יום הולדת 10 לבלוג

2/2017



צהריים טובים,

בתאריך 28.1 היה יום ההולדת ה-10 של הבלוג. בשנה הבאה גיל הבלוג יהיה חצי מגילי.

אין לי זמן ורצון לכתוב איך אני מרגישה בנוגע לכך כיוון שאני לא. רוב רגשותיי מופנים כרגע ללמידה לפיזיקה. אז הנה פוסט פורקן בנושא שצריך פורקן:

השאלה: A bullet (m = 0.0290 kg) is fired with a speed of 99.00 m/s and hits a block (M = 2.20 kg) supported by two light strings as shown, stopping quickly. Find the height to which the block rises.

נתרגם: כדור (m=0.0290 Kg) נורה במהירות 99 m/s ופוגע בבלוק (M=2.20 Kg). הבלוק תלוי על שני חוטים דקים ועוצר מהר.

א. מצאי את הגובה אליו הבלוק מגיע.

מצבים שיהיו ככל הנראה רלוונטים:

-התנגשות

-מטוטלת (מסה מתנדנדת על חוט)

השלב הראשון הוא ההתנגשות. ראשית נבין שמתוך האופציות המוגבלות שלנו (אלסטית טהורה=שימור אנרגיה + שימור תנע = הגופים לא מתחברים |||או||| פלסטית=שימור תנע בלבד=הגופים מתחברים) מדובר בהתנגשות פלסטית (איור).

תנע = מסה*מהירות (גודל וקטורי – יש לו כיוון!)

בשלב ההתנגשות הבעיה עודנה חד מימדית, כלומר רק בציר הX. לכן את כיוון הקליע יהיה הכיוון החיובי.

תנעי הגופים לפני ההתנגשות (נסמן בm-P1 וP2-M) p1=0.0290*99 [kg*m/s], p2=0*2.20=0. נחבר אותם ונקבל את P1.

לאחר ההתנגשות קיבלנו גוף במסה 2.229 Kg שמהירותו אינה ידועה אך התנע שלו ידוע.

2.871 [kg*m/s] = 2.229[Kg] * V [[m/s

2.229/2.871= מהירות = 1.288 [m/s]. סה"כ סדר גודל הגיוני, הקליע היה מאוד קל ומאוד מהיר ביחס לבלוק.

עכשיו נעבור להתרחשות השניה.

נתון לנו M= 2.229 [kg]

V = 1.288 [m/s] בכיוון ציר X.

כיוון שלא נתון שום דבר הנוגע לנפח הבלוק, נניח שהמסה נקודתית ושני החוטים הם אחד.

תכף נשתמש באנרגיה ולכן נקבע שבt=0, הבלוק בנקודה הנמוכה ביותר בה האנרגיה הפוטנציאלית שווה ל0.

כיוון שכך אנחנו יודעים שבנק' זו כל האנרגיה היא קינטית. Ek=0.5*mv^2 Etotal=Ek+Ep ,, Ep=mgh

בנקודה הגבוהה ביותר שהבלוק יגיע אליה הוא יפסיק לנוע לשבריר שנייה ואז יתחיל ליפול. כלומר בנק' זו האנרגיה הפוטנציאלית שלו תהיה שווה למקסימום האפשרי והאנרגיה הקינטית למינימום (=0).

משימור אנרגיה אנחנו יודעים שהאנרגיה הכוללת ההתחלתית שווה לאנרגיה הכוללת בנק' זו:

Mgh=0.5Mv^2 , gh=0.5(v^2), וכיוון הנעלם שלנו הוא הגובה נבודד אותו: h=0.5(v^2)/g = 0.0845 m או 8.45*10^-2 m.

ב. Find the angle (in degrees) through which the block rises, if the strings are 0.290 m in length.

מצאי את הזוית במעלות שאליה הבלוק מתרומם.

זווית אומר לי טריגנומטריה.

כדי למצוא את הזוית אפשר לדמיין משולש ישר זווית שצלעותיו:

C=0.290 m (חוט כאשר הבלוק בשיא הגובה)

0.290-0.0845=b=0.2055

a= אפשר למצוא אבל בתכלס לא צריך

כי cos(X)=b/c, arcos(b/c)=x=44.87 *מחשבון במעלות ולא רדיאנים!

אם תשאלו אענה

נגה