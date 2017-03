3/2017

לפני חצי שנה אמרתי לעצמי : באביב!

הבטחתי והתרגשתי לשעה כמעט שלמה

העברתי תוכנית שלמה בראש שלי

כולל כל תוצאה אפשרית

הגעתי לסף תחילת הפעולה ו....

הנה הגיע האביב

פתאום נזכרתי שתכננתי לעוף מכאן בכרטיס בכיוון אחד

זה כבר חוקי

כבר יש לי כסף

כבר שונאת את העבודה מספיק כדי להתפטר

רק

שהגיע האביב

וכל השינוי הבלתי נשלט הזה

שאמור להביא שמחה ותקווה

שרציתי לשלב בתוכניות שלי בהתאמה מניפולטיבית לעצמי

לא מזיז לי

באביב אני שוב בתוך

ושוב לא מבינה איך לרגע העזתי לדמיין

שמשהו אחד שאני רוצה

יכול לקרות

אין לי כוח לכתוב מכתב

אין לי כוח לגשת לאדם שאמר שיכתוב איתי מיוזמתו ולשבת לכתוב איתו מכתב

אין לי כוח להציל את עצמי מהעבדות

למרות שמזמן יכולתי

אבל אין לי כוח.

מול כל אופציה לפעול

עומדת האופציה לא לפעול

והיא קוסמת לי הרבה יותר

זה כאילו אני מכושפת באיזה מילים חזקות שתמיד מהדהדות לי בראש

Whenever I want you all I have to do is Dream

Only problem is I'm dreaming my life away....

