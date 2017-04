4/2017

משענת גברית



ואוו.

אחד הדברים שלצערי הרב אני הכי זקוקה לו בחיי הוא משענת ממין זכר.

יש יותר מידי רגעים שאני זקוקה נואשות לחוות דעת של גבר.

המוח של הזבלבלים האלה פועל בצורה כל כך פשוטה שהוא משחרר אותי

ואם אין זכר בסביבה אני נדפקת לאט לאט בתוך סערת רגשות מומצאת.

איזה חרא זה להיות תלוי בזה.

לא להיות מסוגלת לחשוב לבד,

להיות חייבת את הקונטרה הזכרית למען שפיות בסיסית.

ואז מסתבר שכל גברי העולם נמחק להם המוח בן לילה

ולתוספת אני די בטוחה שזה קרה גם לי.

אני מנסה לחשוב למי לפנות לעצה ומבינה שזיינתי את כולם away from my life.

Which is basically good,

But not right now.

בלעעע

באסה.

אי אפשר איתכם ואי אפשר בלעדיכם.





נ.ב

החלטתי לנסות לצאת עם נשים.