7/2017

אני מבינה

אולי אין דבר כזה רוע טהור

כמו בסרטים היפנים

פשוט יש שני צדדים

והצד הרע הוא קצת יותר אגואיסט

רציתי שנשב באיזה בית קפה להכיר

אתה העדפת שנסתובב באוטו

באמת היה חם

וממילא בסוף עצרנו והיינו פנים מול פנים

אז אולי זה לא היה משנה

רק שזו לא "סביבה מוגנת"

אין שם זרים שימנעו התדרדרות פיזית

מה שבכנות אני לא יכולה לומר שלא תרמתי לה

אפילו עשיתי קצת טיזינג כשהתמנפלצת על זה

כי זה מפגר

אבל לא התכוונתי להיות איתך ברכב

ולא התכוונתי שיהיה בינינו מגע מיני

ולא רציתי שתהיה חרמן כל כך עד שתאבד את הסבלנות

וסוג של תסחט אותי לעשות איתך דברים

היי אני לא שוללת את האחריות מעצמי

אני יודעת שזרמתי איתך עד לנקודה מאוחרת מידי

זה שיעשע אותי

אבל איך אומרים

The joke was on me

אני לא מסוגלת לעמוד במצבים רגשיים מסויימים

שמגיעים כשנראה לי שעשו עלי מניפולציות כדי לסחוט ממני משהו שלא רציתי

אני לא רוצה את זה

ולא צריכה את זה

ובלה בלה בלה

במקור היתה לקטע הזה פואנטה