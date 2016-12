12/2016

אני לא יודעת כבר במה אני מאמינה. אני כבר לא מאמינה בכלום. אני לא מאמינה באהבה שתחזיק מעמד. אני לא מאמינה בחברות אמת. אני לא מאמינה באיים ולא בהבטחות שקל לומר באותם רגעים. הכל מקרי. הכל תלוי בדבר. ככה אנחנו חיים, ומספרים לעצמנו סיפורים. כשאני נתקלת באדם חדש, ויש את הניצוץ הזה, אז אני שמחה אולי. אבל לא מאמינה יותר... קשה מאד לחיות ככה, וכנראה שזה רק ייהפך יותר גרוע עם הגיל. התום שבי, המבט המקווה, הולך ונעלם ובמקומם הציניות שלטת. המסיבת סילבסטר מחר. יש בה משהו מבטיח. כמו המסיבות שהיו, חוויות שנחרטו. המסיבה שאריאל לקחה אותי אליה בפלורנטין בחורף שעבר עם השמלה האדומה, החצי שקופה. המסיבה ההיא עם זדנק וחיים ולא צריך להרחיב. היה חשמל באוויר, יכולתי להרגיש אותו. המסיבה בדיזינגוף שלקחתי את ניל ושובל ישבה לידו ודאגה לו. ואז היא נישקה אותי באמצע רחבת הריקודים, פתאום. יכולתי להרגיש שזה יקרה. ... אני מרגישה את זה. זאת מסיבת סילבסטר, ואמרת שאני אבוא בתור הדייט שלך. סירבתי. אמרתי שאת מלחיצה. כל השבוע חשבתי עלייך. ועל הניצוץ שלך יש בעיניים. יש בך משהו מתוק. אני לא יודעת אם זה יכול לעבוד או לא. אבל מסיבות כאלה, טומנות בחובן הזדמנויות. אולי זה האלכוהול. בכלל, כואב לי הגרון. ואסור לי להאמין יותר. באף אחד. אני צריכה להסתגר לי בתוך מערה ולבכות. כך אעביר את ימיי. עכשיו אני גם קצת בוכה. ביום שבת האחרון היה שנתיים למותך. ולא עברה שניה מאז שהפסקתי להתגעגע. הלוואי שהיית יכול לבוא איתי.

