12/2017

מבין שני הגברים האחרונים שלי

אחד מביא אותי לעונג רגרסיבי

והשני לריר בפה מעונג

מה שמוזר הוא

שסקס זו הדרך היחידה שלי

לשקוע לעצמי כל כך עמוק עד שאני מגלה דברים חדשים על עצמי

אני מגלה שהטבע עשה לי טובה

כי נולדתי עם כוס

ואני אוהבת גברים

אבל האמת היא

שאני הרבה מאוד גבר בתוכי

גבר הומו

שאוהב גברים

ורוצה לזיין גברים

ושגברים יזיינו אותו

ויאהבו אותו

ויתחתנו איתו

אבל כן

מתחת לעודף האישה שאני

אני גם גבר

וכשאני שוכבת איתם

מידי פעם מתבלבלת דעתי כל כך

שיוצאים לי משפטים בלשון זכר

כי עמוק בתוכי

יש רגע אחד קטן שחקוק

כשהייתי בגן

ושיחקתי רק עם בנים

ואהבתי רק דברים של בנים

ואז יום אחד כשדיברתי בלשון זכר הגננת תיקנה אותי

ואמרה לי שאני בת

אבל לא הייתי בת בשום דבר אחר

רציתי להישאר עם החברים הבנים שלי

לשחק איתם עוד

אני הייתי הגוזל

והם היו הציפורים שעפו בכל החצר כדי לאסוף לי מתנות

הכי נקבה שהייתי

אבל רציתי להיות בן

כי הבנים היו הכי טובים

הכי מעניינים

החברים הכי טובים שלי

ולא רציתי לדעת את האבחנה הזאת

שהפכה אותנו ברגע אחד לזרים.

מצד שני

זכורה לי תקופה ארוכה במיוחד

שבה התעקשתי להיות חתול.

