי מעוררים בי ועוררו בי במהלך החיים מתעורר לחיים ומשתחזר מול ליאור. כי? כי אני חושבת שליאור גם שם עליי אחריות לטפל לו בבעיות? כנראה. האם אני מצליחה להבין שליאור לא מצפה ממני לטפל בו? לא יודעת. בתוכי קיימת האמונה שכן. שהוא פשוט לא יודע את זה. וזה, כבר, האמונה שלי. אמונה שבאה ממקום עמוק מאוד שלא קשור אליו בכלל. אולי אני גם מנתחת את ההתנהגות שלו ומקשרת אותה לדברים האלה, כלומר הלב שלי. כי הרי, למשל, מול עומר זה לא קרה. כי עומר לא עורר בי את הדברים האלה. עומר לא עורר בי את המחשבה והתחושה שהוא רוצה שאני אטפל בו. אבל זה שליאור מעורר את זה בי לא אומר שהוא מבקש את זה או שזאת האמת. זה פשוט אומר שאולי יש בו אלמנטים שמזכירים לנפש שלי את הדברים האלה. ואולי לפעמים התנהגויות שלו מזכירות לי .. מפחידות אותי.. אבל אז בעומק של הדברים הוא לא כזה. אבל אני, בעומק של הנפש שלי, מרגישה שהוא כן. או שאולי לא. אולי זה לא נכון המשפט הזה. אולי בעומק של הנפש שלי, אני מרגישה שהוא לא. וזאת הסיבה שאני נשארת. אבל בעומק קצת פחות נסתר, שעדיין הוא עמוק, אבל יש לו יותר מגע עם השטח ועם המציאות שם אני מאמינה בזה. וזאת אמונה שאני חייבת לשנות. ואני חייבת לשים לב אליה. ואני חייבת לשים לב שהיא קיימת בתוכי, ומה היא מקיימת ומייצרת. כי היא מייצרת הרבה. כל פעם שהרגש שלו עולה הרגש שלי מבקש לגבור על שלו ולהתעצבן ולהתמרד ולהתפוצץ פשוט. מאוד מעניין כל מה שעולה. זמן לבד זה חשוב. זה לחשוב זה חשוב. כשהוא מרגיש דברים עולה בי התנגדות, אני ישר חושבת שזה הולך להשפיע עליי. ומכיוון שבכל זאת למרות שכל המורכבות שלי מסבכת לנו פה הרבה דברים עדיין יש פה היסטוריה של קשר להתייחס אליה וכן למדתי מכל הריבים שלנו שהם קורים והם קשים אז הפחד שלי שהרגש שלו הולך להשפיע עליי גם מתקשר לזה שבאמת בעבר , הרגש שלו גרם לצרות אמיתיות בינינו וכאב אמיתי שחשתי זה היה גם הרגש שלי כמובן אבל זה היה clash של שניהם אז זה בסדר אני מפחדת מזה אני מרגישה שהוא מרגיש משהו וישר הרגש שלי קופץ זה כבר לא בשליטתי אם אני אצליח ליצור עם עצמי תחושת נפרדות וגם איזושהי מודעות ואיזושהי מחשבה שעולה ברגע שאני מרגישה שהוא מרגיש משהו ברגע שהוא מרגיש משהו ואני מתחילה לפחד או לכעוס ברגע הזה לעצור לשים לב שזה קורה. שזה משהו שאני לא מתכוונת שיקרה וגם לא רוצה שיקרה- כי זה מסב לי סבל ואז זה באמת יוצר את מה שאני מפחדת ממנו - ריב של שנינו אי הבנה של שנינו. חוסר תקשורת. חוסר התקשורת - זה כשהרגש שלי כלכך משתלט שהמציאות כבר לא משנה כי הפחד כלכך גדול הרגש שלי עכשיו הופך לאיזו מפלצת חסרת מעצורים רגש עושה דבר כזה כשהוא מרגיש שמתעלמים ממנו כשהוא מרגיש שצריך שיקשיבו לו או לה, בעצם.. אז הרגש שלי עושה את זה ברגעים האלה כי הראש שלי וואו הראש שלי עובד בלי הפסקה. והרגש מתמרדת. אז היא מתפוצצת. או שאולי אני מנתחת את זה לא נכון? חה. ניסיתי פשוט לרגע לנתח את זה מנקודת המבט של הטרילותרפיה אבל אפילו לא סיימתי את הספר ואני גם לא זוכרת אז די מצחיק שעשיתי את זה אבל אולי דווקא הרגש היא זאת שמחוץ לשליטה והראש מרגיש שאין לו מקום? חה משום מה לא נשמע לי הגיוני לגבי עצמי הרגש שלי תמיד כלכך חזק אה נו הנה אבל הנה גם הראש שלי חזק המחשבות הראש שלי עוצר אותי כלכך הרבה פעמים כי הוא אומר לי לא להגיד דברים שאני מרגישה כי זה מסוכן הו הנה ואז הרגש שלי אומרת - זה חשוב מה שאני מרגישה - זה חשוב למה אתם לא אומרים את זה? ואז פשוט במקום שלשניהם יהיה מקום מאוזן הרגש כועסת והיא יוצאת החוצה בלי הגיון בלי להקשיב לשום דבר שהראש יכול לתרום שיכול לעזור היא כועסת כי הרגש שלי חזק הרגש שלי חזק מאוד אבל מצד שני הוא לא מקבל מספיק מקום והראש הראש גם הוא לא מי מקבל מקום? הסנטר שלי? center ממש לא אבל הראש עובד בלי הפסקה כדי לנסות להגן על הרגש והרגש רק מרגישה שאין מקום ואז היא לא נותנת מקום לראש לתת דברים טובים. בקיצור באותם רגעים הרגש שלי מתפוצצת והראש לא מצליח למצוא מקום להגיד - רגע, אולי עכשיו את מתפוצצת סתם, אולי עכשיו אף אחד לא לוקח ממך שום דבר, זה פשוט מפחיד אותך אז את מתפוצצת. זה בעצם מה שאני צריכה לעשות ברגעים האלה. להרגיש את הכעס עולה. ולהצליח להיות ההורה. ההורה, המרכז, הסנטר. להצליח להגיד - הופה הופה הנה הרגש מתחילה להתפוצץ היא מתחילה לפחד ולכעוס והכל מוצף ועולה בגדול. ואז להגיד - אוקיי רגש, שומעת אותך. הנה, you're loud and clear. אני רואה שכואב לך. אני רואה שאת זועמת. אז רגע בואי נקשיב שנייה לראש. מה הוא אומר. והראש כלומר, הראש לפעמים הוא שבוי של הרגש ואז הוא גם יגיד - אני כועס אני כועס. למרות שהראש מרגיש שקורה פה משהו משוגע אבל הוא מרגיש שאין לו שליטה על זה. הוא מרגיש שבאותו רגע היא כלכך חזקה והוא גם מרגיש - היא צודקת, אני לא יודע למה, אבל איך שהיא מרגישה, זה מוצדק, אני מבין את זה. אני לא מבין למה כי זה חסר כל הגיון ולא קרה פה כלום אבל הנה היא כלכך זועמת ואני לא מוצא סיבה להגיד לה להירגע כי אני לא מצליח. הראש הראש יכול לשאול, למה את כועסת עכשיו. והיא פשוט תכעס. ואז הראש יכול להגיד, רגע, אולי את כועסת כי את חושבת שזה שליאור מרגיש משהו, אומר שהוא הולך לדרוש ממך משהו? או לדרוש ממך להרגיש כמוהו? או לדרוש ממך לדאוג לו? לאבד את עצמך? את מרגישה שליאור לוקח לך משהו? אבל אתמול מה היה יכול להכעיס אותי כלכך כשליאור אמר לי - פעם הבאה כשאת מתכננת לעשות משהו, תעשי אותו. ואמרתי לו כן אבל מן הסתם אם אני מתכננת משהו אני מתכננת לעשות אותו. אז מה שאתה אומר זה ברור. למה הכעיס אותי שהוא אומר את זה? שהוא מבקש ממני? כי הבקשה הרגישה לי חסרת הגיון ומעצבנת. היא הרגישה לי תירוץ לתלונה. היא הרגישה לי בעצם, דרך להתלונן. להגיד שכואב לו הגב בגלל זה. האם מה שהדליק אותי זה - כואב לי הגב בגלל זה - שזה בעצם בגללך? לא יודעת. לא הרגשתי ככה באותו רגע. אבל כן אני חושבת שעלו לי מחשבות כמו - ביג דיל. תפסיק להיות תינוק. אני כל הזמן מנקה לבד. אז כלכך כואב לך לנקות לבד? אבל הריח של החרא של החתולות מפריע לו בבית וזה מאוד הגיוני שזה יפריע. כי זה מסריח. ואנחנו לא רוצים לחיות בבית מסריח. וחוץ מזה מה זה משנה אם ולמה זה מפריע, זה פשוט מפריע וצריך לתת מקום לבנאדם להביע את איך שהוא מרגיש וזה הבית שלו וכמו שאני לא רוצה לחיות בבית עם מלא כלים ג'יפה בכיור וזה מעצבן אותי אז הוא לא רוצה לחיות בבית עם ריח של חרא. הגיוני. אז הוא רצה לנקות את זה. אולי חשבתי לעצמי, למה אני צריכה להספיק לנקות את זה, רק כי אני נוסעת ותצטרך לנקות את זה עכשיו שבוע? אז תנקה את זה שבוע, מה קרה, מה אני צריכה לשלם בכך שאני אנקה קודם. אבל למה המחשבות מגיעות לשם? למה אין פשוט רצון לעזור ולעשות בשיתוף? כי אני מרגישה שאנחנו לא עושים בשיתוף. אבל האם זה נכון? זה לא משהו שכבר חלף? הרי כל הדברים האלה של נקיונות ודברים משותפים, הוא כבר הרבה מאוד זמן לוקח חלק ועוזר. אני עדיין כועסת על מה שהיה בעבר? את זה אני מוכרחה לשחרר. כי זה העבר. זה כבר לא קיים. מה שקיים זה מה שעכשיו. ועכשיו הוא עוזר. אז מה זה עוזר לי לכעוס על מה שהיה? זה לא. אבל אולי גם בגלל זה. שזה גם אני מניחה איזה משהו עמוק שצריך לשחרר -את הכעס הזה על מה שהיה. להבין שזה כבר איננו. אבל זה עכשיו אני לא מסוגלת לחשוב. אני רוצה עוד להיכנס פנימה לחמם את רגליי ולדבר עם טליה. ולעשות מדיטציה ואולי גם יוגה מיוטיוב וגם לקרוא או להקשיב לאסתר היקס וגם אולי לאיזו הקלטה עם שיר. בקיצור. אני מניחה שהרגשתי שהוא מתלונן. והרגשתי מצברוח. הרגשתי תלונה באה על כאבי הגב שלו. התלונות שלו על הכאבים שלו. הנה עוד משהו שקשה לי. למה יש לי רשימת קשיים כלכך ארוכה איתו? מה אכפת לי? אז הוא מדבר הרבה על הכאבים הפיזיים שלו, ואני למשל מדברת בלי הפסקה כשאני רעבה אני אומרת בלי הפסקה שאני רעבה או כשאני עייפה או כשאני צריכה להשתין. אז אצלי זה הדברים האלה ואצלו זה כשכואב לו. דווקא יותר הגיוני. למה זה מעורר בי את כל הקושי הזה? אוף רציתי לסיים במחשבה אופטימית ולא בעוד דברים שקשה לי איתם אבל זה בסדר כי אני לא "מסיימת" אני סתם מפסיקה לכתוב לבינתיים כי אני רוצה להיכנס ולהתחמם ואני הרי ממשיכה לחשוב על הכל. כל הזמן. בכל אופן. בואו נזכור מסקנה אחת מאוד חשובה. כל פעם שרגש שלו עולה ואז הרגש שלי מגיבה לזה בגדול ואולי קצת בחוסר פרופורציה... לשים לב. לשים לב שהוא מרגיש משהו ושאני פתאום מרגישה משהו בתגובה אליו, אבל שזה דפוס, שזו הגנה של הרגש שלי, שאין פה ממה להתרגש, שאפשר לחשוב רגע ולהבין מה קורה, ולמה אני מרגישה מה שאני מרגישה, ולהבין את זה ולהירגע ועדיין לאהוב לא ישר להיכנס למלחמה ופחד ועצב וכעס כעס כעס. פשוט להיות עם מה שאני מרגישה ולזכור שזה לא המציאות. טוב אני יוצאת מפוקוס קר לי ואני צריכה פיפי אני נכנסת פנימה. אמשיך אחרי זה חיבוקים לעולם חיבוקים כן 16:27

הצג תגובות הוסף תגובה הוסף הפניה קישור ישיר שתף המלץ הצע ציטוט

<< לקטע הקודם לבלוג המלא לקטע הבא >> נכתב על ידי , 4/12/2017 14:25