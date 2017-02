תודות תודות

2/2017

ל"א

פתאום שמתי לב שהשעה שהאתר שומר פה זה השעה בארץ.

אז בארץ 2 וחצי בלילה.

פה 4 וחצי בצהריים.

אני יושבת בסטיר קרייזי קפה.

הקפה שהייתי יושבת בו לא מעט אז, לפני שלוש שנים, כי הוא ממש קרוב לסטודיו וגם לבית של איוואנה שהייתי לוקחת שיעורים פרטיים.

אני רוצה להגיד תודה

על המוסיקה הנהדרת שיש ברקע

על זה שהגעתי ומצאתי שולחן נחמד וצדדי כמו שאני אוהבת, שאף אחד לא רואה מה אני עושה במחשב (חוץ מהבריסטה של הקפה)

תודה על זה שהייתה לי נסיעה ממש נעימה לכאן

שלא הייתה לי בחילה

שהוא היה נהג טוב

שהוא היה ממש מקסים והיה ממש נעים לדבר איתו

תודה על שיחה נעימה עם ליאוריקו

שהכין לעצמו פסטה ושאל אותי איך לחתוך את השום

ואמרתי את זה לנהג

וליאור אמר שאני מוציאה אותו מפגר

ואמרתי לו שזה בצחוק וכדי להתחבב על הנהג

והוא אמר לי

את לא חושבת שאני מפגר

ואמרתי לו שאני אוהבת אותו ומצדי שישאל אותי כל החיים איך לחתוך שום

כי זה נכון.

אז תודה על זה שאני פה.

תודה על ארוחת צהריים עם אליסון.

תודה על זה שהתחלתי לקחת את האנטיביוטיקה הבוקר.

שהתחלתי לטפל בהליקובקטר שלי. שאני אשים לב טוב טוב מה אני אוכלת בשבועיים הקרובים כדי להקל על הבטן שלי.

אני חושבת שהאנטיביוטיקה תעזור.

אני אולי אהיה גמורה מעייפות אבל אני אהיה בסדר.

גם אם אני אהיה מאוד עייפה- אני אהיה בסדר!! אני אשתה מלא מים! כדי לתת אנרגיה טובה לגוף שלי! ואני אהיה חזקה יותר מהעייפות! והכי גרוע אני אלך לישון מוקדם!

וזה נהדר שאני לוקחת את האנטיביוטיקה פה כשיש לי שעות די מסודרות של שינה

אז בוא נראה

לקחתי הבוקר את הכדור שלפני האוכל, ב-10 בבוקר

ואז ב-10 וחצי אכלתי

ואחרי כן לקחתי 3 כדורים של אחרי האוכל

אני אקח את הפרוביוטיקה עכשיו, על בטן ריקה - בוא נראה 4 וחצי עכשיו, חלפו שעתיים מאז שסיימתי את הארוחת צהריים עם אליסון, אולי אחכה עוד חצי שעה ואקח את הפרוביוטיקה

ואז זה יהיה חמש

ואז אקנה אוכל שיהיה לי לאחרכך, לסטודיו

אני אגיע לצפות בשיעור של איוואנה אבל אולי לא בשבע אלא בשמונה,

וככה,

אני אקח בשבע ורבע את הכדור שלפני האוכל

ואז אוכל ב19:45 ואז אקח את האנטיביוטיקה בשמונה

זה נשמע לי טוב

יופי

עכשיו שתכננתי את זה והבנתי את זה

זה טוב

זה טוב שיש לי פה לו"ז שינה מסודר! יחסית! זה מעולה לקיבה שלי ולטיפול בהליקובקטר! ממש!!!

כי זה גם מסדר לי את הלו"ז של הארוחות עם האנטיביוטיקה והכל

זה מעולה

יופי!!

הבטן שלי תסתדר!

וזה גם ישפיע לטובה על כל התחושה שלי

התחושה הפיזית

הפנים

העייפות

הבטן שלי תשתפר וזה יהיה נפלא!!

אז אפשר להגיד תודה על זה

אז אתמול עישנתי סיגריות

ומהיום אני לא מעשנת יותר כי אני על אנטיביוטיקה

אז אלה יהיה שבועיים מאוד בריאים!

היום אכלתי דג לארוחת צהריים כי קראתי שזה טוב אומגה 3 לכל ההליקובקטר

ואכלתי ממש קצת שזה טוב כי אני אוכלת לאט לאט ורגוע

יופי אני שמחה אני אופטימית.

אז תודה על זה.

תודה על זה שאני מטפלת בעצמי.

תודה על הפגישות שנקבעו

יש לי אודישן שבוע הבא שאני צריכה להתכונן אליו ולמעשה אחרי שאכתוב פה לעצמי קצת, ואענה על כמה אימיילים, אני אקרא את הטקסטים שוב ואנסה לחשוב איזה סצנות אני בוחרת ומה אני עושה איתן.

יש לי 2 פגישות ג'נרלז שבוע הבא עם שתי מלהקות ענקיות. אני רוצה לזכור להתכונן לזה ולראות סרט או שניים שהן עשו כדי לבוא מוכנה לדבר על זה.

אההה

מה שהזכיר לי שרציתי לכתוב גם ולהזכיר לעצמי איזה סרטים אהבתי במיוחד או במאים או שחקנים כדי לדבר על זה

סם רוקוול

פול דיינו

מהאהובים עליי

הסרט טייק שלטר שהיה פשוט סרט נהדר ויפהפה !

לובסטר

ברוז'

טוב זה הכל סרטים שרשמתי בעבר

חוץ מטייק שלטר שראיתי לפני כמה שבועות שאני ממש רוצה להבין מה הבמאי הזה הולך לעשות

אוקיי

אז תודות

תודה על זה שיש לי את הבית ריק עד יום שבת!!

שאוכל קצת לעבוד על הטקסטים בקולי קולות בלי להתבייש

ואוכל קצת להסתובב ערומה ולא לחשוש שלא אספיק להשתין בבוקר ואתאפק

שאוכל לעשות אמבטיות

ואוכל לישון במיטה שלהם!!! היא לא אמרה לי שאני יכולה לישון להם במיטה אבל אני מאמינה שאני יכולה...

פעם קודמת זה מה שעשיתי

אז שתהיה לי שינה טובה במיטה סופסוף וואווו

כמה זה חסר לי הגוף שלי הרוג!!!

אני אעשה מסאז שבוע הבא

אהה והצטרפתי לשיעור של איוואנה

שזה קצת מלחיץ אותי אבל זה חיובי כי זה להתעמת עם משהו שמפחיד אותי ולמרות שלא עבדתי עם איוואנה או בשיטה של איוואנה כבר שלוש שנים ולא קראתי את הספר, אני אדע מה לעשות ואני אעבוד קשה כמו שאני מכירה את עצמי

וזה יהיה מעניין מה יעלה בעבודה איתה ומה זה יעורר אצלי ואני מצפה לזה!

וזה טוב להיות פעילה ועסוקה וגם בארץ כשאני מצלמת אודישן או עושה משהו אני עושה את זה בין הרבה דברים אז גם פה אני יכולה לעשות את זה ולהתמודד עם לו"ז עמוס!

וזה נחמד שהיא שמה אותי בימי חמישי כי ימי חמישי זה כאילו השיעור הכי מרשים והכיתה הכי מתקדמת והשיעור שכולם באים לצפות בו ולמרות הכל היא שמה אותי שם זה אומר שהיא רוצה אותי שם, היא רוצה אותי שם כי היא מאמינה בי וכי זה טוב גם לה שאני שם, שזה אומר משהו

ותודה על זה שאתמול הלכתי לסטודיו ואז ישבתי עם אנשים בפרנקי'ז אחרי כן

כי הרגשתי שיש אנשים סביבי

ויש עוד ישראלים

וזה עוזר ונעים

יש את מאיה שהיא מתוקה מאוד

ויש את שרון שהכרתי אתמול שהיא גם נחמדה, ואדריאנו הזה שנראה נחמד

ויש את אוהד שהכרתי בכלל בפעם הראשונה שהייתי פה -נועם ובר סידרו שניפגש ונפגשנו פעם אחת וזהו, ואז סיפרתי לו על הסטודיו, והנה הוא לומד בסטודיו חמש שנים אחרי

ויש את הבחורה האיטלקיה שעשיתי איר בי אנד בי בדירה שלה ברומא לפני כמה חודשים שזה ממש מטורף!

ובקיצור יש אנשים נחמדים ואני מרגישה שאני מתבגרת ויותר יודעת להסתובב בסביבה הזאת ושאני כבר לא ילדה אבודה.

אני לפעמים בהחלט מרגישה ילדה אבודה אבל בסופו של דבר אני לא ילדה, אני בחורה צעירה ומהממת, ולפעמים אני מרגישה כמו ילדה אבל אני אישה סקסית ומהממת ונפלאה וחזקה ואני חזקה חזקה חזקה! ויש לי גבר מהמם ויפהפה שרואה כמה אני חזקה וענקית. וזה נהדר.

אזזזז תודההה על כל אלה ועל כל האתגרים שבדרך.

i'm getting better every day

אני משתפרת גם במי שאני ואיך שאני

אני ממש גדלה

אני יודעת את זה.

אני כלכך לא אותו בנאדם שהייתי לפני שלוש שנים פה.

זה מטורף.

אני משתנה.

ואני משתפרת - גם - מחלימה, מבריאה, הבטן שלי משתפרת כל יום, אני רוצה להשתמש בכוחה של שפה ולתאר את זה כתהליך שקורה כבר עכשיו ולא שיקרה בעתיד.

זה קורה כבר עכשיו, התחלתי לטפל וזהו אני על הגל של ההחלמה והבטן שלי הולכת ונרגעת ונהיית טובה יותר. אני אוהבת אותך בטן. את תהיי בסדר.

אז זהו זה עוד משהו ,

אז תודה.

3>

ותודה על הנעליים של נייקי שקניתי לי ושנוח לי ברגליים, ותודה על זה שקניתי לי קונסילר טוב לפצעים בשביל אודישנים וכאלה, זה טוב שיהיה קונסילר שעובד ממש טוב אז איזה יופי שיש לי!!

ותודה שהיו לי פה אודישנים ממש טובים ונחמדים ושהבנתי שאני טובה לא משנה איפה ושתמיד יראו בי את הדבר המיוחד הזה ומתישהו זה ייפול על האדם הנכון והפרוייקט הנכון ואז זה יהיה נהדר !

ותודה על זה שיש לי כסף, גג מעל ראשי, מיטה לישון בה גם אם היא מזרן מתנפח :) שיש לי טלפון לתקשר עם האנשים שאני אוהבת ותודה ענקית כי לפני עשרים שנה לא הייתי אפילו מדברת בטלפון פעם ביום עם מי שאני רוצה כי זה היה כלכך יקר והנה עכשיו אני יכולה לדבר עם כולם כל הזמן ולראות את כולם בוידיאו וזה כשאני ברחוב והם ברחוב ואנחנו במרחק של אלפי קילומטרים.

זה נהדר.

אוקיי.

ותודה על רון וכריסטינה שנראה לי שמתאימים לי בול ואני ממש שמחה עליהם!!

ותודה על זה שהיום השמיים כחולים וחמים ונעים ואין גשם בחוץ.

זה כלכך עוזר למצברוח. מדהים.

אוקיי, הגיע הזמן לסיים עם איזה משהו שאני מבררת באינטרנט על מורים שרון שלח לי לבדוק ולהגיד לו אם אני רוצה לבוא לצפות באחד השיעורים.

אז יאללה-

השעה כמעט חמש

אה יופי אני אקח את הפרוביוטיקה עוד מעט!

ואולי באמת אני אקנה לי יוגורט ואוכל יוגורט עם שיבולת שועל או משהו בתקופה הזאת בשביל חיידקים טובים? או שאולי הפרוביוטיקה תספיק?

טוב זהו

אני אקח את זה

אסיים עם כמה אימיילים

ואעבור על הטקסטים לאודישן

ותודה על זה שערן עושה איתי שיעור וככה זה ייתן לי תחושת ביטחון ואני אראה מה אני עושה עם הסצנות האלה וזה יעלה לי 350 ש"ח במקום 300 דולר שזה הבדל משמעותי מאוד!

זהו טוב אני הולכת

תודה תודה תודה

תודה על המחזור שלי

תודה על זה שהוא בסופו

שהוא עבר בטוב

תודה על הפוריות שלי

הנשיות שלי

תודה על שירים יפים שמתנגנים ברקע

תודה על מוסיקה

מוסיקה מוסיקה מוסיקה

אוי והנה אני שומעת שאו שהמנהל פה או המנהל של המטבח פה, הוא ישראלי

חח

ואיכשהו, זה דווקא נחמד

ענק.

טוב,

יאללה.

שיהיה המשך יום מקסים ופרודקטיבי ונעים וטוב ויפה!!!! מוואה

ביוש 3>

16:55