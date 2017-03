3/2017

כאב לילה

*The Sound of Silence (Original Version from 1964)* שלום לך ידידי הישן והטוב, שמכיר אותי יותר מכל אדם ואדם. הרבה זמן שלא שוחחנו אני ואתה. התגעגעתי אלייך המון אבל החיים משכו אותי במקום לדבר איתך, לדבר עם אחרים. ליתר דיוק עם מי שבעתיד אסתכל תמיד אחורה ואשאל את עצמי :כמה נכון היה להיפרד ממנה? אתה לא תכיר את שמה, לא הספקתי מעולם לספר לך עליה. קוראים לה שירן, וחבר הכיר לי אותה בצורה מאוד מיוחדת. ומשם הדברים התחברו. היינו יזיזים,ואז היא עשתה את הדבר שקנה את ליבי,קנתה לי לי את הוויסקי שחשבתי שאותו אפתח רק בחתונה שלנו ונהינו לבני זוג. אמצנו זוג כלבים ביחד דון ונלה ועברנו לגור יחד- משפחה קטנה ומאושרת.בחיי שאני חושב שלא הייתי מאושר בחיי יותר מאשר כשהיינו יחדיו ארבעתנו יחד.

בעצה חכמה או טיפשה אני עדיין לא בטוח, קניתי טבעת - ואלוהים עדי כמה שהטבעת המושלמת הזו נועדה לידה של שירן. תכננתי בבוקר של חגיגות 3 השנים שלנו להציע להינשא לי. שתהיה שלי. להחביא את הטבעת בכיס קטן שאמא שלה תפרה כקולר לנלה שלי.

ולהביא שלט קטן , אבא רוצה שתהי שלו - לתמיד.

*Christina Aguilera - Say Something* אבל המציאות היא כואבת , ואנשים לא משתנים. ועל אהבה לבדה אי אפשר לבנות נישואים. מסתבר שלטבעת אירוסין, יש כוח על מעבר להיותה יפה. היא מזמינה ריבים , פחדים, וחושפת את האמת - האם באמת להתחתן עם האדם הזה - זה הדבר הנכון לעשות. וכך יצא שבבוקר של ההצעה , במקום להיות על גג העולם, עם אישתי לעתיד. מצאתי את עצמי עם חפצים אוספים. כואב, פגוע. ובלי המשפחה שיצרתי. עם דירה ריקה שתזכיר לי - עם מה נשארתי.

ועכשיו, חודשיים פחות 3 ימים. אני שואל את עצמי, אם הייתי כל כך חשוב לה כמו שתמיד טענה. למה לא ניסתה אפילו קצת להילחם עלינו? וכן, אני משדר שהכל בסדר , אבל שבור מבפנים. אבל אתה יודע איך זה ידידי הוותיק. ראית אותי כבר במצבים לא פשוטים בעבר. אבל זה שיא עבור שנינו. לילה טוב ידידי היקר.



בזמן כאב

<< לקטע הקודם לבלוג המלא לקטע הבא >> נכתב על ידי סבא איוב השוטה התלוי הפוך , 13/3/2017 00:43 בקטגוריות בלילה....