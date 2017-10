10/2017

אל המשרד נכנס שליח

שחור עור ומיוזע

יפייפה

נראה כמו הדוגמן המצליח משנות התשעים הנקרא טייסון

ואתם מכירים אותו מפרסומת לפסק זמן

עומד על רגל אחת באמצע הסאוונה

נכנס השליח היפייפה

ועומד צמוד לשולחן שלי

מגיש חבילה עבור עובדת

ואני מסתכלת על החבילה ופתאום בא לי גם הפתעה

אני שואלת בתמימות ילדותית

" גם אני רוצה חבילה

יש לך חבילה בשבילי ? "

ובאיחור אופיני

ורק אחרי שהוא זורק מבט נבוך ביותר

ואז מסמיק קשות

ואז גם אני

ואז צוחקים יחד

אני קולטת שאני יושבת בדיוק בגובה הנכון

והשולחן הנמוך מגיש לי אותו בדיוק במיקום הנכון

והצילו

באמת שלא התכוונתי

זה גם יוצא קצת גזעני

מעבר לבוטות הנוראית שאני אומנם מסוגלת לה

אבל לא בצורה כזו

שהיא על סף הטרדה מינית

וכשהוא יוצא אני מתפלצת מרוב חוסר נעימות

אני צוחקת אך גם מתנצלת מאות פעמים בקול

באמת התכוונתי לחבילה

לא לחבילה

היה בא לי לקבל חבילה

וחברתי למשרד

שמכירה את אהבתי לבדיחות That's what she said

מתפקעת מצחוק דקות ארוכות

אומיייייייגאד

שנים לא עשיתי לעצמי פאדיחה כזאת

מזל שהוא צחק

המבט המופתע על הפנים שלו פשוט נחקק לי בזיכרון

מאאןןן

באמת שזה היה תמים לחלוטין.