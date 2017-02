2/2017



my mind is playing tricks on me, ולא סתם טריקס אלא cruel tricks. חלמתי שאני שוכב עם מישהי אחרת בזמן שהיא נמצאת בחדר השני. זה היה חלום מלא באירועים משונים ודמויות משונות, ואני קצת מרגיש כאילו זה קרה במציאות. וזה מטריד אותי ממש. חוץ מזה, עם או בלי קשר, היא כועסת עלי בגלל שלא דיברתי איתה אתמול בלילה - כלומר לא ביררתי למה היא לא מדברת איתי. ואני לא ממש בטוח למה התנהגתי ככה (אבל גם לא חושב שצריך להתאבסס על זה יותר מדי) וזה מתערבב לי על האשמה של החלום. יותר מדי זמן פנוי זה לא טוב. לא טוב בכלל.