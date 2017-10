10/2017

עברו חמש שנים מאז שהייתי בקשר רציני.

חמש שנים.

חמש פאקינג שנים.

אומנם אני אוהבת את הלבד שלי,

מאוד חשובה לי הפינה שלי בעולם,

מקום פרטי להיות חופשייה בו,

אבל,

זה מפחיד אותי מאוד.

אני מפחדת שאיבדתי את היכולת לפתח רגש,

מרוב פחד,

מרוב פגיעות,

מרוב כאב...

הכרתי מעט מאוד גברים בחמש השנים האלה.

מתוכם שניים זכו ליחס רציני להרף עין עד שהתאדו מחיי.

רוב הזמן אני לבד.

כמות הפעמים שהתקרבתי לנשמתו של אדם בתקופה הזאת היא אולי אפס,

כמות הפעמים שהתקרבתי לגוף אדם בתקופה הזאת היא קצת יותר,

אבל מעט מידי.

הפחד הכי גדול הוא לאבד את הטבעיות של הדברים:

להכיר אדם חדש זה נהדר ומרתק ומלהיב,

אבל,

שנים רבות לא שמחתי מהיכרות חדשה יותר מיומיים.

זה פשוט עצוב.

אני מקווה בשביל עצמי שלא נגמרו הפעמים.

תמיד זה מפחיד לחשוב שזהו, אלה היו האפשרויות, עכשיו כשזיינת את כולן away from your life, את פשוט תישארי לבד.

תחושה נוראית של יאוש.

לא כי קשה לי להיות לבד,

אלא כי זה שקול בשבילי לויתור על התחברות לחברה.

ועם כמה שאני מתעבת חברה

לא הייתי רוצה להישאר קבורה בתוך עצמי.

זה גם לא באמת האופי שלי.