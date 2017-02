כינוי:







Tom Waits - Picture in a frame

ברקע. ל"א. שעה 11:25 בבוקר. אני יושבת בחדר שלי , בוכה. :) למה מרגישים צורך להוסיף מעין חיוך מוזר כדי להקל על הכבדות שמרגישים בלב. השיר הזה מרגש ויפהפה. אני ממש בוכה. זה טוב. אני נותנת לזה לצאת. קלי בחדר שלה ושל ג'ף רואה סרט או משהו. הבוקר פחדתי שאולי הנוכחות שלי בבית לא נעימה לה. אולי זה סתם המחזור שמתקרב ועושה אותי הורמונלית ופרנואידית.המצברוח המוזר הזה. אני מפחדת שאולי זה יפריע להם שאני פה. אני מרגישה כל כך בודדה ומפוחדת. כלכך. עכשיו שמתי את take it with me עוד שיר יפהפה באופן בלתי נתפס של טום וייטס. זה יום ראשון היום. סאנדיי. יש היום את הסופר בול. כשפגשתי את רון (המנג'ר) לפני יומיים הוא הציע לי לבוא אליו לבית לראות את הסופרבול עם המשפחה שלו. מאז לא דיברנו ואני תוהה אם לעשות את זה. ליאור חמוד, הוא חושב שזאת תהיה חוויה מעניינת, כי זו חויה מאוד אמריקאית ותרבותית ושיהיה לי נחמד לבלות עם משפחה אמריקאית ולראות איך *הם* רואים את הסופרבול. העניין הוא שאני לא יודעת אם .. א', אם בא לי. אני מניחה שזה יהיה נחמד. הוא מאוד נחמד, רון, וזה טוב להכיר אותו עוד, ולהכיר את המשפחה שלו. זה גם יהיה נחמד, חוויה משפחתית... וזה ייתן לי משהו לעשות היום, בתוך כל הכלום והריק שאני חשה..חח.. אני פשוט לא יודעת אם להרים לו טלפון ופשוט לשאול אותו אם ההצעה עדיין תקפה. אני בטוחה שהיא עדיין תקפה.. אני פשוט מתביישת קצת. אבל זה בסדר. אני צריכה לראות כמה בכלל בא לי. אני מניחה שבא לי, כי זה לא שיש לי משהו אחר לעשות היום חוץ מלשבת בבית ולבכות. חה חה. לפני יומיים הרגשתי כלכך ברת מזל. סיימתי עם האודישן, שלפני האודישן גם הרגשתי לחץ ובדידות ופחד. ואז התמזל מזלי ואחד החברים של לוזר וסם נסע למדבר אז יכלתי לנסוע איתו. נסעתי איתו, כל הנסיעה הייתה שיחה קולחת ונעימה ומעניינת מאוד, הוא נולד בהאיטי ובגיל 3 עברו לפלורידה ועכשיו הוא שחקן בל"א. חבר טוב שלו זה ג'ו שהוא בחור פיליפיני מצחיק שגדל במונטראול וגר בל"א. העולם פשוט מעניין. הייתה לנו שיחה מעניינת על המון דברים. ואז הגענו למסעדה בר בpioneer town והייתה שם להקה ששרה וניגנו כל כך יפה ונראו כאילו הם כלכך נהנו והייתה אווירה של חופש ומוסיקה ויופי וחיבור אנושי. ידעתי שזה כי אנחנו רחוק מהעיר ואנחנו במקום שקרוב לטבע ולמדבר וכולם יודעים לשחרר איזה משהו ופשוט לאהוב. ושמחתי להיות שם. ואז הגענו והיו כוכבים מדהימים מופלאים- כל כך הרבה כוכבים. והאנשים היו כל כך מקסימים. סם חמוד, ואמנדה מהממת, לוזר היה רגוע וחמוד, וגם פתאום הסתכלתי עליו וקלטתי כמה הוא עבר ואיזה אמיץ הוא ואיך הוא יצא מהעולם המטורף הזה וזה שיש לו שני ילדים שהוא לא יכול לראות... ומשפחה שלמה שהכל כלכך מסובך איתה ושבעצם המשפחה שלו לא איתו וכמה קשה ובודד זה בטח. עישנתי קצת, הם לקחו פטריות אבל נשארו כלכך נעימים ומתוקים ויפים- תמיד אני מדמיינת פטריות ודברים כאלה כדבר שהוא טו מאצ'. אבל הם היו מהממים כולם ואני פשוט הסתכלתי או על האש בלי הפסקה- ישבנו סביב מדורה , או על הכוכבים וראיתי כמה כוכבים נופלים וכלכך התרגשתי. נרדמתי ב4 בבוקר למרות טוב עצרתי מקודם בכיתי נהר של דמעות דיברתי בטלפון עם ליאור שהיה מדהים אליי ועכשיו אני איתו על טקסטים לאודישן שלו ועוד שעה הולכת לראות סופר בול עם הסוכן ומשפחתו.. אכתוב בלילה חיבוק14:10

