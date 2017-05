5/2017

I'll give you something to be sorry about

כשאין לך כוח כשאין לך השפעה כשאתה נואש להשאיר סימן אבל אתה נחשב כלא קיים כשהשחור משחיר ואין יותר משחור בהיר אתה יודע שאין עין אחת שמסוגלת לראות אותך אתה מתגלגל בכל הדרכים מנסה את כל האפשרויות ועדיין אתה לא מצליח כשאתה נשבר יותר פעמים מהים בגלים רק שאתה לא נשאר שלם כשניסית כעס וניסית רחמים אבל כל הלבבות אטומים כשחמלה היא שקופה כשאהבה לא קיימת כשטוב הוא רעיון מצחיק כשאושר לא נמצא נתת כל מה שיכולת אבל לא היה מי שיקבל אין לך שום טביעת רגל בעולם הזה כרגע אבל במבט לאחור אתה חייב לתת לאנשים משהו להצטער עליו.