1/2017

אני מצטערת

לא היית הנושא של הפוסטים שלי זמן רב,

אני יודעת.

אבל באיזשהו מקום הנוכחות שלך בבלוג הזה וגם בחיים שלי תמיד מורגשת.

אתה סוג של 'קביעות אובייקט'. אני מכירה את איך שאתה מדבר,

ולפעמים מדברת איתך עדיין, אתה בתוכי.

אתה אחד האנשים הכי משמעותיים שהיו בחיי.

לפני כמה שנים, אין ספק שהיית הכי משמעותי.

אני לא יודעת אפילו מה אני רוצה לכתוב. כואב לי שפגעתי בך.

כואב לי שאתה לא רוצה שאהיה יותר חלק מחייך.

כמה מלים כתבנו זה לזו. כמה זכרונות מתוקים וחזקים.

וגם כואבים.

חיים שלמים.



האם היינו יכולים להעביר יחד חיים שלמים?

אני לא בטוחה, אנחנו לא אותם אנשים שהיינו בגיל 23.

אנחנו שונים. אני שונה. וגם אתה שונה.

אבל מודה, באשמתי לא הצלחנו לבדוק האם רסיסי הנשמה שלנו

עדיין יכולים להבין זה את זה.

יש לנו הרבה חוסר אמון ופגיעות אחד כלפיי השני.





באיזשהו מקום, כשיהיו לי ילדים, תמיד יצבוט לי בלב כי כל חיי רציתי ילדה ממך.

עם שיער שחור ועיניים גדולות, שילוב של העיניים שלנו.

אני יודעת, זאת רק פנטזיה. חזקה ככל שתהיה.

ייתכן שעכשיו אנחנו לא מתאימים. אין לי מושג.

וגם לא הצלחנו באמת לבדוק.



אני מצטערת שפגעתי בך. הלוואי שהייתי יכולה להסביר אבל אני לא יכולה.

רק מקווה שאי מתישהו תרצה לחזור לדבר איתי.

לא יכולה לדמיין חיים שלמים בהם אנחנו לא מדברים, ועכשיו יש לי דמעות.

...

12/1/2017





