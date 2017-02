ארבע וחצי בצהרי יום שישי בלוס אנג'לס אצל קלי וג'ף

2/2017

דונלד בירד ברקע

where are we going

מה שנקרא one of my old time favourites

אני אומרת את זה נכון?

שיר מדהים

הכרתי אותו לפני שלוש שנים (פחות, בעצם) באיטליה

ככל שהזמן עובר

אני קולטת כמה מוזר הוא עובר

כמה השנים עוברות

לפעמים להגיד "שלוש שנים" - אני כבר לא יודעת מה המשמעות של זה

מצד אחד זה מרגיש לי לפני רגע

מצד שני כלכך , כלכך רחוק

מצד נוסף זה חלף בין רגע

לפני שלוש שנים מרגיש לי גם כמו המון זמן - המון זמן מאז הסרט האיטלקי, וואו, עברו שלוש שנים מאז הסרט האיטלקי??? ובו זמנית, עברו רק שלוש שנים מאז הסרט האיטלקי. למרות שזה אולי קצת פחות קיים . אולי כי בתוכי יש איזשהו לחץ להספיק ואני אומרת לעצמי, שלוש שנים זה המון זמן - עוד היה צריך לקרות בינתיים.

בכל אופן

לא זה ולא זה משנה

הזמן חולף בין כה וכה.

יורד גשם,

הייתי אצל ג'קי של אליסון - עשיתי אצלה גבות ושפם - כן כן ! חח

זה היה טוב

אה

עכשיו שאני כבר לא אדומה (מהרגישות) ושאני כבר לא בחוץ (הלכתי אחרי כן לurth cafe ואכלתי מרק עגבניות, איך שיצאתי ממנה הרגשתי שוב עצבות מטורפת וכבדות ומצברוח וגעגוע ולא ידעתי מה אני אעשה עם עצמי ורק רציתי לחזור לבית וגם המחשבה הזאת העציבה אותי, בקיצור אמרתי לעצמי הדס תלכי לבית קפה תאכלי שם את המרק, ואז תראי מה את עושה) - זה היה רעיון חכם. עברתי על הסצנות פעם פעמיים וזה נתן לי מוטיבציה לעבור עליהן עוד. ליאורציק המהמם קרא את הסצנות ואמר לי תשבי על זה כמו משהו שאת ממש רוצה, כמו שישבת לקראת האודישן האיטלקי, הכי חשוב שתצאי מהתקופה הזאת בין אם תגידי "לא קיבלתי שום תפקיד" או "קיבלתי תפקיד בסדרה וואו" - מה שחשוב זה שתגידי - "הלכתי לאודישנים האלה ועשיתי מה שאני רוצה, עשיתי משהו שאני אוהבת וחושבת שהוא טוב, נהניתי לעבוד על זה, עשיתי משהו שאני מאמינה בו, שהוא הדרך שלי" וזה ממש נכון.

אז הלכתי מהבית קפה והדפסתי לי את הסצנות ועכשיו אני בבית שוב, הורדתי את הנייקי ספוגות הגשם שלי,

והתחשק לי לכתוב כי באובר התנגן איזה שיר, מין שיר קצבי כזה שנראה לי שהוא מאוד מיינסטרים אבל יש בו גם משהו נחמד, הלוואי שהייתי יודעת איזה שיר זה, משהו when it's raining down from the sky above חח זו שורה שאומרת המון

אבל פתאום זה היה נחמד כי זה שיר שהוא כאילו כייפי כזה אבל הוא על גשם

ובד"כ שירים על גשם הם יותר נוגים כאלה

ופתאום דמיינתי את ליאור ואותי גרים איפושהו, לא יודעת איפה בעולם, ויורד גשם בחוץ אבל לנו יש אורות בבית ויש מוסיקה כייפית ואנחנו מבשלים, וזה היה נראה לי ממש נחמד וטוב.

זהו.

בקיצור.

אני פה עכשיו ורק רציתי לרגע לכתוב,

אני אלך עכשיו להסתכל על הגבות שלי לראות איך הן חח

טוב שעשיתי את זה

וטוב שגזרתי קצוות אתמול גם אם הספרית לא עשתה עבודה יפה וגם אם הן גבו לי הרבה יותר ממה שהן אמרו שזה מכעיס

זה טוב כי ככה אין לי קצוות מפוצלות והשיער ייראה יותר בריא וטוב

אוקיי

והחלטתי לאפות עוגה היום או מחר, תלוי מתי אסתי תכתוב לי מתכון

ומחר אני פוגשת את דייויד השחקן המבוגר מאיוואנה שעבדנו על סצנה ביחד לפני שלוש שנים

וקיבלתי סצנה ממחזה שאני מאוד אוהבת -שעשיתי ממנו סצנה כבר - לפני איזה 4-5 שנים (!!!) - בביקור הראשון שלי פה

והסצנה הייתה מעניינת אבל העבודה עליה - כלומר ההופעה שלה בשיעור - הייתה ממש שעמום כי לא ידעתי מה לעשות

ורציתי לעשות ריוורק

אבל חזרתי הביתה

ועכשיו יש לי הזדמנות לעבוד על הסצנה הזאת שוב שזה יכול להיות מאוד מעניין

רק הלוואי שהיה לי את המחזה פה איתי ולא בארץ כי קניתי אותו כבר אז!! ועכשיו אני צריכה לקנות אותו שוב

ניחא

נראה

יהיה מעניין ומאתגר.

זהו.

ואתמול הלילה עבר בשלום ולא פחדתי מרוחות רפאים

כלומר פחדתי אבל לא כמו בלילות קודמים והייתי חזקה יותר וזה טוב.

אז זהו

עכשיו אני אשתה איזה כוס תה ואנסה לתכנן את השעות הקרובות מבחינת ארוחות ואנטיביוטיקה

ואני אעבור על הסצנה.

אני אוהבת את ליאורצ'יק כלכך ומתה שהוא יבוא לפה

והוא ממש ינסה

וזה מדהים בעיניי

ואז העיר הזאת תהיה מופלאה

ונלך לראות את החללית

והאקווריום

ופשוט נישן ביחד ונתחבק

וזה יהיה נהדר.

טוב.

יאללה.

לעבודה.

בהצלחה.

בוא נראה...

עכשיו 16:34...

אני רוצה..

עד חמש להתחיל לקרוא בקול רם.

ופשוט נתחיל מזה, שבמשך חצי שעה, אני רק אקרא את הסצנות בקול רם עם עצמי, זה הכל.

ואז ניקח את זה משם.

נראה מה עוד אני עושה עם זה.

זהו.

חיבוקים.