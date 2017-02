2/2017

ביום שבת חזרו החרדות באופן רשמי לתקופה הקרובה. זה התפרץ אחרי ערב יין אצלי בבית כשהיא אמרה לי לא ללמוד פסיכולוגיה כי אין לי סבלנות לאנשים. זה היה כואב. האלכוהול קצת השפיע והלחץ שהצטבר לי מהשבוע האחרון בעבודה הציף אותי, וכשנכנסתי למיטה זה התחיל.

לא הצלחתי להישאר במקום. שכבתי, התיישבתי, התפתלתי, כף הרגל שלי זזה כל הזמן, הנשימות היו קצרות, לא הצלחתי להפסיק לבכות והמחשבות האובדניות לא איחרו לבוא. הרגשה שהחיים גדולים עליי ואין לי לאן להמשיך מפה לא באלי יותר להתאמץ, להיות בשליטה עצמית מתמדת, להיות נחמדה, לתכנן כל הזמן, לחשוב כל הזמן, להיאבק בקושי שלי להרגיש שלמה ביחסים שלי עם אנשים. פשוט לא בא לי יותר.

ואז הסופש נגמר ועוד שבוע גדוש התחיל והוא לא נראה טוב יותר. העומס בעבודה לא נגמר ואני מרגישה בודדה. הבוס כל הזמן מעדיף להיות בחברת המפתחת ההיא ואני מרגישב מקופחת, פחות אהובה ומציקה. אומר לה לשתות איתה קפה, לרדת איתו לקנות עוגות, לעבוד איתה צמוד בלי סוף,לצחוק על דברים שהם לא רק מקצועיים. ואני פשוט מקנאה ואוכלת את עצמי מבפנים. אני לא יודעת מה לעשות עם זה, הוא במילא נשוי עם ילד והיא במילא תפוסה. אבל אני חייבת להרגיש ממנו שהוא מחבב אותי, שבאותה מידה הוא יכול לצחוק איתי, לקחת אותי להפסקת קפה, באמת לקיים את ה1&1 שלנו ולא לוותר על הפגישה, לאהוב אותי ברמה האישית. אולי אני ילדה בשבילו, אפילו שאני בוגרת מדי. בכל זאת 12 שנים הבדל. סתם תירוץ לא קביל.

אני רוצה להפסיק את הכאב שזה גורם לי, לחזור להנות ממה שאני עושה, הן מקצועית והן אישית. כי עם אותה מפתחת כיף, אנחנו חברות. אבל הקנאה עם הבוס היא בלתי נסבלת ואני לא יודעת מה לעשות איתה. זה לא יעבור מעצמו. אני צריכה לחזור לשמחת החיים, הקלילות, הכיף, הצחוק. פעם הייתי הגורם המרענן, המצחיק, ההזוי בצוות. עכשיו אני שוקעת בלחץ והעצבות שבעבודה הלא נגמרת. אולי זה יעזור לי להרגיש נאהבת יותר. משתוקקת לתשומת הלב שלו.זה לא בריא.

הפסיכולוגית שלי מושלמת. היא הדבר הכי טוב שיש לי בתקופה האחרונה. הכניסה לי אור לחיים. ביגרה אותי, שינתה אותי, נתנה לה קווים מנחים אחרים. היא מדהימה. והיא בת 72. אני כל כך אוהבת אותה. לא הספקנו לדבר היום על מה שעובר עליי בעבודה, אני אדבר איתה על זה שבוע הבא. אני בטוחה שהיא תעזור. היא קוסמת. היא מדהימה. לא ברור לי איך היא עושה את זה, אבל זה פשוט מצליח לה.

דיברנו היום על החרדה שהייתה לי בשבת, על הייאוש, על מה שהחברה אמרה על הפסיכולוגיה. שזה משהו שרציתי ללמוד כל החיים ואחרי שהיא סיפרה לי על התהליך הקשה, ואחרי שאני יודעת מה זה לעבוד בהייטק וכמה זה כיף ומתגמל אני שוקלת ללכת על מדעי המחשב. והיא אמרה שאני צריכה להתעלם ממה שהחברה אמרה, כי היא לא סתם אומרת את זה, אבל אין מישהו אחר שהיא הייתה אומרת עליו שכל כך מתאים להיות פסיכולוגית כמוני. היא אמרה שהאינטליגנציה הכללית שלי והרגשית שלי מאד גבוהות שאני יודעת לנתח בצורה מעולה מצבים, שאני מבינה דברים לעומק והחמיאה לי עוד המון. בחצי מהפגישות שלנו אם לא יותר איכשהו אנחנו גולשות לשיחות על דברים פסיכולוגיים והיא כל פעם מחדש שואלת את עצמה איך הגענו לזה בכלל שהיא מרצה לי יותר מאשר מטפלת. למרות שלמעשה - כל השיח הזה מאד מטפל בי.

החיסרון היחיד (והלא קטן) שבכל השיחות האלה שלנו הוא שהגעתי לרמה כל כך עמוקה, שאני לא מוצאת את עצמי משתייכת לסביבת החברות שלי או למשפחה שלי. או אפילו לפעמים בעבודה. אני מרגישה שאני במין בועה משלי, נפרדת. ולפעמים כמו עכשיו זה בודד. ואני צריכה חיבוק. אני צריכה רק מישהו או מישהי אחת שיבינו אותי באמת. שהוא לא הפסיכולוגית. כי אותה אני לא יכולה לחבק.

אז כרגע אני מחבקת את הכרית שלי. זה לא כל כך עוזר, אבל נרדמים עם הדמעות.

ומחר עוד יום בעבודה, ואז סופש שזה לא דבר שמנחם אותי במיוחד. ואני פוחדת ממחר, אבל אני אנסה to fake it till i make it.

אני אחייך, אני אהיה קלילה, אני אהנה, אני אצחק, אני לא אקנא, אני אנסה כמה שיותר להיות טובה לבוס, אני לא רוצה שהמטרה שלי תהיה לגרום לו לרצות להיות איתי לבד כמו שהוא עושה עם המפתחת, כי שוב זה לא בריא וזה מטופש. הוא נשוי. אבל אני כן רוצה להרגיש שהוא אוהב אותי וזה בסדר שהוא יעדיף את המפתחת יותר ממני. אבל כן שארגיש שנחמד לו איתי ושבא לו לדבר גם איתי ושאני לא רק בן של מקצועי וביי. אלא שמעניין לו גם דברים מעבר, אפילו אם זה ממש בקטנה ורק ממש לפעמים.

לא יודעת איך אעשה את זה ומה בכלל כדאי. רק לא לקרוס. יהיה בסדר. אני חייבת להחזיק מעמד לא ליפול לתהום. לחייך, לבוא בגישה טובה, להתעניין בו, להציע לו לשתות קפה, להציע לו ללכת לאכול מקדונלדס, לא להיות מציקה, להגיד לו שהוא פיתח דברים יפים ושכיף שהוא יותר במשרד ופחות בישיבות, לשאול אותו אם אולי בכל זאת נוכל לשבת ל1&1.

ולדבר עם הראש קבוצה על העלאה בשכר שלדעתי מגיעה לי. לא ברור לי איך אעשה את זה כי זה נורא נורא מביך אותי. אבל אם לא אעשה את זה אז עוד יותר בטוח שלא אקבל העלאה.

הכל בסדר. אני בסדר. יהיה בסדר.