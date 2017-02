2/2017

מה הם החיים אם לא חיפוש אחד ארוך ומתמשך. שלנו את עצמנו. האדם שאנו

רוצים להיות אל מול האדם שאנחנו. ואל מול מה שנכון לנו להיות באמת. מה הם החיים אם

לא חיפוש אחד ארוך עבור אותו אדם שיהיה נכון לנו. שנרצה אותו וירצה אותנו, ויתאים

לנו באמת. לנו, ולא לאיזה סיפור אגדה או למה שיהיה נוח לסבתא לספר לחברותיה.

ואיך נדע מה נכון? ואיך נדע מה הוא הרצון שלנו ומה הוא מה שהוכתב לנו?

לפני שנים ארוכות (ומי שפה כבר שנים אולי עוד זוכר) קראתי את הספר 'זכרונותיה של גיישה' מאת ארתור

גולדן. אני זוכרת עד היום את התיאור שהוצג בספר לסוגי אישיות – ולכך שתמיד הזדהיתי עם

התיאור לאישיות שהיא כמו מים, בין היתר בגלל תיאורים כמו זה:



"Water never waits. It

changes shape and flows around things, and finds the secret paths no one else

has thought about."

תמיד חיפשתי את המקום שלי, ותמיד, גם כשלכאורה ממש לא התאמתי למקום

אליו הגעתי, ניסיתי והסתגלתי והצלחתי איכשהו בכל זאת להתאים את עצמי, או את

הסיטואציה, כך שיהיו כמה שפחות חיכוכים. היו שנים שבכלל לא היה בכך צורך, היו שנים

מדהימות, עם אנשים ממש טובים, בהן לא הייתי צריכה להסתגל או להשתנות כדי להתאים.

הם האנשים שתמיד אוהב, ותמיד אעריך. אך הרבה מים זרמו מאז, והגיע הצבא והחיים

והמכשולים שבאו על חיי, ובאותו הזמן, בערך עם העלמות האנשים, החלו הקשיים

האמיתיים. וכמו סערה, גם זה חלף. האנשים המזיקים והתקופות הרעות חלפו, אך את אלו

החליפו זמנים של 'בסדר', אפילו טובים, אבל לא מדהימים – למעט האהבה שהייתה לי,

שהייתה גדולה וטובה ובכלל לא רק 'בסדר', נראה ששאר האנשים והמקומות שהייתי בהם לא

נפלו למקומם. כבר התרגלתי לתחושה הטובה הקבועה והנחתי שזה מה יש, עד ששוב היו

תנודות והזרמים סחפו למקום אחר. ופתאום גיליתי אנשים חדשים, ואיתם תחושות

חדשות-ישנות – שכבר לא חשבתי שארגיש. פתאום, מבלי שהתכוונתי או תכננתי, נהיה לי

טוב שוב. מצאתי מקום משלי שוב. רק שכבר משלב די מוקדם הבנתי שהמקום הזה לעולם לא

יהיה לגמרי שלי, כי מקומי בקרב אותם אנשים נקשר באדם חדש. אהבה? אהבה הייתה, כן.

ועודנה. אבל החיפוש עוד לא תם, ועליי לקבל בהכנעה את מקומי בקרב אלו שגורלי, כך

נראה לעת עתה, לא נקשר בגורלם, גם אם נפשי נקשרה בנפשם.

האם היה עליי לנהוג אחרת? האם מוטב היה אילו הייתי מוותרת על הזדמנות

לאהבה בשביל הזדמנות לשייכות? האם אנו, בני האדם, בכלל נועדנו להיות חלק מקבוצה?

האם נועדנו להיות חלק מזוג? אדם אחד ויחיד אשר איתו נבלה לעד? האם נועדנו להיות עם

עצמנו בלבד? האם בכלל יש ייעוד? או משמעות?

אקווה שכן. אאמין שכן. אבל מה הייעוד הזה משרת אותי עכשיו, כשאין

אבנים לשחוק מלבד המחשבות שלי עצמי, ושעד שחשבתי שהגעתי למעין אגם בטוח, הסכר נפרץ

ואיתו המשכתי אני, משאירה את כל מה שאהבתי מאחור, שוב, בחיפוש אחר נתיב חדש. משלי.