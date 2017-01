כינוי: א_

בת: 25



1/2017

Like dissolves like

עכשיו יהיה פנאי אולי מצאתי מס' קוויי דמיון ואני יודעת לומר חה הלוואי ויהיה לי יותר מקום בידיים להחזיק את מה שגם ככה שלי זרקתי את כל החדר והחלפתי אותו באיקאה ומצאתי המון תמונות רק שעל חלקן יש הצטברויות של בועות מתפוררות בריח פורמלדהיד רק להפסיק כבר לחלום על חתול שחור מוטרף ועל השושלות שלו ועל ילדים חומים עם תסרוקת היטלר יוגנד שמציירים לי על הקירות בצבעי שעווה ולא להתעצבן מזה כל כך אחרי שאני כבר ערה נראה לי שהסיוטים התחילו מאז שבקומה מעלי מישהו התחיל להנכיח את משברי גיל ההתבגרות שלו הוא צורח המון ומפיל דברים שעושים בום ושומע הוטל קליפורניה וeye in the sky ואת מנגינת הנושא של המטריקס מהצהריים עד הלילה את הפורנו הנטאי עם אוזניות כנראה וכל הangst הזה נופל עלי מהתקרה אל תוך החלק הכי קדוש של היום לכן אני מקווה שיתאבד בקרוב כל החתולים דוחים ממש חוץ מאלה שרוצים לדבר איתי

נכתב על ידי א_ , 28/1/2017 15:04