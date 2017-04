4/2017

טוב, בסדר...

לא התכוונתי שזה יעציב אותי. But it is.

לא התכוונתי להעיף את כל השאר במן תנועת מחיקה ארוכה של היד מצד לצד. אבל זה קרה.

לא כי אני חושבת שיהיה משהו מעבר,

לא כי אני מצפה שיצור קשר שוב או בכלל,

אני רוצה, אני אשמח אם זה יקרה, אבל אני כבר מכירה אותו קצת כדי לדעת מה הסיכוי שזה יקרה.

אבל זה גרם לי להבין שאני רוצה

אני רוצה זוגיות

אני רוצה חבר קרוב

אני רוצה חבר

לחיות עם מישהו שיהיה השותף שלי

לדעת שוב את ההנאה של לחלוק את החיים

לקום בבוקר לצד מישהו

ללכת לישון לצד מישהו

להרגיש נחמה

לאהוב

לעשות בשביל מישהו

שתהיה סיבה להיות טובה יותר

להרגיש שיש בי צורך

לפנק

הווו לפנק

לעשות בשביל

לקשט את החיים

להרגיש טוב

לשמוח

להיות משוחררת מהעול הזה של החוסר

להיות מלאה באהבה לעולם

להרגיש שהיקום האיר לי פנים

לנשום.

כן.

הבחור הזה מזכיר לי כאב בחמידות שלו

בנוכחותו הוא מזכיר לי שכיף להתעורר ליד פנים מוכרות

בשיחות איתו הוא מזכיר לי כמה חשובה הזדהות ותחושה שמבינים אותך

והבטחון שהוא גורם בנוכחותו גם מעביר לי תחושה שיש סיכוי לשלווה בעולם הזה.

אולי.

אולי.