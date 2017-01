1/2017

מחר, חל יום השנה של אבא שלי. חלפו שנתיים מאז שהוא נפטר ממחלת הסרטן.

אני כ"כ מתגעגעת אליו, והכאב עדיין שם.

חמשת שלבי האבל. חה.

אני אפילו לא בתחילת שלב הקבלה, ועדיין נמצאת במיקס של האשמה, הדיכאון והכעס.

מי שלא חווה אובדן מוות של אדם אהוב וקרוב-לא יוכל להבין זאת.

אוף.

בנוסף לכך, אני לא מדברת עם המשפחה שלו או בקשר כלשהו איתם.

מבחינתי הקשר הסתיים כשהוא נפטר. עייפתי מהצביעות במשפחה, מהתככים והריבים.

האגואיזם ששולט שם בכל פינה, תחושת ניכור וזרות. מעולם לא השתייכתי. הייתי צריכה להילחם על מקומי,

על זכותי עד שהרגשתי חלק. עכשיו עם מותו של אבא שלי, זה נגמר.

אני לא מחוייבת וגם לא חייבת דבר.

ואני מנסה, משתדלת להמשיך, לסיים. אבל הייאוש המר אורב.

הלבד כבד, מכביד עליי.

There comes a point where you no longer care if there's a light at the end of the tunnel or not.

You're just sick of the tunnel-Ranata Suzuki

Too tired.