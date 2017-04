A Modern Life

כינוי: Jay.

I don't read other blogs very often, but sometimes I am in the mood. הבנתי שכדי לקרוא משהו נהדר צריך לחפש את אלו שכותבים בלילה. המסקנה שלי היא די פשוטה - הרומנטיקנים השבורים כותבים באמצא הלילה. הם לא יכולים לישון כי משהו מכביד על ליבם. אולי קצת קלישאה, אבל אני מאמין שהיופי בכתיבה יוצא מכאב ועצב אוטנתי. ואני חושב שזה נהדר. It's beautiful. אני לא יודע למה החלטתי לחזור לישרא היום, במיוחד אחרי שכתבתי משהו אתמול - בדרך כלל אני לא חוזר לפה עד שאני מרגיש שאני צריך לעשות קצת unloading שלא יהיה הגיוני לעשות בשום מקום אחר. במיוחד זה היה יום מוזר. נתקלתי בשיר של Skinny Puppy שיולע פעם שלחה לי. אני מניח שזה לא מפתיע שאני עדיין זוכר אותה. I wonder what happened to her. I hope she's alright. Maybe made it, maybe in a better place. אבל כן. למצוא משהו טוב לקרוא פה... אני משוטט בארכיונים של הישרא מאז 2003, ואני זוכר שהייתה תקופה שלא היה מה לקרוא פה חוץ מפוסטים של פריקונים שאפשר היה למצוא על הגג של עזריאלי בתל אביב, או בלוגים של "פקצות", ומה שמשעשע - אני מבין עד כמה גאוני כל הטרנד הזה היה. חבר'ה שהיו יותר מבוגרים קלטו איך לעצבן בלוגר צעיר ופשוט הלכו על זה. טרולינג משובך, טרולינג פרהיסטורי. אני תוהה כמה אנשים שבורים משוטטים גם פה ותוהים איך לתקן את עצמם. אני חושב שאני מבין את הדברים האלה יותר עכשיו. אין טעם לחשוב "אם רק ידעתי את כל זה אז!". כן, היה יכול להיות נורא כיף, אבל זה לא יקרה. אסתפק בנחת שאני מקבל מלדעת ולהבין את הדברים האלה כיום. This is nice. Okay, now I can't come back here for a year or something.

נכתב על ידי Jay. , 13/4/2017 05:05