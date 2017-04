החולצות של יוסי

4/2017

אתם מכירים את זה שבסרטים או בסדרות, מכיוון שזה מדיום כל כך ויזואלי, התסריטאי מכניס איזו התהלכות ליד שלט פרסומת ענק או גרפיטי על הקיר, שכתוב עליו משהו שמראה מה התסריטאי חושב על הסיטואציה שקורית? בקיצור ראיתי עכשיו את פרק סיום עונה 2 של גירלז ומרני וצ'רלי הזדיינו מאחורי של ניאון ענק שכתוב עליו Forbidden.

כן, הסדרה שאני רואה עכשיו היא גירלז אחרי שיישרתי קו עם העולם במשחקי הכס, ואיזה יופי זה היה שאדם רץ שירטלס ברחובות ניו יורק עד הדירה של האנה שחזר לה האוסידי, והוא הבין שאותה הוא רוצה וגם חייב להציל אותה. כה רומנטי ואבירי. ביג בחיים לא היה עושה את זה בשביל קארי (אני מתכוונת כמובן לסקס אנד דה סיטי) אבל מדובר על עשור אחר לגמרי של חיים, ומה שהיית עושה בשנות העשרים שלך לא בהכרח היית עושה בשנות הארבעים שלך. למרות. למרות שנראה לי שאיידן כן היה עושה את זה בשביל קארי. אני תמיד חיבבתי יותר את איידן. ביג היה מקריפ.

בכל מקרה, אני לא מסתובבת ליד שלטי ניאון גדולים וזוהרים שמכריזים מה התסריטאי של החיים שלי חושב על הסיטואציה שאני נמצאת בה, וזה מאד מצער, כי אפילו אני לא הייתי יודעת מה לכתוב על שלטי הניאון האלה שאני לא מסתובבת לידם, ואני הרי התסריטאית של החיים שלי לא? משום כך אני נאלצת לראות במסרים שכתובים על החולצות החדשות של יוסי את המחשבות התסריטאיות שלי על מה שקורה לי בחיים.

ליוסי יש חולצות חדשות שקנתה לו אשתו. יוסי תמיד לובש חולצות שכתוב עליהן משהו, בדרך כלל איזו בדיחת קרש ויזואלית שהגו ייצרני חולצות שמוכרים אותן באינטרנט. פעם הייתה לנו שיחה על חולצות. הוא רוצה לייצר חולצות שכתוב עליהן תיאור שלהן – לדוגמה המילה "חולצה" שכתובה על חולצה, ו "גופיה" שכתובה על גופיה. זה קצת מוגבל לדעתי, אפשר להרחיב את זה ל "חולצה חגיגית", או "חולצה לטקסי יום השואה" או "חולצה שמראה כמה אני מגניב". אני יותר בעד חולצות שמתארות את האדם שלובש אותן. פעם פגשתי מישהי בפעם הראשונה והיא לבשה חולצה שכתוב עליה goddess. אני כבר שכחתי איך קוראים לה ותמיד כשאני חושבת עליה אני קוראת לה goddess ככה שאפשר להגיד שזה עובד. כמו כן הייתי די מעוניינת בחולצה כזו.

היום יוסי הגיעה באחת החולצות החדשות שלו, שכתוב עליה :

The most dangerous thing you can do in life is play it safe.

כן, אני יודעת שזו חולצה של רנואר. אבל אני אאלץ לחיות לפי המסר הזה במשך זמן מה.