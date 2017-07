7/2017

ניו יורק

כמו לפני מאה שנה הייתי שם. אני, אבל לא אני. אני כ"כ מפחדת מהטיסה. וטסה לגמרי לבד. לא יאומן. טיסות הן כלי התחבורה הבטוח ביותר.. אנשים שמחים לטוס לניו יורק. ואילו אני, רק רואה את מותי מחכה לי במטוס. אני יודעת שזאת מחשבה טורדנית ולא רציונלית. הלוואי שאוכל לשבת שם בנחת, בשתי הטיסות הרצופות שמחכות לי, לראות סרטים ולישון. שלא אפחד כל כך. אנשים ומטוסים טסים לניו יורק 20 פעם ביום, 365 ימים בשנה.. גם אני, כמו כולם, אגיע. ול***י, את ההאנה שלי. כמו בדקסטר. את יפה ומטורפת ואני אוהבת אותך בכל מקום בגוף. ואת גם אסון, ואני לא יודעת איך נהיה, אבל ברור שאי אפשר לא להיות. הלוואי שהיית נרגעת קצת והופכת יציבה טיפה יותר ולא מחכה לכל רגע שעובר להסתער מחדש על החיים. לפרק ולבנות. כל רגע. כלומר זה לא מדויק. כל מה שקשור לעבודות. ודירות. ומדינות. וחיים. אוף אני אמורה להיות שמחה בגלל הנסיעה ואני כולי רק פחד. אני מרגישה מכוערת וזקנה. הלוואי שיום אחד יפסיק להיות לי איכפת איך אני נראית, או איך כל שניה אני מזדקנת, אפסיק להתעסק בשטויות המחרבות האלה, ופשוט אצליח להינות מעצמי והמעולם בלי לכוון סכין שיפוטית כלפי עצמי. כרגע, לא נראה שזה הולך לשומקום. הלוואי שאגיע בשלום. ברגע שאגיע לשם, אפשר לנשום. וללכת להסתכל על עלים בסנטרל פארק. יה! איזה כיף. רק לעבור את הטיסה... ולהגיע ולהתחיל להיות קצת. פשוט להיות. (בניו פאקינג יורק) אני ממש מפחדת שכתבתי את הפוסט הזה ואז אני אמות בטיסה. זאת עוד מחשבה טורדנית. לכי מפה, מעצבנת אחת. טיסות זה דבר בטוח. אני אהיה בסדר גמור. רק צריכה לנסות לקחת את זה יותר בקלות. אם טיסות היה דבר מסוכן, אנשים לא היו טסים. למעשה טיסות זה דבר בטוח, ושכל, ולא קורה בהן דבר רע. הן מגיעות ליעדן.

נכתב על ידי more or less Neta , 13/7/2017 02:34





