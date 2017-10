10/2017

ההודעה שלו

(כמו של עוד כמה, אבל - one by one)

תלויה לי במוח

כמו פעמון בכניסה לחנות

שפשוט לא מפסיק לצלצל עד שלא מתייחסים אליו

ואללה

כן בא לי לפגוש אותך

ויחד עם זאת ממש לא

אם כל מה שיש בין שני אנשים זה סקס

(ספק אם אתה יודע איך קוראים לי)

אז מותק

זה לא לגיטימי להקפיץ אותי למפגש

ואז להחליט שהפעם רק אתה נהנה

כאילו

זה ממש בסדר

אם לא בא לך

זה ממש בסדר

אם התחרטת

זה ממש בסדר

אם בכלל לא קראת לי

זה אפילו בסדר בסיטואציה עצמה

אבל רק דבר אחד קטן

זה ממש

אבל ממש

לא גורם לי לרצות לראות אותך עוד פעם

כי

למה לי

?

כל מה שיש בינינו זה סקס

אם אני לא מקבלת את זה אז מה אני עושה שם בכלל

אההה הבנתי

אתה מאלה שבאמת חושבים שהם השיגו זונת חינם

פחחחחח

Wrong number baby

לא בבית ספרי