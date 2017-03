3/2017

הדבר השנוא עלי בעולם הוא שעושים בשבילי דברים.

שונאת את זה.

הלואי וכל שאר החיים שלי אף אחד לא יעשה בשבילי כלום.

לא ינקה בשבילי.

לא יכין לי אוכל.

לא יפתח לי דלת.

לא ירים לי שקל שנפל לי.

לא יעזור לי לבחור בקניות.

אפילו לא ירד לי.

אני לא סובלת את זה שאנשים חושבים שהם עושים טוב בזה שהם עושים בשבילי דברים.

זה מקטין אותי וגורם לי להרגיש נכה.

זה הדבר שהכי מעצבן אותי בעולם להרגיש שאני צריכה להגיד תודה למישהו על זה שהוא גנב לי חוויה או עשייה מהחיים ועוד דורש שאתחנף אליו בעבורה.

אז לא.

ממש לא רוצה מכם כלום.

אל תעשו בשבילי

לא ביום רגיל.

לא ביום הולדת

וגם לא ביום מותי.

סבבה לי להיות עצמאית ויצור לא חברתי.

אני לא זקוקה למניפולציה החברתית שלכם כדי להרגיש קטנה ותלויה.

יותר טוב לי לבד.

יותר טוב לי להתאמץ.

יותר טוב לי לשלוט על החיים של עצמי

As should be

אז על תפריעו לי

לא ביקשתי מכם כלום.

היי

זה מאוד משמעותי.

לא

ביקשתי.

לא

ביקשתי

.