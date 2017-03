כינוי: מוריה_

3/2017

חצי פגישה

למה החיים צריכים להיות פאקינג טלנובלה? הנה אני לפני שלוש שנים, נשואה באושר, ילד אחד בן שנתיים ועוד אחד בדרך. דילן יצא מהמערכת, שכחתי, עבר, סכר אחד גדול שבניתי בראש. הכול יופי. ואז הם מוצאים אותי. יומיים לפני בסך הכול, יומיים לפני פגישת המחזור של הכיתה שלנו ביסודי ואני צריכה לחשוב אם להגיע או לא. מצאו אותי בפייסבוק. אגב זה לא אמור להיות כל כך קשה הרי שמרתי על שם המשפחה שלי. פאקינג מורונז. בשלב הזה אני מבינה שגם דילן יגיע. אני מכירה אותו מגיל ארבע לפחות, אתם מבינים, מטרום חובה, לפני כן אני לא זוכרת. הוא היה שכן שלי בית ליד בית ועכשיו חי בארצות הברית עם כל המשפחה שלו. כולנו ביסודי היינו מאותה שכונה, ביחד מהגן, מכירים את ההורים. ילדי אייטיז. כולנו שנייה לפני גיל ארבעים. אז כן, הגעתי. * חצי פגישה. אני נועצת בו מבטים. מה אני יכולה לעשות? אני סקרנית, מעבדת פרטים. והוא רק עשרימית מתייחס אלי. ברור שהוא מתרגש לפגוש את כולם, גם אני מתרגשת, אבל ההתעלמות שלו ממני מוזרה. הוא לא נראה לי ביישן, אני מבינה לפתע, הוא פשוט פאקינג ד י ס ק ר ט י.

הרגשתי פראיירית. אין לי בעיה עם הפראיירית, תאמינו לי, התאמנתי על הפראיירית מספיק בחיים ואני יכולה לנצח את זה, אבל יש לי בעיה עם ה-הרגשתי. כי מה לעזאזל. * היה שם מישהו שהשמיע שירים מהאייטיז לבקשתך, וכשאני שומעת אייטיז - אני ישר חושבת על שיר הטראומה שלי מהאייטיז, השיר שאף אחד לא הזמין אותי לרקוד לצליליו. אני מקבלת בלאק אאוט מסתורי וכל השירים האחרים נמחקים מהראש ורק זה נשאר. הגיע תורי לבקש וביקשתי אותו. The power of love של ג'ניפר ראש, שיר מכוער. לא באתי להרשים אף אחד עם הידע המוזיקלי שלי אבל כולם פתאום הסתכלו עלי, הפסיקו לדבר והפנו את הראש אל עמדת הדיג'יי או מה שזה לא היה. איזה דיכאון שהשיר הזה השרה פתאום, וכמה שזה התאים להרגשה שלי באותו רגע. וכשהשיר שלי הסתיים דילן הלך לעמדת הדיג'יי וביקש את rock in the casba והחזיר את כל האווירה להיות כייפית מחדש. בא לי לבכות כשאני חושבת על זה. * אני חושבת שזה בחיים לא היה עובד בינינו, ולא בגלל שאנחנו חיים במדינות שונות, המשפחה שלי פה והוא שם. לא בגלל הבדלי התרבות, היחס לדת ואפילו לא ההבדלים בדעות הפוליטיות והבדלי האופי. זה בגלל העובדה הפשוטה והחותכת – מאז הפעם הראשונה שהעיניים שלי נחו עליו מחדש אני הבנתי: דילן פשוט יפה מדי בשבילי. * הנה שיר יפה מהאייטיז שהילדים שלי אוהבים מאד: https://www.youtube.com/watch?v=VQ4qrcHyYj4

נכתב על ידי מוריה_ , 9/3/2017 20:31