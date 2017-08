8/2017

בארגונים לפי הטיסה החלטתי לבדוק מה מוצג באופרה בזמן ביקורי. בכיתי מהתרגשות לראות שהיצירה האהובה עלי מוצגת ביום המושלם ביותר. Little did I know שדמעות ההתרגשות מעצם הידיעה על המופע יהיו רק התחלה של גאות רגשית ובכי שיתחילו מרגע הכניסה לאולם המפואר וימשיכו במשך שלוש שעות המופע ללא הפסקה, ואף יתגברו בהפסקה כשאבין (חסרת תרבות שכמוני) שבמשך כל המופע יושבת לה תזמורת ענק תחת הבמה וכל המוסיקה המושלמת מנוגנת בלייב.

איזה חוויה מושלמת.

יצאתי מנופחת מבכי של שמחה, התרגשות, הערכה לכל האמנים המושלמים שהשתתפו ביצירה בצורה מושלמת, ואהבת אמת ליצירה המדוברת. אהבה שהתחילה עוד שהייתי תינוקת.

על חויה כזאת יש לומר תודה לעולם ולכל מי שאיפשרו לה להתקיים.

אז -

תודה.