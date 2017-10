10/2017

...אז חזרתי למשחק הישן. Championship Manager 97\8. עד היום שיחקתי במאות עונות במשחק הזה. לפני חצי שנה מצאתי לעצמי אתגר חדש במשחק, להעלות את גלאזגו ריינג'רס מהליגה השניה ולהגיע איתה להישגים. אז הצלחתי לעלות לליגה הראשונה כבר בעונה הראשונה שלי, בעונה השניה לקחתי דאבל (שזה אליפות + גביע) ובעונה השלישית שוב לקחתי דאבל ובנוסף לזה גם הגעתי לחצי גמר ליגת האלופות והפסדתי 1-0 לפורטו, שניצחה בגמר את ברצלונה. אני לא יודע מה יש במשחק הזה, הפשטות הקסומה יחד עם המורכבות של השחקנים וההרכבים, יוצרים איזה פיוז'ן של הנאה צרופה. אז עכשיו אני בעונה הרביעית, ממש בהתחלה. רק מכרתי שחקנים בין העונות, לא קניתי אף שחקן חדש מכיוון שהיו לי מספר שחקנים שלא קיבלו זמן מגרש אצלי בעונה הקודמת ובהחלט מגיע להם. את הבינוניים יותר מכרתי.

חוץ מזה, הורדתי מספר אלבומים של ג'וני קופלנד (אני מכיר אותו מהופעה של סטיבי ריי ווהן SRV) שהם אלבומי בלוז חביבים. מעבר לכך, הורדתי את הדיסקוגרפיה השלמה של Dream Theater ועכשיו אני מקשיב לי בהנאה ל A Change Of Seasons .בפעם הראשונה מאז שקניתי את הסמסונג J5 שלי אני הולך להעמיס עליו קצת מוסיקה. רק צריך למצוא את האוזניות שלו ואני מסודר. לא שאני יוצא כל כך הרבה מהבית וממש צריך את זה, אבל לפעמים, כשאני יוצא - זה נחמד שיש מוסיקה באזניים. תיכף אני אחפש את הדיסקוגרפיה של SOAD - System Of A Down. אם למישו\מישי יש רעיונות לאלבומים נוספים או דיסקוגרפיות אנא שתפו.

ועוד, אחרי שלא צלחתי את "כניעה" של מישל וולבק, החלטתי לוותר לבינתיים ולהתחיל לקרוא את "אנושי, אנושי מדי" של ניטשה. רכשתי אותו לפני שנים הרבה אבל הוא היה גם הרבה זמן אצל חבר שהחזיר לי אותו לפני כמה חודשים - ועכשיו אולי הזמן סוף סוף לקרוא אותו. לפני שינה כזה, אני חושב. עכשיו רק למצוא סימניות (יש לי מיליון מתקופתי בצומת ספרים, אבל אין לי מושג איפה הם מתחבאים עכשיו) ולהתחיל לקרוא.

חזר לי קצת הדרייב לכתוב. אני יודע, הרומן עדיין תקוע בפרק השני אבל זה לא מדכא את רוחי ואם אפשר לכתוב כאן מדי פעם אז זה נחמד.

צ'ירס.