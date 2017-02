כינוי:







2/2017

אותו יום. שעה 22:34

אוכלת ספגטי עם קצת שמן זית ופרמזן ו2 עגבניות שרי לא מבושלות. שמתי ברקע את סטיב מרטין - tonight you belong to me שיר מסרט (דה ג'רק, שלא ראיתי) שיר מקסים. מה שמזכיר לי עוד שיר.. שיר שליאור הכיר לי. רגע. blue shadows השיר מ-three amigoes עוד סרט שלא ראיתי עוד שיר מקסים. שמתי אותו. אני לא יודעת אם לכתוב. אם אני בכלל רוצה. ליאור היה מדהים אליי בצהריים. בכיתי נהר של דמעות. הפנים שלי היו שטופי דמעות , באמת, הדמעות לא הפסיקו לבוא. הוא היה מדהים חכם נבון רגיש מופלא. ופתאום עכשיו אני מלאה בפחד. דיברנו כשהוא הלך לישון שזה היה איזה 6 בבוקר בארץ, כמעט שבע. עשיתי איתו חזרה על הטקסטים לאודישן שיש לו מחר, כשהייתי אצל רון הסוכן. הוא היה קצת מסטול אז לא הכי מפוקס ואני הייתי בחוץ - מחוץ לבית של רון, היה לי קר כי לא הייתי לבושה טוב בשביל להיות בחוץ ובכלל לא רציתי לדבר יותר מדי זמן כשאני אצלם. כשאנחנו עוברים ביחד על טקסטים ובכלל בכל מיני סיטואציות ומקרים מאוד חשוב לו שאני אישאר נקייה שלא אגיד דברים כדי שלא יתבלבל. שזה בסדר גמור. זה טוב לי לדעת מה הוא צריך ומה עוזר לו. אני עושה איתו טקסטים כדי להיות לו לעזר ולא אחרת. או כשהוא מדבר על משהו שקשה לו איתו או סתם משהו שהוא צריך לפרוק אני רוצה להקשיב אני רוצה לתת לו את מה שהוא צריך לתת לו קשב ושירגיש טוב יותר וזהו. גם בר אמרה לי שזה חכם וטוב שהוא אומר לי מה הוא צריך כי לפעמים אנחנו צריכים משהו וזה טוב שהוא יודע מה יעזור לו ויודע לבקש את זה. אבל לפעמים הוא נתקע למשל עם הטקסטים הוא נתקע הוא שכח משפט וזה היה בסדר, לא אמרתי לו כלום כי אני יודעת שהוא לא רוצה שאגיד לו ואז , מה היה אז.. אה, הוא שאל אותי באיזו שורה הוא טעה עכשיו, הוא חשב שהוא טעה בשורה אחרת שהוא בעצם צדק בה אז חשבתי שהוא שואל אותי- על- אכן- השורה שאותה שכח אז אמרתי לו אותה ואז הוא אמר לי- לא זה, את זה אני יודע, מה הבא ואמרתי לו -הבא זה "זה" - אבל את הקודמת לא אמרת, את זאת שכחת ואז הוא אמר - אני יודע מה אני צריך להגיד , אל תגידי לי מה להגיד כי קשה לו עם זה ואז אמרתי לו ליאורי בבקשה תהיה מפוקס אני יודעת שלפעמים אתה נתקע על דברים או מבין אותי לא נכון (התכוונתי בהקשרים האלה שבהם הוא צריך משהו ספציפי וחושב שלא קיבל את מה שצריך, למרות שזה קורה בכל מיני סיטואציות מן הסתם, אי הבנה זו אי הבנה) אז אמרתי לו את זה ואמרתי לו אני ממש צריכה שתשחרר את זה עכשיו, שלא תאכל על זה סרט ושנמשיך לקרוא כי הכל בסדר אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, זה לא משנה לי השורות שלך רק אמרתי לך שורה שפספסת כי שאלת, והוא המשיך- אבל אני יכול להגיד מה שאני רוצה- משהו כזה- אני מתארת את כל השיחה הזאת מאוד ב"בערך" ולא מדוייק ואז הוא נלחץ מזה שאמרתי שהוא נתקע על דברים הוא אמר, מה זאת אומרת אני נתקע על דברים מה את חושבת את חושבת שאני נתקע על דברים ? את חושבת שאני מוזר? ואמרתי לו לא, הכל בסדר, פשוט לפעמים אתה לא מבין נכון ועכשיו במיוחד כשאתה מסטול אני צריכה שתתפקס ותבין באיזו סיטואציה אני נמצאת עכשיו ושאני רוצה שפשוט נקרא את הטקסטים ולא נתעכב על דברים כי אני צריכה להיכנס והוא המשיך להתעכב וכשהוא שמע שזה קשה לי, שאמרתי לו - ליאור בבקשה אני ממש בסיטואציה לא נוחה אני רוצה להיכנס אני מבקשת ממך שתשחרר את זה עכשיו והוא אמר בסדר תיכנסי תיכנסי תהני, והרגשתי שהוא דואג שעכשיו אני לא אהנה אז אמרתי לו הכל בסדר אני אהנה אז נדבר אחרכך בסדר? ונכנסתי אני עכשיו מזכירה לעצמי את הפחד שלו הפחד שלו שהוא יהרוס לי שהוא יפגע לי במשהו.. שבגלל שיחה איתו אני אסבול ואחזור פנימה ולא אהנה שמעתי שהוא ממש רוצה שאני אהנה ולא להרגיש שהוא השפיע לרעה על משהו הוא מפחד לא להיות טוב אליי וכשדיברנו בטלפון ב6 בבוקר שלו כשאני כבר הייתי בבית הוא שאל אם אני אוהבת אותו ואם אני לא חושבת שהוא מוזר ואמרתי לו שבכלל לא והוא שאל את לא חושבת שאני נתקע על דברים אמרתי לא, שפשוט לפעמים הוא מבין אותי לא נכון, ומתעכב על דברים קטנים שלא צריך להתעכב עליהם ומקודם שפשוט הוא היה מסטול אז הוא אמר לי- אני יכול להגיד מה שאני רוצה - ואמרתי לו - ברור שאתה יכול להגיד מה שאתה רוצה ונתתי את זה כמעין דוגמה לזה שניסיתי להסביר לו באותו רגע שהכל בסדר ושברור שהוא יכול להגיד מה שהוא רוצה ושהייתי זקוקה שהוא יותר ישים לב אליי באותו רגע ולא ייתן לסטלה להשפיע על איך שהוא רואה את הדברים והוא כעס עליי ונפגע מזה שנתתי את הדוגמה הזאת הוא לא הבין למה לא יכלתי פשוט להגיד לושאני אוהבת אותו וזהו וניסיתי להסביר לו איזה עשר דקות או יותר שלא אמרתי את זה בנבזיות , או בכוונה רעה , או בשום אופן אלא פשוט דיברנו על שיחה מסויימת ונתתי דוגמה מרגע מסויים כדי להסביר איך הרגשתי ולמה התכוונתי והיה לו ממש קשה עם זה שנתתי את הדוגמה הזאת הוא הרגיש שזה הי המעליב וניסיתי להסביר לו, שלא הייתי לי שום כוונה רעה וזה מאוד קשה ומתסכל הרגעים האלה שאלתי אותו - אני צריכה לפחד? לפחד מלהגיד משהו שקרה, כשזה נאמר באופן נקי- בלי שום כוונה רעה או ניסיון להעליב- שזה רק תיאור של רגע שקרה ואיך שהרגע הזה היה בעיניי ואיך השפיע עליי ומה התכוונתי באותו רגע- אני צריכה לפחד גם מזה? איך אדע מה נכון ומה לא נכון להגיד? זה גורם לי להיות מבועתת מפחד הרגעים האלה התחושה הזאת שאני צריכה לפחד להגיד דברים, להגיד אמת, להגיד מה שאני מרגישה זה יוצר אצלי פחד ענק ענק תסכול לא יודעת איך להתמודד עם זה פחד שאסור לי להגיד דברים מסויימים, שאני צריכה להיזהר משהו שאני גם ככה מרגישה עם עצמי מספיק בחיים ועם אנשים שחשובים לי ואני מרגישה ברגעים מסויימים שזה מוכפל איתו, הדבר הזה שהוא לא טוב שגם ככה קיים אצלי - ודווקא איתו זה נהיה גדול יותר? ואני הכי רוצה איתו להרגיש בטוחה ומוגנת מהדברים האלה... זה מפחיד אותי מאוד. וובכן. אני מניחה שרק רציתי לכתוב את זה. הוא אמר לי שהוא עייף ושהכל בסדר למרות שלא הכל היה בסדר. אבל הוא היה כבר על סף שינה היה איזה 7 בבוקר. אני צריכה להזכיר לעצמי שהוא פחד שכל מה שהוא שאל זה אם אני אוהבת אותו שכל מה שהוא הרגיש גם אחרי שהוא אמר לי שזה לא בסדר שנתתי את הדוגמה הזאת וכו' זה לא באמת שהוא חושב שזה לא בסדר שאני אגיד משהו אני צריכה לזכור שהוא היה גמור מעייפות, ומסטול ושזה משנה לנו את הפרספקטיבה, ממש ושהוא רק פחד הוא פחד שהוא הרס לי הוא פחד שאני חושבת שהוא מוזר הוא פחד שאני לא אוהבת אותו כמו שהוא הוא פחד שאם אני נותנת דוגמה עכשיו, זה כי אני לא אוהבת אותו וחושבת לעצמי שהוא לא בסדר ומה הוא עשה ולמה הוא אמר ככה וככה הוא חשב שאני יורדת עליו אולי הוא פחד הוא רק פחד ומתוך הפחד הוא התגונן ו"תקף" חזרה ואמר למה את נותנת את הדוגמה הזאת מה זה קשור זה לא בסדר זאת הייתה התגוננות הוא רק רצה לדעת שאני אוהבת אותו. זה כל מה שהוא רצה. זה בסדר. אני צריכה לזכור את זה. אני צריכה לא לפחד בתגובה, לפחד שהוא לא נותן לי חופש. אוקיי. זה טוב. אני אשאיר לו הודעה יפה ואוהבת לפני שאלך לישון שישמע אותה בבוקר שידע שאני אוהבת אותו זה הכל. ואני אגיד לו שהגדרתי אותו כ"כוכב" בפלאפון כדי שאם ירצה לדבר לפני האודישן שידע לצלצל גם אם יהיה לילה אצלי, אפילו אם ירצה שאעבור איתו על הטקסטים אני אגיד לו טוב זהו אני לא יודעת אם אראה סרט היום אולי אני אקרא עוד קצת בספר של אברהם היקס הזה הייתי רק בהקדמה אתמול ועדיין לא סיימתי את ההקדמה לדעתי זה קטע שהספר הזה בכלל היה פה ואז שהיום נכנסתי לאנשהו במקרה, לפייסבוק של מישהי מהלקטים כי היו לי מחשבות על עומר ואיכשהו ראיתי אותה פתאום בפייסבוק לא משנה קיצר והדבר האחרון שהיא העלתה זה ציטוט שלו והרגשתי שהכל מסמן לי לקרוא בזה כי זה מושך אותי לקרוא את הדברים האלה רק להבין יותר ואז למצוא את הדרך שלי לבקש נראה לי שהוא וחברה שלו עדיין ביחד ואני שמחה בשבילו ערן אמר לי שהיא בנאדם טוב כלכך וזה כלכך מגיע לו אני כל כך שמחה בשבילו אני פתאום דמיינתי אותי פוגשת אותה ברחוב ומתחילה לבכות או אותו אני בוכה לפעמים וחושבת גם עליו וזה בסדר זה בסדר גמור ואז עלה לי כעס על זה שליאור לא ייתן לי את הזמן והקצב שלי להתגבר על זה או לכאוב את זה כי לפני שבוע ומשהו (ממש כמה ימים לפני הטיסה) היה לו מאוד קשה עם זה שאמרתי שזה כואב לי לפעמים הוא חשב שאני לא מתגברת עליו שעדיין כואב לי, שאני עדיין אוהבת אותו, שאכפת לי אני אוהבת אותו אבל את זה לא יכלתי להגיד לו כי הוא לא מצליח להבין את זה אבל בשבילי אני אוהבת אותו, הוא חשוב לי ויקר לי ואני רוצה שיהיה לו טוב ויש לו מקום ענק אצלי בלב ואני לא הולכת להתנצל על זה אבל נראה שאין דרך להגיד את זה לליאור בלי שזה יעורר אי הבנה ענקית וחוסר ביטחון ובעיקר חוסר הבנה עצום וההרגשה הזאת קשה לי לא משנה הנה הגענו לעוד משהו כלכך הרבה דברים להבין ולפתור... לא משנה אין לי אנרגיות עכשיו אני רוצה לקרוא קצת ובשעה הקרובה להיכנס לישון אז ביי בינתיים אוף לא הייתי צריכה לסיים בתו הזה on that note אני רוצה לזכור את האהבה הגדולה והענקית שיש לנו ולא את כל מה שמפחיד אותי אני רוצה לחשוב על העיניים היפות והטובות שלו ועל הרגישות הגדולה והמיוחדת שלו ועל כמה שהוא מופלא ואמיתי ורגיש ומיוחד ומקסים ואוהב וכלכך מיוחד וטוב ועמוק עמוק עמוק אני לא רוצה לחשוב על כל הפחדים שמתעוררים בי אני טוב הגיע הזמן להפסיק אני אלך למיטה לקרוא קצת להתראות 3> מחר תחילה של שבוע 23:16 ביייייי

נכתב על ידי , 6/2/2017 08:32