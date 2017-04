כינוי: Jay.

בן: 29

תמונה



פרטים נוספים: אודות הבלוג





מלאו כאן את כתובת האימייל

שלכם ותקבלו עדכון בכל פעם שיעודכן הבלוג שלי:



הצטרף כמנוי

בטל מנוי

שלח



RSS: לתגובות

ארכיון: 4/2017 12/2016 10/2016 7/2016 5/2016 12/2014 9/2014 8/2014 7/2014 6/2014 5/2014 4/2014 3/2014 2/2014 1/2014 12/2013 11/2013 10/2013 9/2013 8/2013 2/2013 1/2013 8/2010



<< אפריל 2017 >> א ב ג ד ה ו ש 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Jay.29RSS: לקטעים

4/2017

Beautiful Disaster

השבוע הזה ממשיך להיות יותר ויותר מוזר. אני לא ישן מספיק, אני נרדם באמצע שיחות עם אנשים... מולם. בנקודה מסוימת בעבודה היום זה היה נראה כאילו הייתי קצת שיכור. צחקתי על זה, אבל נו מה לעשות... הייתי צריך לצאת אתמול בלילה ולחגוג קצת. אתמול, לבוש בחליפה נורא יפה, באתי לראיון הרישמי לג'וב החדש. כולם קיבלו אותי עם חיוך, הפתעה שבחור יכול להראות ככה בחליפה... אבל תכלס בגדים זה בגדים. חצי שעה של ראיון עם ההנהלה וזהו. אני רישמית מנהל. El Grande supervisor man. The crew is thinking this is the changing of the guard, new tides and fresh blood to fix everything that's broken... ואני מחייך כי אין לי מושג איך אני הולך לתקן אפילו רבע מהדברים האלה שהם רוצים שאתקן. מאז שנפרדתי מאולגה (שבועיים?), לא שמעתי ממנה כבר שבוע. שזה דבר נהדר כי היא משוגעת. פחדתי שזה יהפוך לעוד מצב של סטאלקרית. אבל למזלי כשביקשתי ממנה בפעם הרביעית להפסיק לשלוח לי הודעות או לנסות להתקשר אלי, היא הפסיקה. אבל... אני יושב פה ושולח טקסטים לאדרינה. תפסתי את עצמי. אני מזהה את הרגע הזה, רגע שלא הייתי מזהה לפני 3-4 שנים. אני עומד לעשות טעות גדולה. אני מקמבן תשתית לרומן. ואני צריך להפסיק, ואני הולך להפסיק. נראה לי למדתי מספיק לקחים בשנים האחרונות, לא? אני מניח שאני מרגיש קצת בודד, קצת חרמן, קצת רוצה משהו מוכר. אבל נראה לי זה נורמלי, לא? אומנם נורמלי, סיפור מוכר, אבל לא אומר שאני צריך להמשיך בכיוון הזה. מתמקדים מחדש, ביום שישי נפגשים עם בחורה נורא יפה בשם הולי, ויהיה בסדר. לשם שינוי, אני לא מודאג. אני מאמין בעצמי. I'll make the right choices.



הצג תגובות הוסף תגובה הוסף הפניה קישור ישיר שתף המלץ הצע ציטוט

<< לקטע הקודם לבלוג המלא לקטע הבא >> נכתב על ידי Jay. , 20/4/2017 08:50