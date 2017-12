כינוי:







12/2017

אברהם

מה אני יכולה לחקור, לעשות, ברגע הזה, כדי לאפשר, לדברים לזרום, לדברים להיות כמו שהם to allow מה אני יכולה לעשות כדי למצוא את הדרך the path of least resistance שאני בזמן הנכון ובמקום הנכון שזה דבר טוב שכל מה שקורה לי אם אני אירגע ואפסיק למרוד בזה ולכעוס על זה שכל מה שקורה הוא אינדיקציה , לדפוס מחשבתי ואנרגטי, ושאלה דברים שאני מבינה עכשיו כדי למצוא את הדבר הנכון בחיים שלי https://www.youtube.com/watch?v=hh3_9lBrdrA בערך מהדקה ה-19 פספסתי גם מה שהיא אמרה לא הייתי מרוכזת אבל זה היה נשמע מעניין היה גם משהו שהיא דיברה על thought addiction שבדרך כלל דובר על זה כאמונה - אמונה - מחשבה שממשיכים לחשוב אבל זה באמת התמכרות המחשבות , דפוסי המחשבות שלנו זה כבר משהו שיותר קל לנו לחשוב גם אם אני סובלת מהאופן שבו אני חושבת יותר קל לי לחשוב מחשבה שאני רגילה לחשוב מאשר לשנות את צורת החשיבה שלי למשהו שיעזור לי ויעשה לי טוב יותר. זה די מטורף. אני בבוקר מוזר. התעוררתי ב12 אחרי שהשעון צלצל ב8 והתעוררתי וליאור היה בסקייפ (ישנו עם הוידאו דלוק) והוא התעורר והדבר הראשון שהיה לו להגיד לי זה על זה שאני לא יכולה יותר לדבר אליו באופן שבו אני מדברת אליו כשאני נכנסת ללחץ ולמצברוח המשוגע הזה(כשאני משתגעת מולו פשוט) - להגיד לו אני שונאת אותך אתה אפס אני רוצה להרוג אותך - כל מיני משפטים כאלה אבל לא הבנתי כי אתמול לא אמרתי לו שום דבר כזה אמרתי לו בחמישי לפני שכמעט נפרדנו אמרתי לו אני שונאת אותך צרחתי עליו אז הוא דיבר על זה כנראה אבל לא היה לי מה להגיד הכי נורא זה שהוא אמר לי את זה ולמרות שאני יודעת שזה פוגע, שזה דבר פוגעני לעשות והדבר הנכון וההגיוני והטבעי לעשות זה להגיד נכון אני מצטערת פגעתי בך וגם להרגיש עם עצמי- וואו אני לא רוצה לפגוע בו אבל לא הרגשתי את זה הרגשתי פשוט- בסדר הבנתי אני לא אעשה את זה אני יודעת שזה דפוק הבנו את זה כבר ביחד אפשר להפסיק? עם ליאור אני כל הזמן רוצה להפסיק לדבר על דברים, זה מעניין הבנאדם שהכי רציתי שידבר בשנה הראשונה של הזוגיות שלנו עכשיו כשהוא מדבר על דברים אני לא מסוגלת להכיל אותם מה זה? זאת הזוגיות הכי מורכבת וקשה וגם מסתורית שהייתה לי כי מתעוררים בי דברים שפשוט אין לי הסבר להם ואני מפחדת שההסבר הוא שאני לא אוהבת אותו באמת או שלא אכפת לי ממנו באמת לא נראה לי שזה נכון אבל נראה לי שאולי עמוק בתוכי כבר התפתחה איזו אמונה ממש חזקה אמונה שלי שהוא פוגע בי ועושה לי רע זאת האמונה שלי אמונה שלי שהבנאדם הזה לא טוב לי ורק מקשה עליי ולכן כל פעם שהוא מדבר אני לא מרגישה אה יופי אנחנו בדרך טובה אנחנו מדברים על דברים שאנחנו מרגישים זה טוב , זה טוב להבין אחד את השנייה זה טוב זה מצמיח ומעמיק אני פשוט חושבת לעצמי - די די כבר עם הדרמות די עם הקשיים די עם הכל אני רוצה להפסיק תפסיק תפסיק תפסיק לדבר פשוט תיקח את זה בקלות וזהו. אני לא יודעת אבל וואו אני לא מצליחה להבין את זה. ואני כבר הרבה פחות אמפטית שזה מפחיד. אני הרבה פחות אמפטית אפילו עכשיו בניסיון שלי לחקור את זה וכשאני מבינה שאני כן - בגלל מחשבות שלי או תפישות שלי - אני עושה לנו רע, אני מייצרת משהו קשה בינינו, וגם, אני מגיבה לו כלכך רע לפעמים, הוא רק מדבר ואני משתגעת מה זה? אבל גם כשאני מנסה להבין את זה ואני מבינה שזה נובע משטויות ואמונות אני עדיין לא מצליחה להרגיש אמפתיה לאיך שהוא מרגיש אני צריכה לחשוב על זה כלומר כן אכפת לי ממנו, מן הסתם, זה לא דבר שצריך להגיד אפילו אכפת לי ממנו ואני דואגת לו ואני באמת פשוט רוצה שימצא את מקומו ויהיה מאושר אבל בו זמנית אני מפחדת שהאושר שלי בסכנה ואז זה גורם לי לכעוס אני רוצה שיהיה לו טוב אני לא הייתי מאחלת לאף בנאדם להרגיש בתוך מערכת יחסים כאילו אין לו מקום להרגיש, אין לו מקום לדבר על דברים שהוא מרגיש או דברים שפגעו בו, שכל דבר שהוא יגיד רגע ניקח את זה אליי אם הייתי בזוגיות שכל דבר שאני אומרת מעורר כעס וטירוף הו אבל הנה פה זה נהיה לי מוכר כי אני מרגישה שאני הייתי בזוגיות כזאת אם לא עדיין אני מרגישה בדיוק את זה, שהייתי בזוגיות שלא היה מקום לדבר ולשאול ולהגיד מה מרגישה כי זה תמיד היה כלכך מסוכן ויצר כאלה בעיות בינינו אבל אולי כל הזמן הזה אני גם הייתי בתוך איזושהי אשליה? הרי מקום לעשות מה שאני רוצה, כנראה שתמיד היה לי ופשוט מעולם לא הרשיתי לעצמי, והלבשתי את זה עליו אבל את תחושות האשמה והתחושה שאני לא יכולה לשאול משהו בלי שקורה משהו, בלי שרבים, זה התחיל ממנו, כשכל פעם שהייתי אומרת משהו הוא היה כועס על איך שניסחתי את זה או נעלב ממה שזה אומר או נפגע או מתפתחת שיחה ארוכה וקשה וחסרת פרופורציות על איזה משפט שאמרתי אבל אני מניחה שיכלתי תמיד לעשות מה שאני רוצה, שזה כבר היה מאז ומתמיד הכלא שלי ולא הכלא שהוא יצר אבל מצד שני הכלא שלי גורם לי לא להרגיש ככה אף פעם ואז בשילוב איתו ועם איך שהוא התייחס לדברים, הרגשתי שהוא בדיוק מראה לי מה יקרה וכמה רע יהיה אם באמת אנסה להגיד מה אני מרגישה או שאולי מה שאני מרגישה תמיד יצר משהו רע אני לא יודעת אני מתחילה להרגיש חסרת תקווה לפני כמה ימים החלטנו לא להיפרד ושהכל יהיה בסדר אבל אני לא מצליחה להרגיש תקווה ואני לא מצליחה למצוא נקודת אחיזה טובה אני לא מצליחה איפה זה אני באמת יודעת שזה יכול להיות שם איפושהו ואני לא מצליחה להבין איפה זה איפה נקודת האחיזה איפה הדבר הזה שאני מפספסת מה אני עושה לא נכון או שאולי זה באמת לא קיים? אולי באמת הכל כבר רע? אולי הקשר הזה לא יכול להתקיים? אני מרגישה במאבק תמידי אני לא יכולה להיות יותר במאבק הזה מה -אני- עושה לא בסדר? איך -אני- יכולה לשנות את זה? אני יוצרת כבר כלכך הרבה כאב לשנינו ואני לא יודעת איך להפסיק לייצר אותו אני לא יכולה להאמין עדיין שקיים קשר כזה שהוא כלכך כואב וקשה אולי זו פשוט התקופה הזאת בחיים שלי? מה קורה פה? האם יש מנוס מהדבר הזה שהוא ביחד? טוב אני אתלבש ואעשה סיבוב כל עוד יש אור יום השעה כמעט 2 בצהריים ועוד שעתיים יחשיך אז אני רוצה קצת לספוג שמש וסתם לעשות סיבוב כי אין לי מושג מה אני רוצה וכדאי שאעשה גם מדיטציה אבל לפחות שאספוג קצת מהחוץ בינתיים ואז מה שיהיה יהיה אני לא יודעת איך להתמודד עם כלום עכשיו ואפילו פה במתת אני רבה איתו ומתעוררים בי רגשות שאני לא מסוגלת לשאת לא יודעת מי יכול לעזור רק אני כן כן אבל איך אין לי מושג אני רוצה בכלל עזרה? או שאני זאת שמנסה לייצר את הסוף הזה שלנו ואז כשהוא מגיע אני לא מסוגלת? אני לא יודעת. אני לא מבינה כלום. טוב להתלבש וללכת ביי. 13:42

נכתב על ידי , 4/12/2017 13:11