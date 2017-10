10/2017

היי

מה נשמע?

תקשיב

ממש בא לי לפגוש אותך שוב.

- לא !

היי, מה קורה איתך?

רק רציתי להגיד שהיה לי ממש כיף איתך ואני אשמח לשחזור.

- לא !

היי, רוצה להיפגש?

- לא!!!

התאהבתי בך קשות.













- לאאאאאא!!!!









בא לי להכיר אותך לעומק.

- לא!!!!









מרגע שנפגשנו השתבשתי לגמרי.

- לא.

אני יודעת שזה היה רק סקס אבל היה לי כל כך טוב שאני לא מצליחה להתגבר.





- ממש לא.





ליבי נשבר.





- נו באמת...

All I want is you





- קיטששששש





איך משחזרים ?

- פחחחח.....

הצילווווווווו

- גם זה לא יעזור

אני לא מצליחה להיות ערה בימים וגם לא לישון בלילות בגללך...

- Way too much

אבל זאת האמת

הכל

הכל

מה זה ?

ואוו

כל סימן לשפיות פשוט מחריב את נשמתי

אני לא יודעת איך להגדיר את זה

הרבה יותר גרוע מנואשות

באמת

כאילו

שפיות זה נדיר כל כך

רגישות

עדינות

לכי חפשי את זה

איך אפשר לא להשתגע כשזה מגיע

ואצלי -

איך אפשר לא להשתתק מהלם

דווקא כשיש הכי הרבה מה לומר ????