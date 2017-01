1/2017

כשמתברר שאדון ניק קייב יגיע לארץ, אני לא מתאפקת ושולחת לגיא מייל.

בוקר טוב. והנה - קצת יותר טוב.

הוא עונה בחמידות ומיד מתנהלת שיחת מה נשמע רגילה.

השיחה מתדרדרת לשיחת מתילדה-גיא אופיינית לשנים האחרונות:

אני מציעה לו. הוא מתחמק ב(חוסר)אלגנטיות.

מתברר שהגבר שנמצא בחיי הכי הרבה מכולם - יותר מ-12 שנים, קצת השתנה.

כשהכרנו הוא היה בן 31. יפייפה. ענק. שרירי. גברי. מפוצץ בטחון עצמי שעבד יפה ומכר יפה.

והיום? הוא מזהיר אותי מעצמו כאחרון העלובים ואני מתרעמת. נפגשנו בפעם האחרונה לפני יותר משנתיים,

הוא הספיק להתחתן, להפוך לאב, להתגרש, להפוך לעצמאי, לעבור לגור בעוד מקום יוקרתי וכן - להישאר מהמם כשהיה,

נחשק באותה צורה, מספק הרבה יותר. סקסי הרבה יותר. אמיתי וחסר פוזה - כל מה שאפשר לאחל לגבר שיקרה כשהוא יתבגר.

לא ברור לי איך המלך הזה שהתהלך ברחובות והפך אותם לשלו במבט, השתנה להיות מישהו שמתחמק ממפגש מחוסר בטחון.

זה כל כך לא מסתדר לי ומוזר.

בשבילי הוא תמיד יישאר הגבר ההוא שנראה בתמונה קטן ועדין,

אבל כשפתח את הדלת הוא הגיע למשקוף.

ההוא שלא הבין בתמימות למה אני לא מביאה אותו לפגוש את ההורים שלי

ועדיין המשיך להיות מספר אחד.

ניק קייב? לא רק.

אבל בוא אני אזכיר לך.

הפסנתר בהתחלה של Do you love me בשעה שלוש בלילה יום חול בתל אביב.

אתה נוהג נהיגת מירוצים בניסאן שלך בפנייה מהבימה לרוטשילד בדרך אלי הביתה

אלה הצלילים הבתוליים הראשונים שאני שומעת מהקול המטורף של מר קייב

והוא שר מילים שמרעיד אותי לחשוב שהיו בעלות משמעות בשבילך,

למרות שמידי פעם נראה לי שכן.

אתה הגבר הכי יפה, הכי מוצלח, הכי מחרמן, הכי גאווה להיות שלו, הכי מרגש, הכי מסתורי, הכי לרצות.

גם היום.

יש דברים שלא ישתנו.