בחזרה לתפוח הגדול

11/2017

ניו יורק, מאי 2001

יורדת במעלית, עוברת בלובי של הבניין, בודקת אם שלחו לי פקס מהבית ואומרת לעצמי שאצטרך לעבור בהמשך היום באינטרנט קפה לבדוק מיילים.

יוצאת מהבניין ופונה שמאלה לרחוב ואז שמאלה לשדרת ברודווי.

הולכת דרומה וכעבור למעלה משעת הליכה מגיעה לדרום מנהטן, חוצה את בנייני התאומים וממשיכה לרחוב קנל.

כשאני עוברת במעבר החציה אני מרגישה שמישהו מכייס אותי- מושך את התיק שנמצא על הכתף שלי, אז אני מושכת חזק בחזרה ורק רגע אחרי כשאני מישירה מבט מגלה שבסך הכל מדובר על תייר ממוצא אסייתי שהחולצה שלו נתפסה לי בתיק. שנינו מתנצלים, מפרידים בין החולצה שלו לתיק שלי ואני ממשיכה הלאה.

נכנסת למסעדה הרביעית או החמישית מצד ימין ברחוב ותמורת 5$ מקבלת מנה טעימה להפליא של אורז עם חביתת שרימפס. אוכלת ויוצאת החוצה לרחוב, להמשיך לחקור את רחובות העיר, על כל הפתעותיהם.

ניו יורק, יולי 2001

קמה בבוקר עם צפצופים של מטבעות נופלים בשילוב של רעש של זכיה, אחרי 3 ימים אינטנסיביים מדי בווגאס.

הולכת להיפרד מהמסעדה הסינית, רגע לפני שאני עוזבת את העיר.

תוהה האם ההחלטה שלי נכונה. יכולתי להישאר שם באופן לא חוקי, לחיות בעיר הכי נהדרת עלי אדמות, לצבור חוויות וכסף ואז להמשיך לטייל בדרום אמריקה.

אבל דפנה בת ה-23 בטוחה שהיא יכולה לחסוך הרבה יותר כסף בארץ ושהיא תשוב לניו יורק בקרוב, לחגוג שם את חג המולד וסוף השנה.

תל אביב, נובמבר 2017

הכל מוכן לנסיעה ואני סקרנית. ניו יורק שלי היא ניו יורק של שנת 2001 וברור לי שמאז עברו לא מעט שינויים גם עלי וגם על העיר האהובה עלי.

מי חשב שייקח לי 16 שנים לחזור לשם? מי דמיין שכך תיראה שנת 2017 שלי?

מעניין אם יום יבוא ואסע לדרום אמריקה. אני לא זוכרת למה רציתי כל כך לנסוע לשם לפני 16 שנה...

נזכרת בכתובת שקראתי באחד מהטיולים הרגליים שלי בעיר- Why do we spend our youth chasing money, and when we found it spend our money chasing youth?

ומרגישה שאני באזור דמדומים- לא צעירה, לא מבוגרת, לא מבוססת אבל במצב כלכלי יציב.

בחלומות שלי על ניו יורק אני תמיד חוזרת לצ'יינה טאון, לדוכנים של קלטות וידאו שצולמו באופן פיראטי בקולנוע ולמסעדות הטעימות והזולות להפליא.

יש לי זכרונות גם מהסנטרל פארק ומחלקים נוספים של העיר, אבל צ'יינה טאון חרוטה לי בראש כאחד המקומות המהנים של העיר.

מחכים לי עשרה ימים של חופשה משובחת.

הזמנו כרטיסים להופעה ולמשחק של ה-NBA. זו תהיה הפעם השניה בחיי שאצפה במשחק כדורסל ואני סקרנית איך תהיה החוויה.

יש המון הופעות מעניינות ויש רשימה די ארוכה שכוללת הופעות ג'אז, רוק ומחזות זמר, כשנגיע לשם נחליט במה לבחור.

אני מתרגשת שאני חוזרת לניו יורק ותוהה מה מצפה לי שם הפעם.

מעניין כמה זכרונות עוד יצוצו כשאהיה שם.

אולי הלילה אחלום על ניו יורק ואולי לא... מה שבטוח זה שבעוד ימים ספורים אגשים את החלום שלי...