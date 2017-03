3/2017

הכל כל כך תקוע וכל פרץ של תקווה מתמלא בים של אכזבה.

זה ממש הפרץ השבועי. כמו שכתבתי באחד מהפוסטים האחרונים החברים ממלאים בי תקווה.

אבל יש גם רגעים שמעשים עתידיים נותנים לי תקווה - אבל תקווה כל כך קטנה כי אין לי כח לעשות.

פשוט לא בא לי. אני מרגיש שהסטטוס קוו טוב יותר מכל שינוי. למרות שהסטטוס קוו נוראי, אני מאמץ לעצמי משפט של וודי אלן מהסרט חנה ואחיותיה שבו הוא אומר בדיעבד על הבוקר שלו ש"i was happy, i just didn't know it" אחרי שהוא מגלה שאולי יש לו איזה גידול במוח או משהו.

גם אני קיבלתי שוקים של פרופורציות ולכן אני מתייחס אל הסטטוס קוו האומלל כאל דבר טוב. אני מוצא בו שמחות קטנות.

חוץ מזה, אני מרגיש שהתוכן של החיים אוזל לי ובתוך כך גם המשמעות אוזלת.

ריקנות אמיתית, שרוב הזמן אני מרגיש שאך ורק זוגיות טובה תוכל למלא.

לא כל הטלוויזיה הזאת, לא כל השכיבה הזאת.

גם התוכן הספרותי של חיי לא מקבל אנרגיות של עשייה.

אמנם די סיימתי את הפרק הראשון של הרומן אבל קשה לי עדיין לגשת אליו ולסיים אותו סופית.

בפרק השני זה יהיה יותר מאתגר אבל גם יותר קל מבחינה נפשית לגשת לתכנים.

בינתיים הזמן עובר. השבועות עוברים וחולפים להם כמו מי הנהר בגן העדן האינסופי שזמן איננו פאקטור באיזורו.

הלוואי וגם התוכן של הימים והשבועות הללו היה תוכן אלוהי.

התחלתי לכתוב עם סיגריה שגילגלתי ואני ממאן לסיים את הכתיבה לפחות עד שהסיגריה תגמר.

לא יכול להיות שיש לי פחות מה לאמר ויותר מה לעשן.

אז אני אעשה את עצמי כותב עוד שורה ואלך לצפות ב Limitless.