8/2017

קראו לו שרון, שזה שם קצת לא מתחבר לגבר. כי בתת מודע אני זוכרת שהכרתי הרבה יותר נשים שקראו להם שרון. ולמרות שאני מודעת לזה שיש גם גברים בשם הזה, הוא הראשון שהכרתי מקרוב.

זה השפיע על הבלבול בתפיסת מהותו במשהו שאני לא מצליחה לשים עליו את האצבע.

הוא לא היה יפה בעיני לפי התמונות. הזכיר לי את העולה החדש שנכנס פעם לכיתה בהפתעה ולא היה ברור אם הוא טיפש חמוד או לא מבין עברית (למרות שההוא היה יפה והתברר כחמוד על. אבל אני מתכוונת למבט הראשון המצחיק שלו), הזכיר לי גם את הערס החתיך הקבוע של הים שהיה כבר עם כל מה שזז - פחות השיזוף.

השיחה היתה טובה בהתכתבות ראשונה. גם בשניה. בשלישית היא הפכה ליותר מידי מינית. ברביעית היה TMI בעייתי.

בכל זאת יצאתי איתו. הוא היה נראה בעל כוונות טובות ו-Harmless. הוא אסף אותי ברכב ונסענו לשתות. כשירדתי למטה לכיוון מקום המפגש הלכתי ברחוב וכמעט עברתי אותו. למזלי אני אדם סקרן וכשמישהו ישב על הדרך ברכב חשוך עם חלון פתוח הרגשתי צורך להסתכל. זה היה הוא. זה היה מצחיק ומוזר. כמעט פספסתי אותו... בכל מקרה...יצאנו לשתות. יכולתי לשבת לידו וזה היה יוצר אינטימיות אחרת אבל ישבתי מולו על כיסא גבוה מידי. כשציינתי שאני בוחרת בכוונה לשבת מולו הוא היה נראה מופתע מאוד מהבחירה. מה שהפתיע אותי חזרה.

שמחתי על הבחירה הזאת כי הוא התברר כיפייפה ביותר.

נהנתי מכל רגע שישבתי מולו ויכולתי להסתכל עליו.

לא הצלחתי לדבר איתו.

היופי שלו היה מרתיע שיחה.

הייתי נטולת אימון בדייטים ולכן לא זכרתי איך ליזום שיחה.

בניגוד לתמונות שלו ואף לשיחות שלנו, המראה הפיזי שלו יצר רושם של אדם חזק, בטוח בעצמו, בוגר (תכונה נדירה בגברים! הוא הגבר השני בחיי שאני יכולה לומר עליו בוודאות שהוא בוגר), מתון ורגוע.

כדי להקל על עיכול דמותו מיד נמצא לו תאום-ידיעה בדמותו של אדון.

הוא ניסה אנושות ליצור שיחה.

התוודתי בפניו על חוסר הכישורים שלי בתחום.

התוודתי בפניו על כך שיכולתי פשוט לשבת מולו ולבהות בו. ייתכן והבעתי רצון לצייר אותו.

הוא היה נחמד אלי. אני חושבת שהוא נתן מחמאה. הוא גם לפני זה נתן אחת כושלת שסימנה בעיגול את מה שאין לי: יותר יפה לך עם שיער ארוך. זה העליב אותי ונתן לי תחושה שכרגע אני לא יפה בעיניו או שהוא התאכזב.

הוא שלף טלפון לבקשתי כדי להראות לי קיפולי נייר שהוא עושה. זה היה שובה לב ויצר אצלי שילוב של זלזול ורחמים כי הוא לא היה כשרוני בזה והקיפולים שלו היו לא מדוייקים וילדותיים. במיוחד בהתחשב בעובדה שיום קודם עשיתי בייביסיטר לילדה בת חמש שהיתה טובה יותר ממנו בקיפולי ניר.

אבל זה היה חמוד שיש לו צד אמנותי. שהוא אוהב ומתלהב ממשהו. זה היה גם מוזר.

משהו בנוכחותו גרם לי לחשוב שהוא על תרופות פסיכיאטריות. אני לא יודעת מה. אולי איטיות מסויימת שלא פגשתי במקום אחר.

אני לא יודעת אם זה נכון.

בשלב מסויים אחרי שאכלנו קצת עלה הנושא של רצוננו המשותף בקרבה. הוא הציע לזוז כשהיה ברור לאן זה יוביל. אני לא בטוחה מה מידת האימון שלו בכאלה אבל לי זה היה חדש ואקסטרימי. בכל זאת נתנו ידיים והלכנו לכיוון הרכב. אני יודעת שהיה רגע של נשיקה לפני הכניסה לרכב. אני יודעת שהתרשמתי אנושות מהגוף הענק והיפייפה שלו שהיה מושלם מכל בחינה שהיא (*טינג* עד כה... עד כה..). אני לא זוכרת אם רק בנסיעה הזאת אבל בטוח שבה, כבר נתנו ידיים, הוא כבר ליטף לי רגל, אני כבר בהיתי בו בהנאה. ליטפתי לו את השיער בזמן שהוא נהג כפי שנהגתי לעשות לבני זוגי האהובים ביותר. היה בי רצון לאהוב אותו. לא היתה לי דרך אחרת להראות את זה. הוא נהנה מהמגע. אני זוכרת שחשבתי בעצב בראש על כמה זה עצוב שכל היכרות חדשה שלנו מוכתמת בקודמותיה והן מתערבבות בה ומשפיעות עליה. היה ברור לי שעם דפים נקיים היה לנו יותר טוב. לא אהבתי את הפחד שברצון. לא אהבתי את הבעת האהבה שעושה לי פלאשבקים לאחרים.

נסענו במטרה לעשות סקס. זה היה בסדר. היה בזה משהו שובבי בעיניי וגם מאוד לא רגיל לי (למרות שזה קרה לי פעם-פעמיים בעבר). הרגשתי שאני עושה משהו חדש.

כשהוא התחיל להתקרב למקום התפללתי בלב שהוא עוד יפנה. אבל זה לא קרה. הוא לקח אותי למעוז הסליזיות של הדרום. המקום שהוא כמו הצוק שחולש על העיר בסרטים אמריקאים אבל תוסיפו לזה זונות ופשעי מין. היה רגע בו התנתקתי לחלוטין וממנו והלאה הייתי שם רק בעשרה אחוזים. זה היה מקום שיש לי ממנו פלאשבקים של אונס מגיל שלוש בערך. מקום עמוס אנרגיות שליליות כמו הדלת לגיהנום. וכבר הסכמתי לסקס וגם זה לא שלא רציתי, אבל עצם העובדה שהוא נסע לשם בכזו דייקנות גרמה לי לתהות מי הוא ולמה הוא מכיר את המקום הזה. כבר היה מאוחר מידי להתחרט. ואין לי כנפיים לעמוד ולעוף כל כך מהר ממקום כמו שרציתי לעוף משם. זה לא היה קשור אליו וזה כן היה קשור אליו.

עצרנו במקום חשוך. זה היה סליזי ולא במושג הטוב של הסליז. כל הבגדים ירדו ממני. אני לא זוכרת איך כי הייתי מנותקת וגם קצת שתויה. לא היה רגע בו הובע אי רצון. אני לא יודעת אם היה אי רצון. אבל היה פחד פרימיטיבי שלי בגלל המיקום הזה.

הוא קרא לי, עירום בעצמו, אל המושב האחורי. חלק מהיתרון של גופו העצום הוא שהוא....עצום. וככזה, יחד עם משמניי הרבים, לא היה לי כיף לעשות את זה בישיבה במקום מצומצם. בכל זאת הוא נהנה והקולות שהוא עשה הביעו הנאה. לא הרגשתי אותו כי התנוחה לא התאימה. אני לא יודעת אם הוא היה קטן או פשוט הריפודים של שנינו מנעו הנאה. לפעמים כל היופי הולך לעזאזל כשלא ניתן להשתמש בו. ראינו משאית נטושה והחלטנו לצאת להסתתר מאחוריה ולעשות דברים. נשענתי כפופה עם הידיים על המשאית. הוא נצמד אלי מאחורה וחדר חדירה מורגשת הרבה יותר. נהנתי מהתחושה על אף שעדיין הייתי מנותקת לחלוטין. בהיתי במשאית שנשענתי עליה. נאנחתי בקול רם. הרגשתי מוזר אבל לא רע. אפילו נהנתי. פתאום מישהו יצא מאחורי המשאית. הוא ניגש וצעק "מה??!?" כדי שנעוף משם. שנינו הייתו ערומים לגמרי בחושך. שרון הלך משם לרכב מרחק שלושים מטרים כנזוף. אני הלכתי בגאוות גוף לא אופיינית לי. ידעתי שהזר מסתכל עלי הולכת ערומה. ידעתי שהוא רואה אותי בבירור למרות החושך. לא היה איכפת לי. הרגשתי כל כך משוחררת שלא היה איכפת לי אם הוא היה מצטרף. זה שחרור שבא מתוך החושך הענק שבנפש. החושך הענק שבמקום הזה. אני לא יודעת להסביר את התחושה של טוב לי פיזית יחד עם כל כך רע לי - יחד. הגענו לרכב ושם התכופפתי בשבילו שיחדור ויגמור. זה היה מהיר ונהנתי להאזין לאנחות שלו. אנחות של גבר גומר זה הצליל היפה ביותר בעולם.

התלבשתי ונכנסתי לרכב. על התחתונים ויתרתי. גם על הנעליים. הוא הסיע אותי הביתה. לא דיברנו כל הדרך. הדרך לא היתה קצרה. כשהגענו הכרחתי אותו לצאת מהרכב ולתת לי חיבוק לשלום.

אחר כך הוא נעלם.

כמה חודשים אחר כך הוא ניסה לפנות אלי שוב. כעסתי עליו והייתי כנה איתו.

הוא לא נשמע כאיכפתי למרות שהתנצל אז עשיתי לו תרגיל נקמה To mess with his mind. זה עבד. זה הפחיד אותו כהוגן. בסיום השיחה האחרונה איתו וידאתי בהרמטיות שהוא לא ייצור איתי שוב קשר:

"עכשיו אתה נהנה מהשיחה שלנו?" - לא.

"עכשיו אתה רוצה שנחזור לקשר??" - לא.

"עכשיו אתה רואה את עצמך אי פעם פונה אלי שוב?" - לא.

"מצויין".

וכך זה נגמר.

נ.ב.

במבט לאחור אני די משוכנעת שהזר הנקרה בדרכנו (חחח) היה שוטר סמוי במעקב. אולי אני מקווה.