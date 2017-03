לא פמניסטית. פשוט נקבה.

3/2017

מעצם היותי אישה אני חושבת על עצמי ובנות מיני בצורה פילוסופית לפעמים.

אני מאמינה שהעולם, למראית עין, נמצא במקום טוב יותר מבחינת יחסו לנשים, למראית עין.

אנחנו כבר רשאיות להתקיים. לא לפחד ברוב הרחובות שאנחנו הולכות בהן לבד. כבר לא מחתנים אותנו בגיל תשע.

ולא מאשימים אותנו בזה שנאנסנו.

Well..... רוב המשפטים האלה הם שקר גמור.

נקבה נראית מוזרה מאוד אם היא בחרה לא להיות בזוגיות ולא להקים משפחה. הייתי אומרת שהיא מתקבלת כסוג של חולת נפש בחברה, אבל לדעתי גם היחס לחולי הנפש דורש הפיכות רבות עד שיהיה ראוי.

את יכולה ללכת ברחובות בביטחון אבל זה רק ביום ורק במקומות מסויימים של העיר. יש מקומות שפשוט לא תלכי בהם. זאת האמת.

לא מחתנים אותנו בגיל תשע, אולי. אבל בועלים שמונים אחוז מאיתנו באונס בגילאים קרובים מאוד לזה.

במקום שגברים יאשימו אותנו בזה שנאנסנו- כיום התרנגולות המנקרות למוות הן נשים שנאנסו בעצמן ועשו למקרה רציונליזציה.

אבל פאק. זה אפילו לא מה שרציתי לכתוב עליו.

רציתי לכתוב על זה שהגוף שלנו לא באמת ברשותנו.

בעוד לגברים יש את ה"רשות" להיות עצמם - וכמה שהם יותר עצמם הם יותר מושכים,

כן כדי להית אישה שמתקבלת על החברה את חייבת להיות מדגם מאוד מאוד מסויים,

בנוייה לפי תבנית שאין עליה הרבה עוררין ואם לא נולדת לפיה את תיאבקי כל החיים להגיע אליה.

בלה בלה בלה משקל

בלה בלה בלה גודל הציצי

בלה בלה בלה אני לא זוכרת פעם שבה תלתלים היו לגיטימים

בלה בלה בלה - אני רק רציתי לרשום

שלא בא לי להוריד את השיערות ברגליים שלי יותר

זה לא כי אני פאקינג פמניסטית. זה כי אני עצמי. וזכותי לעשות את הבחירות שלי. ולא להיקרא בגללן בשמות גנאי שמשמעות האמיתית היא קבלה עצמית של מי שאני.

שיערות ברגלים זה משמעותי לי ועל זה רציתי לזיין לכם ת'שכל היום.

על זה שזה הדבר הכי נעים בעולם. על זה שהרבה פחות קר בחורף. על זה שהרוח מלטפת אותן בצורה שבא לי לבכות על כל אישה שלא חוותה את זה.

על העובדה ששיער הוא חוש שישי. על זה שהאינדיאנים באמריקה איבדו את כל החושים השישיים שלהם כשבא האדם הלבן וגילח אותם. ואיך זה לא שונה. את בת אדם אחרת כשאת נאמנה לגוף שלך. כשאת לא מתעללת בו ומורטת אותו למען איזה גבר מזורגג שבכלל לא רואה בך בת אדם שווה אלא איזה בובה חיה שצריכה להיראות מאוד מסויים כדי שהוא יזיין אותך.

ואללה החלטתי שלא בא לי.

לא בא לי להתאמץ 24/7 כדי שאיזה גבר רנדומלי יחשוב שאני שווה זיון ואז יאנוס אותי במסווה של אפילו לא אהבה.

כוס אמק.

אנחנו כל החיים טורחות ומשקיעות בחרא השטוח הזה רק מתוך תקווה שירשו לנו .... - מה בדיוק?

להיות במנוחה?

להיות אימהות?

להיות אהובות?

להיות בנות אדם שהוכח ע"י גבר שזכותן להתקיים?

פאק איט מאן.

פאק איט.

אני לא צריכה אף גבר וגם אף אישה וגם אף חתול כדי שיוכיחו לי שזכותי לחיות בעולם הזה.

אף אחת לא צריכה.

גברים צריכים.

זה הסוד.

גברים צריכים שיהיו תלויים בהם.

גברים צריכים שיישברו בלעדיהם.

שיפחדו בלעדיהם.

שלא יוכלו להיות שלמים בלעדיהם.

זה mind game

ולא שום דבר אחר.

גבר שדורש ממך לגלח את הרגליים שלך מכל סיבה שהיא

הוא גבר שמנסה לשלוט בך

ואל תטעי לחשוב שאת יכולה לגלח את הרגליים שלך ועדיין להיות עצמאית וחופשיה.

אל תטעי לחשוב שאת עושה את זה כי זה יותר יפה או נעים.

זה שקר שזיינו לך תשכל לגביו מרגע שהגעת לגיל הנכון.

אם אפילו פעם בחייך לא גידלת את השיער ברגליים שלך להנאתך -

אז את שפחה.

וכל הדברים האלה, האחרים, שלא רציתי לדבר עליהם עכשיו, הם רשומים בהווה שלך כמו בעתיד שלך.

לשמחתך יש לך בחירה.

את יכולה להיות עצמך. לבחור.

להרים אצבע משולשת לכל הגברים המטורפים.

לומר:

פאק אני לא פמיניסטית,

פשוט אהההמממ... נולדתי אישה.

You know...?

















