A line here, a line there

4/2017

לפעמים אני פשוט רוצה לשבת בבית ולעשות את זה. לא איכפת שאני לא בחוץ, באיזה באר או מועדון, בחברת אנשים, כן - ככה יותר כיף, וזה מוביל לכל מיני הרפתקאות, אבל זה גם מעניין. אני מבין את הרוקרין הזקנים, למה זה היה כל כך קל. אבל אחרי הכל, אין לי יותר מידי זמן להנות מתחביבים ישנים כמו נגינה והקלטה. למרות שתודות לבחור שאני מכיר הרבה זמן פה, אני מסוגל לעשות את זה הרבה יותר טוב. הוא הראה לי כמה טריקים, איך להקליט באס בלי באס, וזה יותר ממש טוב. אני נהנה מהסאונד שיוצא. כבר שנים ניסיתי להבין איך להקליט משהו יותר כבד, יותר מלא, והנה - טריק בסיסי שאף פעם לא חשבתי עליו עובד כמו קסם.

אני נהנה מזה. המוזיקה הזו לא סתם עוברת דרכי, ומה שמהווה לי את התענוג הכי אורגזמי מכל התהליך שזה מתחיל בראש שלי, יוצא דרך הגיטרה וחוזר דרך האוזניים. מין מעגל כזה שמאכיל את עצמו כל עוד האצבעות לא כואבות. כמובן שאף פעם לא אפרסם את המוזיקה הזו, לא אשים את זה ביוטיוב או אנסה למכור אותה, זו לא המטרה. זה מרגיע אותי. זה גורם לי לחייך.

אולי זה איך שמייק מרגיש כשהוא מצייר משהו יפהפה.

אני לא מרגיש רע על כך שאני צריך מין דחיפה קדימה ממקורות קצת שליליים, אבל זה עוזר לעשות את זה יותר מהר. ימי חופש יש מעט, ולשבת בעבודה או בחוץ בערב לא עוזר להוציא את המוזיקה הזו מהראש שלי.

We all have our vices, mine are plenty and quite arousing to me.

It's safe to say i get off on all this.