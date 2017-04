4/2017

עברתי עכשיו על הקורסים שאני יכול לקבל במימון דרך משרד הכלכלה. התאכזבתי לגלות שבחלק מהמקומות צריכים תעודת בגרות מלאה (שאין לי) ובחלק מבחני התאמה. חשבתי שזה פשוט עניין של לשים כסף ולהירשם. ככה הקפיטליזם הזה עובד, חשבתי לעצמי בראש - הרי העניין המרכזי של המכללות הללו זה הכסף שלנו. מסתבר שיש איזה רף מעבר. ועוד יותר גרוע מזה, יש מבחר של הרבה קורסים, כולם קורסים של שנה אחת באחת משתיים-שלוש מכללות גדולות בתל אביב (יש גם מחוץ לתל אביב כמובן, אבל מה הטעם) וכולם לא באמת מעניינים אותי. אני יודע שאני יכול לחזור לזה ולגלות עניין, אבל לא מספיק עניין בשביל להגיע ל 85% מהשיעורים וכמו כן לעבור מבחנים פנימיים ומבחן גדול חיצוני. האמת היא, שגם את זה אולי אני יכול לעשות (לא יודע אם בהצלחה, אבל לעשות) אבל אני צריך ייעוץ חשוב בבחירת הקורס כיוון שיש מלא קורסים ואין לי מושג מה הולך היום בשוק ואין לי מושג מה באמת יעניין אותי, אני יודע שלא יעניין אותי שוב לעשות פיתוח תוכנה לסלולארי ובטח שלא JAVA וממה שמסתמן כרגע עניין הבדיקות תוכנה נראה הכי מתאים אבל גם הכי משעמם ויבש. אני מקווה שקרן תוכל לעזור לי בהתלבטויות, אין לי כח ללכת לייעוץ בחמש מכללות עכשיו.

חוץ מזה, התחושה לא משהו בימים האחרונים. ישבתי בגינה עם חבר ופתאום חזרה לי הסחרחורת והחולשה שהייתה לי בערב החג. לא היה לי נעים כל כך אבל חתכתי מהמפגש, כיוון שבאמת הרגשתי לא טוב והייתי צריך מקום בבית להימעך בו. התחושה בחג לא טובה לי, כיוון שיש איזו תחושה נוספת של אסקפיזם, כמו אקסטרה צ'יז על פיצה (שאני כבר לא אוכל יותר, הידד לעיזבון הפיצה) - זה כאילו חופש מהחופש ואין בתוכי מקום פנוי לזה. זה כמו לחפש מגירה בתוך מגירה - ולמצוא שמה דברים מעניינים. יש לי מגירה אחת והיא כמעט ריקה. היא מלאה כמעט אך ורק בטלוויזיה. גם לסדרות כבר אין לי כח. זה מרגיש לי כאילו אני עם רגל וחצי בחוץ, מנסה לצלוע לכל מיני מקומות ולהתכלל בכל מיני מצבים. אני לא נהנה מזה במיוחד, אבל אני חייב להיות בחוץ. המגירה שלי כבר ריקה לגמרי. מה שכן, אני חושב שהיום אחזור לקרוא קצת.

בינתיים, בדקתי קצת באולג'ובס לגבי QA וכל המשרות הפנויות דורשות ניסיון של שנה ומעלה. יש לי הרגשה שגם זה קורס כזה שאין ממנו מוצא מבחינת תעסוקה. אז מה, רק בגלל שזה כמעט חינם אני אעשה את זה? אוף. ונתקע לי איזה שיר מעצבן בתוך הראש "Learning to unite, living in the light, we'll win this fight - everything's gonna be alright.. learning to unite..." וזה מצפייה בערוץ הקבלה לפני השינה. די, נמאס לי. הקורסים האלו באמת הוציאו לי את הרוח מהמפרשים. מה זה ניסיון של שנה? מאיפה? אח"כ אתה רואה בטלוויזיה שאנשים קופצים מגשרים ותוהה למה.