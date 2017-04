4/2017

לפני קצת יותר מ-3 שנים התחלתי להפגש עם דיוויד. באתי אליו מהפניה שקיבלתי מידידה שעובדת איתו, אמרה שהוא תרפיסט ממש טוב, מבין, הוא יכול לעזור. היה לי נורא קשה להאמין שמישהו יכול להוריד אותי מהפסים האלה, רכבת חסרת מעצורים שרוצה רק דם. לפני 3 שנים באתי אליו בנאדם שבור שלא ידע מה לעשות חוץ לנסות לתקוע כדור בראש. הרגשתי שלא היה מה להפסיד, באתי אליו כי חברים אמרו לי שאני צריך למצוא מישהו שיכול לעזור לי. אין דבר יותר מסוכן מבחור שחושב שאין לו מה להפסיד, שאין לו בשביל מה לחיות, ובחור שמחזיק מספיק כלי נשק כדי להתחיל מלחמה קטנה.

הוא סיפר לי לפני כמה חודשים שבהתחלה הייתי בין 3 המטופלים הכי מסוכנים שלו. שאלתי אותו למה הוא לא התקשר למשטרה, למה שלא יקחו אותי בניגוד לרצוני לאיזה מקום עם ריפוד בקירות? הוא אמר לי שזה לא דרך להחלים, שהוא ראה שיש בי פוטנציאל להיות בסדר יום אחד.

I was on the brink of destruction. I was on the way to causing so much pain. I was going to kill people. I was going to kill myself in end, too.

אני חושב על נאזג ולא מצליח להבין איך בחור כמוני הצליח לצאת מזה... למה לעזאזל הוא לא. כולם אומרים שאני חזק, שאני חכם, שאני מסוגל לכל דבר שרק ארצה, אבל אני אף פעם לא אסכים כי נזאג היה כל כך הרבה יותר ממני, אבל אני הזה שעדיין נושם.

And now?

I drive a Camaro.

I am up for a promotion.

I am making the money.

I am no longer suicidal.

I no longer want to inflict pain on others.

I have amazing friends.

I have a wonderful sister.

I have peace of mind in more ways than I ever had before.

למה לעזאזל לא רצית לחכות לזה? כל זה היה יכול להיות גם שלך.

You could have had it all, too, you fuck.

אני נזכר בילד שפתח את הבלוג הזה ואני נזכר בכל הבילבול שלו, ואני מבין עכשיו שזה הכל היה נורמלי בעיקרון, להיות כל כך מבולבל בגיל הטיפשעשרה. היו לו כוונות טובות. הוא רצה לאהוב ולהיות נאהב ולא ידע איך לגרום לזה לקרוא. אבל היום אני יודע איך למצוא ולקבל את הדברים האלה, ואני לא רוצה שום דבר מזה. ניסיתי, לא אהבתי, next.

I am mister Go-To.

And that gets me off every goddamn time.

I am far from perfect, but I now see how fortunate I really I am, and how there things I should never take for granted again.

אם רק הוא היה יכול לראות את זה גם, אולי היינו יושבים בלאס ווגאס עכשיו וצוחקים על כמה כסף הפסדתי על יד בלאק ג'ק נוראית.