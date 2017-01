1/2017

קורה לי משהו

על איך הכל התערבב והפסקתי להיות עם י' כי התאהבתי מעל לראש בל', התאהבתי בה כל כך, תוך שבועיים רק כשהיא מניחה עלי יד או שעור נוגע בעור אני שלווה. אני לא יכולה לחשוב על שומדבר אחר. והיא שאלה אותי מתי פעם אחרונה הרגשתי ככה. ואמרתי לה שב2014. והיא צחקה. אמרה שזה נורא מדויק. היא כתבה לי מכתב על איך היא התאהבה בי על כל הרגעים עד עכשיו, וזה פשוט לא יאומן איך היא עושה את מה שהנפש שלי תמיד משתוקקת אליו. ואיך היא מבינה שאני כ"כ צריכה ואיך זה קשה לי לבד, ושאני הורסת שאנחנו בנפרד והיא הסתכלה לי בעיניים וביקשה שננסה לעשות את זה נכון וטוב. רק פגשתי אותה לפני שלוש נשימות והיא כבר הדבר הכי נכון עלי אדמות. הסתכלתי בפייסבוק לראות מה היומולדת שלה ודילגתי על נשימה. היא נולדה ב18 למאי. האם יש באמת רמזים קוסמיים? אני יודעת, כשמאוהבים, מתחילים להאמין באלוהים כי אי אפשר לעכל את כל הטוב הזה. אני לא רוצה לכתוב פה שאני רוצה שזה יישאר כי תמיד כשכתבתי זה לא קרה. אני מעדיפה להגיד לה את זה ואמרתי. איך אני יכולה לאהוב אותך, אני כבר אוהבת אותך, זה הדבר הכי משוגע everrrr

הצג תגובות הוסף תגובה הוסף הפניה קישור ישיר שתף המלץ הצע ציטוט

<< לקטע הקודם לבלוג המלא לקטע הבא >> נכתב על ידי more or less Neta , 26/1/2017 05:15





כינוי: more or less Neta

מין: נקבה

תמונה





more or less Netaנקבה