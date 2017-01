1/2017

כשחסר לך זמן להקדיש לעצמך, ואתה מבין, אני כבר לא מכיר את עצמי.

ערב בבית לבד,

ומה יש לעשות? חדר כושר כבר לא - ובחוץ קר

אז נופלים.

-

ואני חושבת, זה לא שאני רוצה לעזוב אותו

כמו שהייתי רוצה שהוא יעזוב איתי.

-

ואז קצת זמן לעצמך נהיה יותר מדי זמן לעצמך.

להיות בזוגיות ארוכה זה להיות תלוי באחר

לנוון את שרירי החופש.

כבר לא לזכור מה פעם אהבת, מה רצית, ומה חלמת.

-

homesick : because I no longer know where home is

-

ולכל מי ששכח: הלב שלי נמצא מעבר לים.